セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」、LINE WORKSとの連携機能をリリース

LRM株式会社

セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」を提供するLRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：幸松哲也）は、セキュリオの新機能として、ビジネスコミュニケーションツール『LINE WORKS』との連携機能をリリースしたことをお知らせいたします。

本連携により、セキュリオからの各種通知をLINE WORKS上で直接受け取ることが可能となり、従業員の受講体験の向上と、管理者の運用工数削減を同時に実現します。

■開発の背景

働き方の多様化に伴い、社内コミュニケーションの主役はメールからビジネスチャットへと移行しています。

特に、LINE WORKSをはじめとするビジネスチャットをメインツールとする企業では、従来のメールによる教育や研修に関する通知が見落とされやすく、以下の課題が顕在化していました。

- メールを確認する習慣が薄れ、教育の配信通知に気づかず受講率が上がらない- 未受講者へのフォローとして、管理者が個別にチャット連絡を行う必要があり、運用負荷が高まっている

こうした課題を解決するため、セキュリオはLINE WORKSとの連携機能を開発しました。

セキュリオからの通知を普段使いのチャット上で受け取れるようにすることで、受講の抜け漏れを防ぎ、管理者の負担軽減にもつなげます。

■LINE WORKS連携機能の概要

セキュリオ上での操作やイベントに連動し、LINE WORKSへリアルタイムで通知を送信します。

なお、本機能はセキュリオの対象機能（eラーニング / セキュリティアウェアネス）をご契約中のお客様であれば、標準機能として追加のオプション料金なしでご利用いただけます。

1.主な通知対象機能- eラーニングカリキュラム受講の依頼通知および未受講者への催促通知- セキュリティアウェアネス新着トレーニングの配信通知および受講の催促通知2.柔軟な設定管理- 組織単位（部署やチームごと）でLINE WORKS通知のON/OFFを切り替えることが可能- 現場の運用に合わせた柔軟な通知設計に対応【設定方法について】

ご利用可能なバージョンの詳細や具体的な設定手順については、以下のサポートページよりご確認いただけます。

■活用シーンと導入メリット

■目指す姿── セキュリティを「特別なもの」から「日常」へ

サポートページ :https://support.lrm.jp/hc/ja/articles/54073930058649-LINE-WORKS%E3%81%A8%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%82%92%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95LINE WORKS連携の設定方法はこちら- 従業員のメリット：無理なく続けられる学習体験普段利用しているLINE WORKSに通知が届くため、業務の流れを止めることなく、必要な情報を自然に確認できます。学習への心理的・物理的なハードルを下げ、無理のない形でセキュリティ意識の向上を促します。- 管理者のメリット：リマインド業務からの解放と、受講率向上の支援従来、メール通知に気づかない従業員に対して行っていた個別のチャット連絡や、メールの再送作業が不要になります。LINE WORKSを通じてシステムが自動でリマインドを行うことで、管理者の工数を削減しながら、受講率向上を支援します。

LRMは本連携を通じて、業務で日常的に利用されているLINE WORKS上でも、セキュリティに関する情報や気づきが無理なく共有される環境を実現します。

現場業務で忙しい中でも、チャット確認の延長線上で学びに触れられることで、セキュリティを「特別なもの」や「一部の担当者だけのもの」にせず、すべての利用者にとって身近な話題として根付かせていくことを目指しています。

こうした取り組みを通じて、セキュリティを「後回しにしない働き方」を支援し、組織全体のセキュリティリテラシー向上とリスク低減に貢献してまいります。

LRMは今後も、テクノロジーを活用した実効性あるセキュリティ教育を通じて、企業のセキュリティ体制強化を支援してまいります。

■セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」とは

「セキュリオ」は、セキュリティ教育をだれでもかんたんに行うことができるクラウドサービスです。

「標的型攻撃メール訓練」でセキュリティへの関心を引き、「eラーニング」で知識を習得し、「セキュリティアウェアネス」で日々の習慣に取り込んでもらうといった複数機能のサイクルを回すことで、従業員の行動変容を促すことができます。

セキュリオサービスサイト：https://www.lrm.jp/securio/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援