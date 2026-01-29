シン・インフラ ファンド by TOHO GAS、100%自然由来の超吸水性ポリマーを提供する EF Polymer へ出資

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代友樹、以下「IGPVP」）は、東邦ガス株式会社(本社：愛知県名古屋市熱田区、代表取締役社長：山碕 聡志、以下「東邦ガス」）と共同で運営する シン・インフラ ファンド by TOHO GAS （以下、「本ファンド」）を通じて、EF Polymer株式会社（本社：沖縄県、代表取締役 CEO ナラヤン・ラル・ガルジャール、以下「EF Polymer」）の既存株主から株式を取得することにより資本参加することとしました。

EF Polymer株式会社は、沖縄科学技術大学院大学（OIST）発のスタートアップとして、果物の皮などの残渣をアップサイクルした100%自然由来の超吸水性ポリマー「EFポリマー」の開発・販売を展開しています。本製品を土壌に混合することで保水力が向上し、農業における節水と肥料使用量の削減を同時に実現します。また、肥料の最適化は、生産から消費プロセスにおける温室効果ガスの排出抑制にも直結します。同社は独自の技術を通じて、干ばつや水不足、さらには気候変動といった地球規模の環境課題の解決を目指しています。

本ファンドは、インド発・沖縄育ちの唯一無二な技術による100%有機ポリマーが、世界の干ばつ問題や環境課題を解決する画期的な解決策になることを期待しています。農業を起点にグローバルへ広がる市場性と、ナラヤンCEOの強い信念に裏打ちされた組織の推進力を魅力に感じ、今回の出資を決定いたしました。

代表取締役 CEO ナラヤン・ラル・ガルジャール氏 コメント

「このたび、シン・インフラ ファンド by TOHO GASを新たなパートナーとして迎えられたことを、心強く感じています。EFポリマーは農業分野の課題解決を起点に、100％自然由来素材を世界に実装することに取り組んできました。生活と社会を支えるインフラ領域で長年の知見を持つ東邦ガスグループと価値観を共有できたことは、私たちの技術をより広い社会実装へと進める大きな一歩です。今後は本ファンドと共に、持続可能な社会の実現に向けた事業展開を加速してまいります。」

EF Polymer について

会社名 ：EF Polymer株式会社

所在地 ：沖縄県国頭郡恩納村谷茶1919-1 Innovation Square Incubator

代表者 ：代表取締役 CEO ナラヤン・ラル・ガルジャール

設立日 ：2020年3月

URL ： https://efpolymer.jp/

シン・インフラ ファンド by TOHO GAS について

ファンド名：東邦ガスシン・インフラ投資事業有限責任組合

設立日 ：2024年12月

運用期間：10 年

運営規模：50 億円

運営者 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

ファンド URL：https://shin-infrafund.tohogas.co.jp/

投資に関するお問い合わせ：shin-infrafund@tohogas.co.jp

東邦ガス について

東邦ガスグループは、1922年の創立以来100年以上にわたり、東海地方に根差したエネルギー事業者として、都市ガス、LPG、電気の供給などを通じて地域とともに成長・発展を遂げてきました。

「シン・インフラ」という名称には、「ガス・電気がくらしに欠かせないように、未来の生活に欠かせない商品・サービスを共創していく」という思いを込めています。東邦ガスは。本ファンドの運用を通じて、国内スタートアップ企業との連携を推進し、「シン・インフラ」となる商品・サービスを共創することで、今後も地域社会の発展に貢献していきます。

会社名 ：東邦ガス株式会社

所在地 ：名古屋市熱田区桜田町19番18号

代表者 ：代表取締役社長 山碕 聡志

URL ：https://www.tohogas.co.jp/

IGPVPについて

イグニション・ポイントグループの投資事業体として2021年に設立。

これからの時代に起こる"あらゆる革新の中心に"なることを目指すべく「CENTER OF SYNERGY」というブランドステイトメントを掲げています。私たちは、LP投資家やスタートアップの皆さまと共に次世代型の社会を創り出すためのコミュニティを形成し、各ファンドの運用を通じて「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を推進していきます。

運用中のファンド

○J.フロント リテイリング株式会社とのCVC（JFR MIRAI CREATORS Fund）

○イオンモール株式会社とのCVC（Life Design Fund）

○大和ハウスベンチャーズ株式会社とのCVC（Daiwa House Group GROWTH FUND）

○東邦ガス株式会社とのCVC（シン・インフラ ファンド by TOHO GAS）

○事業承継ファンド（Pride Fund）

会社名 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティータワー8 F

代表者 ：代表取締役 田代友樹

URL ：https://www.vp.ignitionpoint-inc.com/