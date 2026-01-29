トランクルーム利用により、7割が夢の実現のためにプラスの影響があると回答　春の引っ越しシーズン到来　若者の夢を支えるアナザークローゼット『Dream Trunk』

株式会社キュラーズ

株式会社キュラーズ（本社：東京都品川区、代表取締役：スティーブ・スポーン）は、春の引っ越しシーズンに先駆け、夢の実現のために上京を経験したことのある18～29歳の男性・女性（合計：265名）を対象に、「夢追い人の収納事情」をテーマに上京当時の居住空間や収納環境についてアンケートを実施しました。

【調査サマリー】

●都内を中心に家賃上昇が続く中、若年層ほど家計における住居費負担が相対的に大きく、

上京時に狭小賃貸物件(一般的に15平方メートル 未満(9畳未満)の広さ)に居住していた人は

約7割（69.3％）にのぼる。

●狭小賃貸物件居住経験者の26.5％が収納不足に悩み、その半数以上（52.5％）が対策として

トランクルームを利用。

居住空間の制約が生活や活動に影響している実態がうかがえる。

●約7割（70.2％）が、トランクルーム利用は夢の実現に向けた活動にプラスの影響がある

と回答。居住空間の制約を補う手段として、トランクルームが一定の役割を果たしている

と考えられる。

｜上京した時の住まい事情について

総務省「令和６年全国家計構造調査」によると、世帯主が30歳未満の世帯では、消費支出に占める「住居」の割合が22.1％と、他の年齢階級と比べて最も高くなっています。若年層ほど家計における住居費負担が相対的に大きいことが推察できます。

総務省「令和６年全国家計構造調査」より作成

また、都内を中心に家賃上昇が続く中、居住面積が比較的コンパクトな「狭小賃貸物件（一般的に15平方メートル 未満(9畳未満)の広さ）」に関する調査を実施。上京当時に住んでいた物件について尋ねたところ、全体の約7割（69.3%）が「狭小賃貸物件に該当する住居に住んでいた」と回答しました。さらに、該当する回答者151名を対象に当時の家賃を聞いたところ、「6万円以上8万円未満（39.1%）」が最も多い結果となりました。

｜収納不足が、夢を追うための活動（創作・練習・勉強・準備など）に与える影響

次に、「狭小賃貸物件の居住経験者（151名）」に対し、当時の居住空間においておよそ4人に1人（26.5％）が「収納不足に困ったことがある」と回答しました。また、その回答者（40名）に対して、収納不足の解消を目的とした「トランクルーム」の利用経験の有無を尋ねたところ、半数以上（52.5％）が「トランクルームを利用した」と回答しました。

限られた居住空間では、生活用品と並行して創作物や学習教材、練習用具などを保管することが難しく、こうした環境的制約が、夢を追うための活動に影響を及ぼしている可能性がうかがえます。狭小賃貸物件居住経験者にとって、収納不足を解消するための一つの選択肢として「トランクルーム」のニーズが一定量あることが推察できます。

｜若者の夢を支えるアナザークローゼット『Dream Trunk』

最後に、居住空間の充実のために「トランクルーム」を利用することと、夢の実現に向けた活動への影響の有無を調査。その結果、調査対象者の7割（70.2%）が、「トランクルーム利用による居住／収納環境の改善は夢の実現のためにプラスの影響があると思う」と回答しました。今回の調査より、上京を果たす若年層にとって居住空間における収納不足は一つの課題であり、その課題を補う手段として「トランクルーム」が、夢を追うための活動を支える存在となっていることがうかがえます。

【調査概要】

※本調査結果をご利用の場合は、「キュラーズ調べ」のクレジット表記をお願いいたします。

・調査対象：夢の実現のために上京を経験したことのある18～29歳の男女（合計：265名）

・調査期間：2025年12月9日（火）～12月16日（火）

・調査方法：インターネット調査

