ルクア大阪に「G バターズ」「セター」「北海道スープカレー スアゲ」をはじめ、西日本初出店・関西初出店など注目ブランド10店舗がオープン！

JR西日本SC開発株式会社

JR西日本SC開発株式会社(大阪市北区梅田、代表取締役社長:竹中靖)が運営するファッションビル「ルクア大阪」では、2月13日(金)を皮切りに、ルクアに5店舗、ルクア イーレに5店舗の合計10店舗の新しいショップが順次オープンいたします。

今回オープンするショップには、西日本初の常設店となるベルギー王室御用達のプレミアムチョコレートブランドGODIVA(ゴディバ)の新ブランド「G バターズ」や、関西初出店で“土曜日の多様な魅力”を表現する韓国発大人カジュアルブランド「セター」、行列のできる北海道グルメ、スープカレーの名店「北海道スープカレー スアゲ」など、注目のショップが揃います。アパレルをはじめ、食品、アクセサリー、生活雑貨、飲食など、幅広いカテゴリーのショップがオープンし、ルクア大阪に新たな魅力が加わります。

「ルクア」には、下記5ショップがオープン！

サンリオハウスサンリオハウス ［６月オープン予定］

【フロア】 ルクア 6F

【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

「Kawaii²といつもいっしょに」をコンセプトに、思わず笑顔があふれるサンリオキャラクターのアイテムが揃ったブランドが西日本初出店！

ファッションやホームグッズ、ビューティーまで、かわいいだけに留まらない、洗練されたデザインと上質さを兼ね備えたサンリオキャラクターのアイテムをラインナップ。毎日にもっとワクワクとポジティブをお届けします。

ガルニガルニ ［2月27日(金)オープン］

【フロア】 ルクア 7F

【カテゴリ】 アクセサリー

「美しさはニュアンスに宿る」というコンセプトのもと、細部の差異にこだわり洗練された造形で表現するジュエリーブランドが梅田初出店！

ジュエリーが持つ潜在的な美しさや強さを、細部に宿るニュアンスを通して表現。洗練されたフォルムと繊細なテクスチャーが、ひとつひとつのピースに独自の表情を与えています。

セターセター ［2月27日(金)オープン］

【フロア】 ルクア 7F

【カテゴリ】 レディス＆メンズ

“SATURDAY”から生まれ、土曜日のゆったりとした穏やかな感性を表現したスタイルの韓国発大人カジュアルブランドが関西初出店！

個人の好みに合った“土曜日の多様な魅力”を表現するセターは、上品さとリラックス感を兼ね備えたユニセックスなデザインで男女ともに着用できるのも魅力の一つです。

ブルーノブルーノ ［2月13日(金)オープン］

【フロア】 ルクア 8F

【カテゴリ】 生活雑貨

キッチン家電、インテリア雑貨などを提案し毎日を彩るライフスタイルショップがルクア大阪にオープン！

愉しみ上手な大人が集い、生まれた”変幻自在”で”愉しさ重視”のライフスタイルブランド「BRUNO」。人生を贅沢に愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

北海道スープカレー スアゲ北海道スープカレー スアゲ ［2026年春オープン］

【フロア】 ルクア 10F(ルクアダイニング)

【カテゴリ】 飲食

「素材の味を活かす」をテーマにした、行列のできる北海道発のスープカレー専門店が関西初出店！

素揚げした野菜の香ばしさと、玉ねぎとトマトの旨みをじっくり煮込み凝縮させた特製スープが特徴。注文ごとに丁寧に仕上げ、北海道の味わいと温かみを大阪でも気軽に味わえます。

「ルクア イーレ」には、下記5ショップがオープン！

G バターズG バターズ ［2月27日(金)オープン］

【フロア】 ルクア イーレ 2F

【カテゴリ】 スイーツ

ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ゴディバ」から、ショコラバターを使用した新ブランドが常設店として西日本初出店！

ベルギー産チョコレートとベルギー産発酵バターを使用したショコラバター。バターのコクを感じながらも、チョコレートの存在感が際立つ様々な焼き菓子を展開します。

キノ ザ ケイキノ ザ ケイ ［2月27日(金)オープン］

【フロア】 ルクア イーレ 5F

【カテゴリ】 レディス

スタンダードの中にエッジを効かせたデザインで、自分の心と体を大切にする女性のためのブランドが関西初出店！

「今、着こなしたい」を叶える、ボディラインを美しく見せながらも抜け感のあるデザインで、特別なシーンだけでなく、日常でも心地良い緊張感が楽しめるヘルシーモダンなスタイルを提案します。

ティンバーランドティンバーランド ［2月27日(金)オープン］

【フロア】 ルクア イーレ 8F

【カテゴリ】 レディス＆メンズ

定番のオリジナルイエローブーツをはじめ、自然と都会、ワークとファッションの境界を越えて提案する米国シューズブランドが梅田初オープン！

人気の6inch boots(オリジナルイエローブーツ)をはじめとしたシューズの展開の他にも、日本企画のアパレルコレクションTDCを展開するライフスタイルブランドです。

コロンビア ブラックレーベルコロンビア ブラックレーベル ［2月27日(金)オープン］

【フロア】 ルクア イーレ 8F

【カテゴリ】 メンズ

アウトドアブランド「コロンビア」発、アーバンエリアで際立つ、ビジネスにもカジュアルにも対応できる上質なディティールのライフスタイルウェア！

アウトドアブランドらしい大自然で培った機能性と、都会的で洗練されたデザインで、様々なシーンを行き来するアクティブな大人に向けたハイエンドラインです。

チャイニーズ ビストロ 蘭亭チャイニーズ ビストロ 蘭亭 ［2026年春オープン］

【フロア】 ルクア イーレ B2F (バルチカ)

【カテゴリ】 飲食

「蘭亭酢豚」や「台湾ラーメン」が名物。本格的な味付けで華やかな盛り付けの新スタイル中華がルクア大阪にオープン！

“週イチで通えるちゃんとした中華“をテーマに旬の食材を活かした料理とお食事に合うドリンクも取り揃えています。女子会やデート、おひとりでも気軽にご利用いただけます。

New Open 店舗一覧

JR西日本SC開発株式会社

【代表取締役社長】竹中 靖

【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3

【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発

【HP】https://jrwsc.co.jp/



【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）

東館「LUCUA」(ルクア)／西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)

【住所】大阪市北区梅田3-1-3

【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

【施設HP】https://www.lucua.jp/