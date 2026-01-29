フィレンツェの華やかな光を灯すキャンドルセット

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ジャパン株式会社ミニグラスキャンドルボックス(3個入) \17,050(税込) 「ポプリ」、「トバッコ トスカーノ」、「ザクロ」の70g 3種セット

1221年の創立以来イタリア、フィレンツェの伝統を受け継ぐサンタ・マリア・ノヴェッラ(公式名：オフィチーナ・プロフーモ・ファルマチェウティカ・ディ・サンタ・マリア・ノヴェッラ)から、春の訪れを告げるミニキャンドルボックスが2026年2月7日 (土) に伊勢丹新宿店で先行発売、2月13日 (金) に一般発売されます。白地に繊細な金色の装飾をほどこしたクラシカルなボックスに収められているのは、優雅なフィレンツェの文化を香りで描き出す人気の3種、「ポプリ」、「トバッコ トスカーノ」、「ザクロ」の香りです。トスカーナ地方の丘で摘み取られた草木や花びらから調合される清涼感と品格を備えた「ポプリ」、イタリアの豊かな葉巻文化を背景にスパイシーな余韻と温もりを届ける「トバッコ トスカーノ」、古来より豊かさや成功の象徴としてヨーロッパで重宝されてきた果実から着想を得た甘くパウダリーな「ザクロ」。それぞれが異なる趣の香りを奏でながら、新しい季節の訪れを温かな光とともに祝福します。

サンタ・マリア・ノヴェッラの源流であるドミニコ修道会では、朝・正午・夕の祈りの刻に合わせてハーブや樹脂を焚き分けながら心身を整えていました。またルネサンス期のフィレンツェ宮廷では、目覚めの香り、客人を迎える香り、夜会を彩る香りと、時や場面に即して香りを選び分ける洗練された習慣が育まれていたといいます。3つのグラスキャンドルを時間の移ろいに合わせて灯し、フィレンツェで受け継がれる芳香文化を取り入れてみませんか。

【サンタ・マリア・ノヴェッラについて】

サンタ・マリア・ノヴェッラ（公式名：オフィチーナ・プロフーモ・ファルマチェウティカ・ディ・サンタ・マリア・ノヴェッラ）は1221年にイタリア、フィレンツェにおけるドミニコ会修道院をそのルーツとして設立され、香水や化粧品、キャンドルなどのホームフレグランスのコレクションが高い評価を得てきました。800年を超える癒しの伝統はフィレンツェの優雅な歴史、文化と深く結びついています。現在34か国で300以上の店舗が展開され、世界で最も古い薬局として多くの人々に愛用されています。

詳しくは https://jp.smnovella.com/ をご確認ください。

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ジャパン株式会社

担当 : マーケティング部

E-mail : marketing@smnovella.jp

TEL : 03-6384-5188