大阪市中央公会堂内に、歴史・アート・文化が交わる「食の社交場」が誕生～2026年2月20日（金）、レストラン「DRAWING HOUSE OF NAKANOSHIMA」グランドオープン
株式会社バルニバービ(本社：大阪市西区、代表取締役会長：佐藤裕久) は、2026年2月20日（金）、大阪のシンボルである重要文化財「大阪市中央公会堂」地下1階に、新たなレストラン「DRAWING HOUSE OF NAKANOSHIMA（ドローイング ハウス オブ ナカノシマ）」をオープンいたします。
本プロジェクトは、1918年の開館より大阪の文化・芸術を牽引してきた公会堂の歴史を尊重しつつ、現代の感性を重ね合わせ、新たな魅力を描き出す試みです。コンセプトから空間、料理、体験を再構築することで、新たな価値観をまとったニューラグジュアリーな「食の社交場」として誕生いたします。
店内には現代美術家・長島伊織氏のアートを常設。料理はバルニバービグループ総料理長・大筆による洋食ビストロを軸に、「La Lucciola（ラ ルッチョラ）」鈴木浩治氏をはじめとする大阪を代表するスターシェフとの定期的な料理監修やコラボレーションを展開します。歴史ある公会堂に新たな1ページを刻む、新店舗の誕生です。
「DRAWING HOUSE OF NAKANOSHIMA」
【Interior / Art】
時空を旅するモダンクラシック。重要文化財と現代アートが共鳴する157席の洗練空間。
カジュアルダイニング
メインダイニング
ネオルネッサンス様式を基調とした重要文化財の荘厳な意匠を尊重しながら、現代の感性を融合。外観からもひときわ存在感を放つファサードを抜けると、オリジナルのビッグシャンデリアが印象的な、グラマラスで奥行きのある空間が広がります。
店内は気軽に利用できるカジュアルダイニングと落ち着いたメインダイニングの2エリア（計121席）に分かれ、重要文化財を眺めながらくつろげるテラス席（36席）も完備。
既存の円柱を活かしたシンボリックなベンチ、現代美術家・長島伊織氏の作品を引き立てるライティング、選び抜かれた家具やインテリアが調和。歴史ある建築と現代アートが響き合い、まるで100年の時空を旅するかのような、洗練と寛ぎが共存する社交場を創出しています。
長島伊織氏
現代美術作家・長島伊織氏
印象的なイメージや自身で撮影した写真から「どこかで見た物語」をモチーフに、「見えること／見えないこと」をテーマとして制作。忠実さと曖昧さを行き交う描写を通して、都市の喧騒や人々の営みの中にふと立ち現れる静寂の瞬間、その場に宿る感情や記憶、存在の気配を絵画として表現しています。本空間では、歴史的建築の時間軸と呼応する作品群が、場に静かな余韻を添えます。
【プロフィール】
1997年大阪府生まれ。2020年武蔵野美術大学油絵学科油絵専攻卒業。群馬県立近代美術館収蔵。
【個展】
2025年 TULIP(LURF GALLERY・東京)
2024年 徴(YUVAN Gallery・東京)/Tone(Art Salon SCÈNE・東京) /Still life(阪急うめだ本店・大阪)
2023年 SURFACE(西武池袋本店・東京)/Another Film(銀座蔦屋書店・東京/京都岡崎蔦屋書店・京都)
2022年 nonfiction image(biscuit gallery・東京)/By the window(阪急うめだ本店・大阪)/Outline(そごう広島店・広島)
2021年 みちばたの手紙(Art Salon SCÈNE・東京)/枠の中を歩くこと(武蔵野美術大学 FAL・東京)/WINGSPAN(ギャラリー和田・東京)/破片(そごう横浜店・神奈川)
2020年 ULTRAMARINE(西武渋谷店・東京)
長島伊織氏の作品（イメージ）
長島伊織氏の作品（イメージ）
長島伊織氏の作品（イメージ）
【Food】
100年の食文化を未来へ繋ぐ。大阪を代表するスターシェフ×総料理長・大筆の共演が彩る、クリエイティブな食体験。
ランチコース（箱前菜・豚肩肉のグリル） 4,700円(イメージ）
総料理長・大筆による洋食ビストロをベースに、大阪を代表するスターシェフとの定期的なコラボレーションを展開。その第一弾として、オープン時は「La Lucciola」鈴木浩治氏とのコラボメニューでスタートします。
ランチでは、鈴木氏監修メニューを含む「箱前菜」を主軸にしたランチコースの他、「牛肉煮込みのオムライス」など伝統を再構築した逸品を提供。ディナーはコラボコースの他、カチュッコをはじめとした鈴木氏プロデュースの5品に、黒毛和牛サーロインのローストビーフやオニオングラタンスープ、ムール貝の酒蒸しなど洋食ビストロ料理が充実。歴史ある食文化を継承し、クリエイティブな食体験をお届けします。
LUNCH
鈴木氏監修メニューを含む「箱前菜」（イメージ）
【ランチコース】
■箱前菜コース 4,700円
・鈴木氏監修メニューを含む「箱前菜」
[天然鰤のレッサート/ブッラータチーズのはちみつ風味/蓮根真丈 ブロッコリー餡/イワシのコンフィ/葉野菜/生ハム/淡路たまねぎのキッシュ/丹波黒どりの春巻き/アスパラガスのプティサレ巻き/トマトマリネ]
・メイン
メインは下記3種よりお選びいただきます。
[カルボナード（牛肉のビール煮）/豚肩肉のグリル/エビグラタン]
・パン
【その他 ランチ】
・国産牛肉煮込みのオムライスランチ 1,600円
・スパイシーポーク黒カレーランチ 1,450円
・週替わりパスタランチ 1,650円
・ミックスフライランチ 1,900円
・ハンバーグステーキランチ 1,700円
牛肉煮込みのオムライスランチ 1,600円
スパイシーポークの黒カレーランチ １,450円
ミックスフライランチ 1,900円
DINNER
コラボコース（dinner) 13,000円
コラボコース 13,000円
・香住ガニ
・ブッラータ 卵黄 山葵
・帆立貝柱 大麦 九条ネギ *
・お野菜
・しまね和牛 山椒
・カチュッコ*
・リガトーニ 三田ポーク トマト*
・古都華 黒胡麻
・パン
・お飲み物
( * 鈴木氏プロデュース)
【鈴木氏プロデュース アラカルトメニュー】
・ブッラータと季節のフルーツ 2,600円
・天然鰤のレッサート 1,850円
・蛤のクラムチャウダー 1,500円
・カチュッコ 3,200円
・自家製塩漬け豚のトマト煮込み リガトーニ 1,800円
ブッラータと季節のフルーツ 2,600円
天然鰤のレッサート 1,850円
カチュッコ 3,200円
ディナーメニュー（集合イメージ）
【アラカルト】
■パテドカンパーニュ 1,250円
■オニオングラタンスープ 1,200円
■サラダニソワーズ 1,650円
■黒毛和牛サーロインのローストビーフ 3,600円
■ムール貝の酒蒸しとフレンチフライ 2,200円
■骨付き豚ロースのオーブン焼き 2,800円
■天然海老とジャガイモのジェノヴェーゼ 1,850円
etc.
※写真はイメージです。
※価格は税込表記です。
※メニュー、コースの内容は季節・仕入れにより変動する場合がございます。
「La Lucciola」オーナーシェフ 鈴木 浩治氏
「La Lucciola」オーナーシェフ 鈴木 浩治氏
スイスやドイツ、イタリアなどで修業後、大阪のレストランで経験を重ね、オーナーシェフとして大阪福島に「La Lucciola」を開店。お客様に喜んでもらう、そのために技術を磨き知識を深める。カウンター越しにお客様との会話の中で、その日のメニューをお任せで提供。その話術はリラックスして楽しんでいただくという、和にも似た割烹スタイル。
バルニバービグループ 総料理長 大筆秀樹
バルニバービグループ 総料理長 大筆秀樹
2001年の入社以降、多くの新店舗の立ち上げに携わり、メニュー開発、チームづくりに貢献。2011年4月にバルニバービグループの総料理長に就任。以降、オリジナルPB商品開発や、生産者との架け橋、調味料や食材の選定など多岐にわたり、その味覚と理論、そして食への飽くなき探究心で社内料理人の信頼を集め、牽引している。その料理への理念は、重くなりすぎず、掛け合わせることの妙、即興と料理理論を大切にしている。
■店舗情報
ロゴ
・店名：「DRAWING HOUSE OF NAKANOSHIMA」（ドローイング ハウス オブ ナカノシマ）
・業態：レストラン
・所在地：〒530-0005 大阪市北区中之島1-1-27 大阪市中央公会堂B１F
・アクセス：
大阪市営地下鉄 御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩4分
大阪市営地下鉄 堺筋線「北浜」駅 徒歩2分
京阪本線 「北浜」駅 徒歩2分
京阪中之島線 「なにわ橋」駅 徒歩1分
・TEL：06-6233-9660
・店舗面積：450平方メートル
・席数：157席（店内121席/テラス 36席）
・定休日：第４火曜日（施設休館日）
・営業時間：11:00～21：30 CLOSE
LUNCH / 11:00～15:00（l.o.）※土・日・祝は～16:00（l.o.）
CAFE / 11:00～21:00（l.o.）
DINNER / 17:00～21:00（l.o.）
・HP：https://nakanoshima.drawing.restaurant
周辺map