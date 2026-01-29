【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！2月前半催事情報

株式会社 侍ファクトリー

株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の2月前半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

プリン本舗 2月前半の催事出店情報

青森 出店中 ～2月15日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)

大阪 出店中 ～2月2日 ごほうびすと阪急梅田( 阪急大阪梅田駅1階)

東京 出店中 ～2月2日 スイーツボックス武蔵小金井(JR武蔵小金井駅改札内)

千葉 1月31日～2月8日 セブンパークアリオ柏(1Fフードバザール前催事スペース)

富山 2月3日 ～2月16日 MAROOT富山(期間催事区画)

石川 2月5日 ～2月19日 金沢百番街RINTO(Rinto広場オーバーライド側)

大阪 2月15日～2月18日 スイーツボックス淀屋橋(京阪電車淀屋橋駅西改札口外)

【冬季限定プリン好評販売中】

2026年2月末頃まで、冬季限定のプリンを販売しております。

●生チョコ

ベルギー産クーベルチュールチョコレートを贅沢に使用した、濃厚なチョコレートプリン。驚くほどのなめらかさと、他にはない極上の口溶けをご堪能いただけます。

【価格】650円

プリン本舗HP：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/

通信販売HP ：https://samurai-pudding.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/samuraipudding/

ブレッツェリア 2月前半の催事出店情報

長野 出店中 ～2月15日 ながの東急百貨店(本館5階催物場「ショコラ・ダムール」)

静岡 出店中 ～2月2日 イオンモール浜松市野(1Fゴディバ様前)

岡山 出店中 ～2月15日 さんすて岡山(南館2Fヴィドフランス様前POPUP STORE1)

鳥取 出店中 ～2月8日 イオンモール鳥取北(1階スペースA)

大阪 1月29日～2月4日 京阪百貨店枚方店(2階コンコース)

長崎 1月30日～2月15日 アミュプラザ長崎(本館1階催事区画)

熊本 2月4日～2月11日 熊本鶴屋(6F催事場「有名駅弁とうまいもの大会」)

静岡 2月4日～2月15日 遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)

奈良 2月4日～2月14日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)

神奈川 2月4日～2月10日 溝口マルイ(1Fカレンダリウム)

愛知 2月5日～2月11日 おしろタウンシャオ(1Fウェルカムホール)

和歌山 2月7日～2月16日 キーノ和歌山(1階ロックスターファームズ様前共用通路)

大阪 2月9日～2月15日 plus onドーチカ(ドーチカ54区画)

高知 2月9日～2月23日 高知蔦屋書店(マルゴデリ様前)

大阪 2月12日～2月18日 スイーツボックス京阪守口(東改札口外)

大阪 2月15日～2月24日 阪急百貨店うめだ本店(ベーカリーイベント1)

大阪 2月15日～2月24日 千里阪急百貨店(地下1階洋菓子特設スペース)

【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】

ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。

ブレッツェリアHP：https://samurai-f.com/brand/brezeria/

通信販売HP ：https://brezel-brezeria.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/brezeria/

LA PANADERIA DOTS 2月前半の催事出店情報

【LA PANADERIA DOTS】

鳥取 出店中 ～2月8日 イオンモール鳥取北(1階スペースA)

東京 出店中 ～2月3日 紀ノ国屋西荻窪駅店(入口前)

大阪 1月29日～2月4日 京阪百貨店枚方店(2階コンコース)

熊本 2月4日～2月11日 熊本鶴屋(6F催事場「有名駅弁とうまいもの大会」)

鹿児島 2月6日～2月16日 オプシアミスミ(1Fエスカレーター前)

和歌山 2月7日～2月16日 キーノ和歌山(1階ロックスターファームズ様前共用通路)

大阪 2月12日～2月18日 スイーツボックス京阪守口(東改札口外)

【DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS】

栃木 出店中 ～2月15日 東武宇都宮百貨店(5階イベントプラザ「ショコラマルシェ」)

静岡 出店中 ～2月15日 静岡伊勢丹(8F大催事場「ショコラモード」)

長野 出店中 ～2月15日 ながの東急百貨店(本館5階催物場「ショコラ・ダムール」)

岡山 出店中 ～2月15日 さんすて岡山(南館2Fヴィドフランス様前POPUP STORE1)

大阪 1月29日～2月26日 近鉄百貨店東大阪店(1階特設会場)

岩手 1月29日～2月15日 川徳(7階催事場「バレンタインチョコレート＆スイーツフェア」)

東京 1月30日～2月5日 マイスイーツ渋谷(渋谷駅4番出入口前)

長崎 1月30日～2月15日 アミュプラザ長崎(本館1階催事区画)

青森 2月2日～2月15日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)

神奈川 2月3日～2月9日 マイスイーツ武蔵小杉東急スクエア(1階南改札側コンコースビアードパパ様横)

埼玉 2月3日～2月16日 コレもう食べた？上尾(JR上尾駅2F改札外)

兵庫 2月3日～2月16日 エキマルスイーツ芦屋(芦屋駅改札正面)

富山 2月3日～2月16日 MAROOT富山(期間催事区画)

東京 2月3日～2月16日 コトイチ蒲田(グランデュオ蒲田２階駅構内JR南口改札横)

千葉 2月3日～2月14日 ららぽーと柏の葉(1F東急ストア様前催事)

奈良 2月4日～2月14日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)

静岡 2月4日～2月15日 遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)

新潟 2月4日～2月16日 CoCoLo新潟(2F成城石井様前 CoCoLoゲート)

神奈川 2月4日～2月10日 溝口マルイ(1Fカレンダリウム)

石川 2月5日～2月19日 金沢百番街RINTO(Rinto広場オーバーライド側)

静岡 2月5日～2月16日 おしろタウンシャオ(1Fウェルカムホール)

秋田 2月5日～2月15日 トピコ秋田(2F催事場)

北海道 2月6日～2月15日 函館蔦屋書店(1Fイベントスペース「バレンタインマルシェ」)

大阪 2月6日～2月19日 エキマル ア・ラ・モード JR新大阪駅店(JR新大阪駅3階改札外)

大阪 2月6日～2月16日 ららぽーとEXPOCITY(１階光の広場)

埼玉 2月6日～2月14日 ららぽーと富士見(１F屋内広場)

神奈川 2月7日～2月14日 ららぽーと湘南平塚(1F光の広場)

大阪 2月7日～2月15日 ららぽーと門真(1Fセンターコート)

高知 2月9日～2月23日 高知蔦屋書店(マルゴデリ様前)

東京 2月10日～2月16日 マイスイーツ武蔵小山(エトモ武蔵小山1F)

東京 2月10日～2月14日 ニュウマン新宿(JR新宿駅新南改札内2階 エキナカイベントスペース)

愛知 2月11日～2月23日 なるぱーく(1F南エリア)

神奈川 2月11日～2月17日 スイーツボックス小田急大和(小田急大和駅構内)

佐賀 2月11日～2月16日 佐賀玉屋(南館7階催事場「あんこ＆スイーツ展」)

京都 2月11日～2月17日 駅ナカスイーツ地下鉄四条(地下鉄四条駅中央1改札東側外)

大阪 2月12日～2月14日 スイーツボックス淀屋橋(京阪電車淀屋橋駅西改札口外)

福岡 2月13日～2月23日 ゆめタウン大牟田(1F竹翠園様跡地)

【バレンタイン催事「DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS」開催中】

バレンタイン限定催事「DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS」を全国で順次開催しております。

期間中は、人気の定番フレーバーはもちろん、この催事でしか味わえないとっておきの限定ショコラフレーバーやスイーツを多数ご用意しております。チョコ好きにはたまらない、特別なラインナップをぜひ会場でお楽しみください。

HP ：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/

通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/

Caneriche 2月前半の催事出店情報

静岡 2月1日～2月15日 静岡伊勢丹(8F大催事場「ショコラモード」)

【ヨーロッパ直輸入のカヌレとミニドーナツを販売中】

本場フランスから直輸入のカヌレと、ミニサイズが可愛いスペイン直輸入のドーナツを販売しております。

おやつやお手土産にもぜひご利用ください。

HP ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/

Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/

THE BAGEL STAND 2月前半の催事出店情報

栃木 出店中 ～2月15日 東武宇都宮百貨店(5階イベントプラザ「ショコラマルシェ」)

静岡 出店中 ～2月2日 イオンモール浜松市野(1Fゴディバ様前)

静岡 2月4日～2月15日 遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)

大阪 2月7日～2月15日 ららぽーと門真(1階センターコート)

【本場ニューヨーク直輸入のベーグル専門店】

当店のベーグルは低温で長時間発酵させ、薪窯で焼き上げることで独特のもちもち食感を実現しています。ベーグル以外にも、クロワッサンワッフルやクロワッサンロールなど、進化系クロワッサンスイーツなどもご用意しております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/

Instagram ：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/

通信販売HP : https://thebagelstand.net/

WAFFLE HOLIC 2月前半の催事出店情報

北海道 1月29日～2月5日 函館蔦屋書店(1Fイベントスペース「バレンタインマルシェ」)

千葉 1月31日～2月8日 セブンパークアリオ柏(1Fフードバザール前催事スペース)

静岡 2月4日 ～2月15日 遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)

新潟 2月4日 ～2月16日 CoCoLo新潟(2F成城石井前 CoCoLoゲート)

【世界中の様々なワッフルを楽しめる専門店】

「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/

Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/

株式会社侍ファクトリーについて

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。

社名 ：株式会社侍ファクトリー

本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5

代表取締役：久保正明

設立 ：2011年8月31日

HP ：https://samurai-f.com