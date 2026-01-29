【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！2月前半催事情報

株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の2月前半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。


プリン本舗 2月前半の催事出店情報

青森　出店中 ～2月15日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)


大阪　出店中 ～2月2日　ごほうびすと阪急梅田( 阪急大阪梅田駅1階)


東京　出店中 ～2月2日　スイーツボックス武蔵小金井(JR武蔵小金井駅改札内)


千葉　1月31日～2月8日　セブンパークアリオ柏(1Fフードバザール前催事スペース)


富山　2月3日 ～2月16日 MAROOT富山(期間催事区画)


石川　2月5日 ～2月19日 金沢百番街RINTO(Rinto広場オーバーライド側)


大阪　2月15日～2月18日 スイーツボックス淀屋橋(京阪電車淀屋橋駅西改札口外)



【冬季限定プリン好評販売中】


2026年2月末頃まで、冬季限定のプリンを販売しております。


●生チョコ


ベルギー産クーベルチュールチョコレートを贅沢に使用した、濃厚なチョコレートプリン。驚くほどのなめらかさと、他にはない極上の口溶けをご堪能いただけます。


【価格】650円





プリン本舗HP：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/


通信販売HP　：https://samurai-pudding.com/


Instagram　 ：https://www.instagram.com/samuraipudding/


ブレッツェリア 2月前半の催事出店情報

長野　　出店中 ～2月15日　 ながの東急百貨店(本館5階催物場「ショコラ・ダムール」)


静岡　　出店中 ～2月2日　 イオンモール浜松市野(1Fゴディバ様前)


岡山　　出店中 ～2月15日　 さんすて岡山(南館2Fヴィドフランス様前POPUP STORE1)


鳥取　　出店中 ～2月8日　 イオンモール鳥取北(1階スペースA)


大阪　　1月29日～2月4日　　京阪百貨店枚方店(2階コンコース)


長崎　　1月30日～2月15日　アミュプラザ長崎(本館1階催事区画)


熊本　　2月4日～2月11日　　熊本鶴屋(6F催事場「有名駅弁とうまいもの大会」)


静岡　　2月4日～2月15日　　遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)


奈良　　2月4日～2月14日　　近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)


神奈川　2月4日～2月10日　　溝口マルイ(1Fカレンダリウム)


愛知　　2月5日～2月11日　　おしろタウンシャオ(1Fウェルカムホール)


和歌山　2月7日～2月16日　　キーノ和歌山(1階ロックスターファームズ様前共用通路)


大阪　　2月9日～2月15日　　plus onドーチカ(ドーチカ54区画)


高知　　2月9日～2月23日　　高知蔦屋書店(マルゴデリ様前)


大阪　　2月12日～2月18日　 スイーツボックス京阪守口(東改札口外)


大阪　　2月15日～2月24日　 阪急百貨店うめだ本店(ベーカリーイベント1)


大阪　　2月15日～2月24日　 千里阪急百貨店(地下1階洋菓子特設スペース)



【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】


ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。





ブレッツェリアHP：https://samurai-f.com/brand/brezeria/


通信販売HP　　　：https://brezel-brezeria.com/


Instagram　　　：https://www.instagram.com/brezeria/


LA PANADERIA DOTS 2月前半の催事出店情報

【LA PANADERIA DOTS】


鳥取　　出店中　 ～2月8日　イオンモール鳥取北(1階スペースA)


東京　　出店中　～2月3日　紀ノ国屋西荻窪駅店(入口前)


大阪　　1月29日～2月4日　京阪百貨店枚方店(2階コンコース)


熊本　　2月4日～2月11日　熊本鶴屋(6F催事場「有名駅弁とうまいもの大会」)


鹿児島　2月6日～2月16日　オプシアミスミ(1Fエスカレーター前)


和歌山　2月7日～2月16日　キーノ和歌山(1階ロックスターファームズ様前共用通路)


大阪　　2月12日～2月18日 スイーツボックス京阪守口(東改札口外)


【DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS】


栃木　　出店中　～2月15日 東武宇都宮百貨店(5階イベントプラザ「ショコラマルシェ」)


静岡　　出店中　～2月15日 静岡伊勢丹(8F大催事場「ショコラモード」)


長野　　出店中　～2月15日 ながの東急百貨店(本館5階催物場「ショコラ・ダムール」)


岡山　　出店中　～2月15日 さんすて岡山(南館2Fヴィドフランス様前POPUP STORE1)


大阪　　1月29日～2月26日 近鉄百貨店東大阪店(1階特設会場)


岩手　　1月29日～2月15日 川徳(7階催事場「バレンタインチョコレート＆スイーツフェア」)


東京　　1月30日～2月5日　マイスイーツ渋谷(渋谷駅4番出入口前)


長崎　　1月30日～2月15日 アミュプラザ長崎(本館1階催事区画)


青森　　2月2日～2月15日　ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)


神奈川　2月3日～2月9日　 マイスイーツ武蔵小杉東急スクエア(1階南改札側コンコースビアードパパ様横)


埼玉　　2月3日～2月16日　コレもう食べた？上尾(JR上尾駅2F改札外)


兵庫　　2月3日～2月16日　エキマルスイーツ芦屋(芦屋駅改札正面)


富山　　2月3日～2月16日　MAROOT富山(期間催事区画)


東京　　2月3日～2月16日　コトイチ蒲田(グランデュオ蒲田２階駅構内JR南口改札横)


千葉　　2月3日～2月14日　ららぽーと柏の葉(1F東急ストア様前催事)


奈良　　2月4日～2月14日　近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)


静岡　　2月4日～2月15日　遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)


新潟　　2月4日～2月16日　CoCoLo新潟(2F成城石井様前 CoCoLoゲート)


神奈川　2月4日～2月10日　溝口マルイ(1Fカレンダリウム)


石川　　2月5日～2月19日　金沢百番街RINTO(Rinto広場オーバーライド側)


静岡　　2月5日～2月16日　おしろタウンシャオ(1Fウェルカムホール)


秋田　　2月5日～2月15日　トピコ秋田(2F催事場)


北海道　2月6日～2月15日　函館蔦屋書店(1Fイベントスペース「バレンタインマルシェ」)


大阪　　2月6日～2月19日　エキマル ア・ラ・モード JR新大阪駅店(JR新大阪駅3階改札外)


大阪　　2月6日～2月16日　ららぽーとEXPOCITY(１階光の広場)


埼玉　　2月6日～2月14日　ららぽーと富士見(１F屋内広場)


神奈川　2月7日～2月14日　ららぽーと湘南平塚(1F光の広場)


大阪　　2月7日～2月15日　ららぽーと門真(1Fセンターコート)


高知　　2月9日～2月23日　高知蔦屋書店(マルゴデリ様前)


東京　　2月10日～2月16日 マイスイーツ武蔵小山(エトモ武蔵小山1F)


東京　　2月10日～2月14日 ニュウマン新宿(JR新宿駅新南改札内2階 エキナカイベントスペース)


愛知　　2月11日～2月23日 なるぱーく(1F南エリア)


神奈川　2月11日～2月17日 スイーツボックス小田急大和(小田急大和駅構内)


佐賀　　2月11日～2月16日 佐賀玉屋(南館7階催事場「あんこ＆スイーツ展」)


京都　　2月11日～2月17日 駅ナカスイーツ地下鉄四条(地下鉄四条駅中央1改札東側外)


大阪　　2月12日～2月14日 スイーツボックス淀屋橋(京阪電車淀屋橋駅西改札口外)


福岡　　2月13日～2月23日 ゆめタウン大牟田(1F竹翠園様跡地)



【バレンタイン催事「DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS」開催中】


バレンタイン限定催事「DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS」を全国で順次開催しております。


期間中は、人気の定番フレーバーはもちろん、この催事でしか味わえないとっておきの限定ショコラフレーバーやスイーツを多数ご用意しております。チョコ好きにはたまらない、特別なラインナップをぜひ会場でお楽しみください。





HP 　　　　：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/


通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/


Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/


Caneriche 2月前半の催事出店情報

静岡　2月1日～2月15日　静岡伊勢丹(8F大催事場「ショコラモード」)



【ヨーロッパ直輸入のカヌレとミニドーナツを販売中】


本場フランスから直輸入のカヌレと、ミニサイズが可愛いスペイン直輸入のドーナツを販売しております。


おやつやお手土産にもぜひご利用ください。





HP　　　 ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/


Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/


THE BAGEL STAND 2月前半の催事出店情報

栃木　出店中 ～2月15日 東武宇都宮百貨店(5階イベントプラザ「ショコラマルシェ」)


静岡　出店中 ～2月2日　 イオンモール浜松市野(1Fゴディバ様前)


静岡　2月4日～2月15日　遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)


大阪　2月7日～2月15日　ららぽーと門真(1階センターコート)



【本場ニューヨーク直輸入のベーグル専門店】


当店のベーグルは低温で長時間発酵させ、薪窯で焼き上げることで独特のもちもち食感を実現しています。ベーグル以外にも、クロワッサンワッフルやクロワッサンロールなど、進化系クロワッサンスイーツなどもご用意しております。





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/


Instagram ：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/


通信販売HP : https://thebagelstand.net/


WAFFLE HOLIC 2月前半の催事出店情報

北海道　1月29日～2月5日　函館蔦屋書店(1Fイベントスペース「バレンタインマルシェ」)


千葉　　1月31日～2月8日　セブンパークアリオ柏(1Fフードバザール前催事スペース)


静岡　　2月4日 ～2月15日 遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)


新潟　　2月4日 ～2月16日 CoCoLo新潟(2F成城石井前 CoCoLoゲート)



【世界中の様々なワッフルを楽しめる専門店】


「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/


Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/


株式会社侍ファクトリーについて

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。



社名　　　：株式会社侍ファクトリー


本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5


代表取締役：久保正明


設立　　　：2011年8月31日


HP　　　 ：https://samurai-f.com