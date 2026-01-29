株式会社三越伊勢丹ホールディングス(本社：東京都新宿区、取締役 代表執行役社長 CEO：細谷 敏幸)の子会社である株式会社 エムアイカード(本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：梅田 貴生)は、保険代理店として、このたび三井住友海上火災保険株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：舩曵 真一郎)の代理店手数料体系の最高位ランクである「ハイグレードエージェント(以下、HGA)※」認定を取得いたしました。





※本認定制度は、体制や品質、成長などについて、定量・定性面で高い水準にある「高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまに最善の利益をもたらし続けることができる代理店」＝「HGA」として位置付け、認定しているもの。





当社は、三越伊勢丹グループのサステナビリティ経営におけるマテリアリティ「グループガバナンス・コミュニケーション」を重要な経営基盤と位置づけ、その実効性を高める取り組みの一環として、本認定取得に取り組みました。

今後も適切なガバナンスのもと保険を通じた社会課題の解決に貢献するとともにハイグレードエージェント(HGA)認定にふさわしい保険代理店としてお客さまの立場に立った最適な保険商品・サービスの提供により一層の業務品質の向上とお客さまに信頼される保険代理店運営を継続してまいります。





代表取締役社長執行役員 梅田 貴生









■株式会社 エムアイカード 代表取締役社長執行役員 梅田 貴生より

このたび当社は、優秀な保険代理店に与えられる「HGA認定」を取得いたしました。

本認定は保険提案の質、コンプライアンス体制、そしてお客さま本位の業務運営が総合的に評価されるものです。

代理店規制強化が進む中、率先して内部統制レベルの向上に取り組むことで、「お客さまに長く信頼されるライフデザインパートナーでありたい」という当社の姿勢をご評価いただけた結果と捉えており大変光栄に思います。

今後も本認定に恥じぬよう専門性の向上とサービス品質のさらなる強化に努め、個客業としてお客さまお一人おひとりの人生に寄り添う保険代理店として価値提供を続けてまいります。引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげます。









■三越伊勢丹でほけんHP

https://insurance.micard.co.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社 エムアイカード

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 梅田 貴生

所在地 ： 〒104-6212 東京都中央区晴海1丁目8番12号

設立 ： 1988年9月20日

事業内容： クレジットカード業、貸金業、損害保険代理業、

生命保険募集代理店、金融商品仲介業、銀行代理業

URL ： https://www.micard.co.jp/