佐賀県でリゾート旅館を経営する株式会社GOTENリゾート(代表取締役：荒川 信康)は、この度「日本の小宿」10施設に太良嶽温泉 蟹御殿が選出されました。





有明海・雲仙普賢岳が一望できるグラヴィティサウナ





ホームページ： https://goten-resort.jp/kanigoten/

Instagram ： https://www.instagram.com/kanigoten/





「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」は、旅行新聞新社が主催している旅行業界のプロが選ぶ日本の優れたホテル・旅館を評価するアワード。「日本の小宿」は、その中の全客室25室以下の小規模旅館を対象とした部門(選考審査委員特別賞)です。





プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選の「日本の小宿」









■有明海を望む、絶景露天風呂と竹崎蟹を堪能できるプレミアムリゾート

2022年に新設されたサウナ施設「有明海の湯」をはじめとして、2023年春には、全室客室露天付きのお宿に生まれ変わりました。チェックインからチェックアウトまで、美味しいお食事と、客室露天風呂、展望露天風呂、大浴場。テラスやラウンジでのワインサービスを通して、お客様のスタイルに合わせて楽しみ方は様々です。

ぜひ蟹御殿で、大切な方と、非日常の体験を。





水を感じる光のデザイン。蟹御殿イチのスイート客室





人間本来の姿に還る究極の癒しの空間「有明海の湯」









■有明海を独り占めする、プライベートな絶景空間

2024年9月、全16室の客室が改装を終えグランドオープンいたしました。

【離れ客室】と【本館客室】に分かれており、多彩な客室タイプをご用意しております。

旅のスタイルに合わせて、お好みの客室をお選びいただけます。

中でも水を感じさせる光の照明「BeWater lamp」の客室。

まるで水の中をただひたすらに流れ、漂うように感じる特別な空間を心ゆくまでお楽しみいただけます。





離れと本館それぞれ異なる客室をご用意

大きく張り出したデッキに浮かぶように作られた半露天風呂









■空と海に溶け込む、奇跡の「ととのい」体験

SAUNAは樹齢350～400年のサウナに適した木材であるスプルースの無垢材を削り出して作った空間です。温泉やサウナ、立ったまま入れるこだわりの水風呂でリフレッシュいただき、有明海の潮の満ち引きを眺め月の引力を感じながらお寛ぎください。

すべて職人の手による「木」が本来持つエネルギーにて整うGRAVITY SAUNAと日本初導入の身体的負担が少ないサウナ「AINO」採用のGRID SAUNA。2種類をお楽しみください。





日本初の低負担サウナ「AINO」で比較的身体に負担をかけず楽しめる





立ち姿勢で入れる、柔らかな水質が特徴の水風呂









■旬の一皿で、有明海を感じる贅沢

有明海が育んだ「竹崎蟹」は、カニ通をも魅了する逸品です。卓越したおいしさの秘訣は、「有明海育ち」にあります。この地でしか味わえない、有明海からの贈り物をぜひご賞味ください。

蟹だけでなく、有明海の多彩な海産物や肥沃な土地の恩恵、佐賀和牛なども取り揃えております。ここでしか出会えない、新鮮で豊かな味わいをお楽しみください。





竹崎蟹と有明海・佐賀県の食材宝庫欲張り懐石コース









▼基本情報

施設名 ： 太良嶽温泉 蟹御殿

所在地 ： 〒849-1615 佐賀県藤津郡太良町大浦乙316-3

客室数 ： 全16室(全室温泉露天風呂付き)

枯淡サイト： https://goten-resort.jp/kanigoten/

枯淡SNS ： https://www.instagram.com/kanigoten/

お問合わせ： kanifront@goten-resort.jp





有明海を望む、絶景露天風呂と竹崎蟹を堪能できるプレミアムリゾート









【会社概要】

会社名 ： 株式会社GOTENリゾート

代表者 ： 代表取締役 荒川 信康

所在地 ： 〒849-1615 佐賀県藤津郡太良町大浦乙316-3

設立 ： 1989年10月27日

事業内容： 太良嶽温泉 蟹御殿・奥武雄温泉 風の森・嬉野温泉 枯淡嬉野・有明海の湯の運営

会社ホームページ ： https://goten-resort.jp/

採用ホームページ ： https://goten-resort.jp/recruit/