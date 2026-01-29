上級者向け(使う人のあまりいない)の特殊な(微妙な)サービスを提供する、インターネットサービスプロバイダーの株式会社インターリンク(東京都豊島区、代表取締役：横山 正、以下 インターリンク)は、同社のサービス利用者(会員)を対象に、セキュリティ対策ソフトの利用状況および意識に関するアンケート調査を実施しました。





その結果、現在利用されているセキュリティ対策ソフトでは「Windows Defender」が最多となり、またソフト選定時に最も重視されているポイントは 「動作の軽さ(PCへの負荷の少なさ)」であることが明らかになりました。









【調査概要】

調査期間 ： 2025年10月1日～年10月31日

調査機関 ： 自社調査

調査対象 ： インターリンク会員

有効回答数： 506

調査方法 ： インターネットによる任意回答

回答形式 ： 単一選択・複数選択(設問ごとに指定)

URL ： https://note.interlink.blog/n/n79607040be8b









■現在利用しているセキュリティ対策ソフト(複数選択可)

Windows Defender ： 202件

ESET ： 97件

Mac標準 ： 81件

ウイルスバスター ： 69件

Norton ： 40件

利用なし ： 28件

その他 ： 68件





「その他」では、CrowdStrike、Sophos、Avast、AURORA Endpoint、カスペルスキー、intego、CleanMyMacなど、法人向けEDR製品やMac向けソフトの利用も多く見られました。





■年間の利用料金(単一選択)

無料 ： 219件

～3,000円 ： 83件

3,001～6,000円： 76件

6,001円以上 ： 115件

無回答 ： 13





無料のセキュリティ対策ソフト(主にWindows Defender)を利用している回答が最も多い一方、6,001円以上の高価格帯を支払っているユーザーも一定数存在しており、用途や重視ポイントに応じて選択が分かれていることがうかがえます。





■セキュリティ対策ソフト選定時に重視するポイント(複数選択可)

動作の軽さ(PCの負荷の少なさ)： 283件

価格の安さ ： 246件

検出率・防御性能 ： 232件

ブランド・信頼性 ： 144件

サポート・使いやすさ ： 94件

その他 ： 16件





最も多かったのは「動作の軽さ」で、性能や価格と同程度、もしくはそれ以上に“快適さ”が重視されている点が特徴的です。





■ セキュリティソフト以外で実践している対策(複数選択可)

OS・アプリの定期アップデート： 355件

二段階認証(2FA)の利用 ： 283件

定期的なバックアップ ： 195件

VPNの利用 ： 170件

パスワード管理ツールの利用 ： 140件

特に何もしていない ： 36件

その他 ： 17件





「その他」では、UTM(Fortinet、WatchGuardなど)、SASE、ZTNA、DNSフィルタリング、AdGuard、オフライン(コールド)バックアップなど、高度な対策を実践している回答も確認されました。





株式会社インターリンク