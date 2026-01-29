JRグループの鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供する宿泊施設向けの旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」は、Payn株式会社が運営するキャンセル料請求・回収を自動化する請求ツール「Payn」と2026年1月29日に連携を開始しました。宿泊施設においては、キャンセル料の回収率向上と業務効率化が期待できます。





■Payn サービス紹介

キャンセル料の請求を諦めていませんか？

Payn (ペイン) は、キャンセル料の請求・回収業務で発生する請求書作成やメッセージ送信、請求のリマインド、回収までを自動化する請求ツールです。既に宿泊・飲食・ゴルフ場・レンタカー・キャンプ場・美容など、予約が発生するあらゆる事業で広く利用されている業界初のシステムです。

初期・月額費用無料で手数料は回収できた場合にのみ発生するため、規模の大小問わず1店舗から大規模チェーンまでリスクなくご導入いただけます。シンプルでスマホ対応の管理画面はアルバイトでも簡単に操作可能で、多言語対応によりインバウンド客への請求もスムーズに1分ほどの操作で完了します。Payn独自の特許取得済技術で、様々な顧客管理システムとの連携が可能。1件ずつ請求先の情報を手入力する作業もほぼゼロにして業務効率を向上させます。

また、キャンセル料をお支払いいただいたお客様へ再来店のクーポンを配布する機能を備えており、自社予約比率の向上やリピーター創出へのお手伝いも。人手不足や心理的負担、費用対効果の懸念を抱える事業者でも、最小の労力で高い回収率を実現します。





■らく通with

「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できるサービス。JRの「みどりの窓口」の予約販売システムを開発・運営する同社の技術力を強みに、宿泊施設の予約・在庫の一元管理システムとして展開しています。ホテルシステム(PMS)やレベニューマネジメントツールとの自動データ連携もできるため、予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。





【会社概要】

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

・その他、ITソリューション、情報システムに関するコンサルタントなど

資本金 ： 10億円

URL ： https://www.jrs.co.jp/