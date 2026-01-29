ANTIC TECNOLOGY LIMITEDは2026年1月29日(木)15:00に、リアルタイム領地争奪戦SLG(シュミレーションゲーム)「三国レガリア」をApp Store／Google Playにて正式サービスを開始することをお知らせします。

またリリースを記念して、AmazonギフトコードやiPhone 17 Pro Maxが抽選で当たるキャンペーンを2026年2月11日(水)まで開催します。





メインビジュアル





【ダウンロードはこちら】

App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id6754702393

Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.combo.regaliam

公式サイト ： https://sangokuregalia.15combo.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/sangokuregalia

公式Discord ： https://discord.gg/5dV4Ybv4H7









◆『三国レガリア』とは

本作は三国志を舞台に呂布、曹操、関羽など名立たる武将たちが登場するリアルタイム領地争奪戦SLGとなっております。広大なマップで軍団vs軍団の領地争いをリアルタイムバトルで体験することができます。

さらにハイスピードな育成を体験でき、競技場などの多彩なコンテンツも豊富でやり込み要素も沢山実装されておりますので、せひプレイしてみてください！





＜『三国レガリア』はこんな方にオススメ！＞

・武将をサクサクレベルアップさせたい！

育成素材も集めやすく、やり込み要素も満載のゲームとなっております！





・とにかく攻城戦を味わいたい！

軍団同士はもちろんのこと、クロスサーバー戦などリアルタイムで攻城戦を体験できるバトルコンテンツを実装しております！





・無課金で遊びたい！

本ゲームは無課金でも十分に楽しむことができます！毎日コツコツプレイすれば最強武将を育成することも可能です！









◆リリース開始記念キャンペーン開催！

App Store／Google Playでのリリースを記念して豪華プレゼントが抽選で当たるキャンペーンを開催中！

参加条件を満たした方から抽選で毎日！Amazonギフトコードが当たるチャンス♪

さらに、ゲーム内ミッションを達成するとiPhone 17 Pro Maxが当たる！？お見逃しなく！





リリースキャンペーン





【キャンペーン詳細】

開催期間：2026年1月29日～2026年2月11日 23:59





―毎日当たる！―

公式Xをフォロー&キャンペーンポストをリポスト

→毎日抽選で2名様にAmazonギフトコード1,000円プレゼント！





―各ゲーム内ミッション達成で当たる！―

「#三国レガリア始めたよ」を付けて以下任意のミッションを達成した画像をXに投稿





＜ミッション1＞

ストアにて評価&レビューのスクリーンショットを投稿

→抽選で5名様にAmazonギフトコード3,000円プレゼント！





＜ミッション2＞

「洛陽」が解放されたスクリーンショットを投稿

→抽選で2名様にAmazonギフトコード5,000円プレゼント！





＜ミッション3＞

軍団に加入し攻城戦に参加しているスクリーンショットを投稿

→抽選で1名様にAmazonギフトコード10,000円プレゼント！





＜ミッション4＞

主君レベル40達成のスクリーンショットを投稿

→抽選で1名様にiPhone 17 Pro Maxをプレゼント！





※ゲーム内ミッションはキャンペーン終了後に抽選となります。

※それぞれのミッションに同時応募もOK！









◆事前登録キャンペーン報酬配布中！

事前登録者数5万人達成を記念して「三国レガリア」をプレイした全プレイヤー様に以下の報酬をプレゼントします！





【事前登録報酬受取方法】

特典コード：SRTHANKS

受取方法：ゲーム内「左上キャラアイコン」をタップ→「コード入力」にて入力





【事前登録者数5万人達成報酬】

・呂布・将魂×100

・招集令×35

・元宝×2000

事前登録報酬(5万人達成)





◆ログイン2日目に「神将・周瑜」がもらえる「7日ログイン」開催中！

毎日ログインをするだけで豪華アイテムがもらえる「7日ログイン」が開催中です！

ログイン2日目には「神将・周瑜」や3日目には乗物欠片がもらえる！毎日欠かさずログインしよう！





ゲーム内イベント1





◆様々な任務を達成し豪華アイテムを手に入れよ！「7日目標」開催中！

「7日目標」イベントでは毎日様々な任務が与えられ達成ごとに元宝や招集令など豪華アイテムが報酬として獲得できます！期間中であれば任務はいつでも達成可能！コツコツ進めて任務を達成しよう！





ゲーム内イベント2





◆初回チャージで超特大還元！豪華報酬をプレゼント！

初回のチャージ額に応じた超特大な還元イベントが開催中！

指定のチャージをすると元宝の還元だけでなく育成素材や武将の欠片など超特大なレアアイテムがもらえるチャンス！お見逃しなく！





ゲーム内イベント3





■「三国レガリア」概要

タイトル： 三国レガリア

ジャンル： リアルタイム領地争奪戦SLG

公式X ： https://x.com/sangokuregalia

最新情報をチェック

価格 ： 基本無料(アイテム課金方式)









■会社概要

会社名 ：ANTIC TECNOLOGY LIMITED

代表者 ：LI XUEMEI

所在地 ：ROOM 605,6/F,FA YUEN COMMERCIAL BUILDING,75-77 FA YUEN STREET,

MONGKOK,KOWLOON,HONGKONG(香港 九龍)

事業内容：ゲームアプリのパブリッシングおよび企画・開発・運営