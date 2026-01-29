猫の日記念「猫ピザセット」猫耳までこんがりの猫型ピザを、本厚木 サンクトガーレン タップルームで2/18～22限定販売

サンクトガーレン有限会社

サンクトガーレン有限会社（神奈川県厚木市／代表取締役 岩本伸久）は、本厚木駅北口すぐの直営店「サンクトガーレン タップルーム」にて、2026年2月18日（水）から22日（日）まで、2月22日の猫の日を記念した「猫ピザセット」を販売します。

“にゃ”ルゲリータ

本商品は、猫型マルゲリータ「“にゃ”ルゲリータ」と、黒猫をイメージしたデザートピザ「チョコ“にゃ”ッツ」の2種類をセットにした、この期間だけの特別メニューです。

それぞれ1枚が当店通常ピザのハーフサイズとなっており、1セットで通常ピザ1枚分のボリュームとなります。

猫ピザセットとビール

「“にゃ”ルゲリータ」は、石臼挽き小麦を使用した当店オリジナルの生地を猫型に成型し、トマトソース・モッツァレラチーズ・バジルをのせて焼き上げたマルゲリータ。

「チョコ“にゃ”ッツ」は、ココアで黒く色付けした猫型生地にチョコレートソースを塗って焼き上げた、黒猫をイメージしたデザートピザです。

チョコ“にゃ”ッツ

いずれのピザも、猫型であっても生地は1枚1枚ご注文後に手でのばし、店内の石窯で焼き立てをご提供。猫の耳まで香ばしく焼き上げる、見た目だけでなく味にもこだわった一品です。

“にゃ”ルゲリータにモッツァレラチーズをトッピング



＜ビール会社と猫の関係＞

ビールの原料である麦芽は、ネズミや鳥類の好物であることから、古くからビール会社では麦芽を守る存在として「ブルワリーキャット」が飼われてきました。海外のブルワリーでは、今なお現役で活躍する猫も見られます。

近年では貯蔵環境の向上により、麦芽を守る役割よりも、マスコットとして親しまれるブルワリーキャットも多く、ビールラベルのモチーフとして猫が描かれることも少なくありません。

サンクトガーレンでも、社長の岩本が長年猫と暮らしてきたほか、昨年には工場横でスタッフが保護した黒猫をモチーフにしたビールを発売するなど、猫と深い縁をもっています。

タップルーム4周年時に発売した記念ビールとグラス

猫ピザセット販売概要

【販売期間】 2026年2月18日（水）～2月22日（日）

※十分な量を準備しておりますが、数量限定となりますので完売の際はご容赦下さい。



【販売場所】 サンクトガーレン タップルーム

神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード2 1階

小田急線本厚木駅北口 徒歩1分

電話：046-230-7017



【販売価格】 1,080円（店内飲食税込1,188円）

※テイクアウトあり（箱代別途）

サンクトガーレンタップルームについて

本厚木駅北口すぐにあるサンクトガーレンの直営店。

タップ（TAP）とはビール注ぎ口のことで、タップルームはビール専門バーのことです。サンクトガーレン タップルームは神奈川県央エリア最多の20タップを設備しており、20種類のビールを提供中です。

このタップルームの最大の特徴は、20種類のビール全てをサンクトガーレン1社が製造しているという点にあります。

ペールエールやIPAといった王道のスタイルから、湘南ゴールドオレンジやリンゴ、いちじく果実を活用したフルーツビール、チョコのような味わいの黒ビール、通常の2倍のアルコール度数をもつハイアルコールビールなどが揃います。1社でこれだけの種類が揃うビール会社は他に類を見ません。

フードは注文を頂いてから1枚1枚生地をのばして石窯で焼き上げる本格ピザの他、世界のチーズ15種などをご提供しています。

【住所】神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード2 1階（本厚木駅北口すぐ）

【電話番号】 046-230-7017

【営業時間】 日～木 12:00～22:00／金・土・祝前日 12:00～23:00

※ラストオーダー フード 1時間前、ビール30分前

【公式サイト】https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

【Instagram】https://www.instagram.com/sanktgallen_taproom/

【席予約】https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14084766

サンクトガーレン有限会社

サンクトガーレン有限会社

担当者名：中川、岩本

TEL：046-224-2317（090-4708-4502）

Email：miki@sanktgallenbrewery.com

住所：神奈川県厚木市金田1137-1