体験型イベントの企画制作を行う株式会社エフェックス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：宮川 英俊)は、瑞穂区役所地域力推進課(名古屋市瑞穂区)主催の地域の魅力発信を目的とした体験型イベント「リアル謎解きゲーム～新人記者と謎のガイドブック2026～」を企画制作いたしました。





参加者が“新人記者”として瑞穂区の街を実際に歩きながら謎を解く、参加体験型イベントを2026年2月21日(土)から3月22日(日)まで開催いたします。









■企画の背景・狙い

瑞穂区では、区内に点在する歴史・文化・自然・商店街などの地域資源を、より多くの世代に親しみやすい形で伝えることを目的に、体験型コンテンツを活用した情報発信に取り組んでいます。





本事業では、「謎解き」という参加者主体の体験を通じて、

・普段は通り過ぎてしまいがちな場所に立ち止まる

・地域の成り立ちや魅力に“自ら気づく”

といった行動変容を促し、楽しみながら学べる地域理解の機会を創出します。









【イベント概要】

リアル謎解きゲーム

～新人記者と謎のガイドブック2026～





参加者は“新人記者”となり、瑞穂区の街を取材しながら謎に挑戦。

街の中に散りばめられたヒントをもとに謎を解き進めることで、物語とともに瑞穂区の魅力を体感できる内容となっています。





リアル謎解きゲーム ～新人記者と謎のガイドブック2026～

特設サイト： https://efex.co.jp/mizuho-nazotoki2026





メイン画像





＜ストーリー＞

「旅のしおり出版社」で働く新人記者であるキミは、ある日、雑誌の1面を飾る商店街の特集記事を任されることになった。

大きな仕事を任され、プレッシャーを感じているのを見た先輩が「謎の記された本」をプレゼントしてくれた。





その本は会社に代々伝わるもので、本にある謎を全て解くと「執筆のコツ」がわかるそうだ。





謎を解くための手がかりは瑞穂区の街の中にあると聞いたキミは、次の休みに瑞穂区に詳しい「みずほっぺ」を誘って謎に挑戦してみることにした。





本に記された謎を解き明かし、「執筆のコツ」を突き止めよう！









【開催概要】

開催期間：2026年2月21日(土)～3月22日(日)

参加費 ：無料

所要時間：約3時間(移動時間含む／個人差あり)





【解答冊子配布場所】

・瑞穂区役所1階 総合案内付近

・地下鉄 桜山駅／瑞穂区役所駅／瑞穂運動場西駅 各改札口付近

・瑞穂文化小劇場(2階 出入口付近)

・パロマ瑞穂アリーナ(1階)

※各施設の休館日にご注意ください。





【謎解き報告場所】

瑞穂区役所3階 地域力推進課(謎解き報告窓口)





【受付時間】

開催期間中の平日(月～金)9:00～17:00

3月1日(日)、3月22日(日)10:00～15:00

※上記をのぞく土日祝日は受付できません。





＜参加に必要なもの＞

解答冊子(上記配布場所にて入手)

筆記用具

スマートフォン(ヒントを見る場合)





イベント概要





■特設サイト

https://efex.co.jp/mizuho-nazotoki2026





【本イベントの特徴】

・街歩き×謎解きで瑞穂区の地域資源を“遊び”に変換！

・家族や友人と一緒に幅広い層が楽しめる！

・特設サイトでヒントを提供するので、初心者でも安心！