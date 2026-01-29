双日テックイノベーション株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:西原 茂、略称STech I[エス・テック・アイ]、以下 STech I)は、 このたびデジタルインフラサービスを提供するさくらインターネット株式会社(以下「さくらインターネット」)およびAI技術開発の株式会社neoAI(以下「neoAI」)と、共同で開発を進めてきたエンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット」の提供を、2026年1月29日より開始したことをお知らせいたします。









■背景と課題

近年、企業における生成AIの業務利用が急速に拡大しています。一方で、情報漏洩リスクや海外サーバーへのデータ送信に対する懸念から、データ主権を確保した国内完結型AI、いわゆる「ソブリンAI」環境へのニーズが世界的に高まっています。日本政府においても2025年9月に発表した「人工知能基本計画」※において信頼できる国産AIの開発支援などが盛り込まれており、今後さらにその動きは加速すると見込まれます。





特に金融、医療などの規制産業や、製造業、官公庁など高度な情報管理が求められる業界において、「安心して利用できる国産の生成AI環境」へのニーズは顕著です。





こうした背景のもと、STech I、さくらインターネット、neoAIの3社は共同で、国内完結型のAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット」を開発、提供を開始しました。本サービスは、高度なセキュリティと優れた利便性を両立し、安心してご利用いただける国産AI環境を実現します。





※内閣府 人工知能基本計画 より

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/ai_plan.html









■「neoAI Chat for さくらインターネット」の特長

本サービスは、さくらインターネットの国産クラウド基盤上で動作し、国内完結型の生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」のパッケージサービスとして提供されます。





● 国産クラウド基盤による高セキュリティ：さくらインターネットの国産クラウド基盤上でサービスが完結。データが海外サーバーに送信される懸念がなく、データ外部学習なしの完全セキュア設計を実現しています。

● エンタープライズ向けパッケージ：企業利用に最適化されたAIチャットインターフェースと、高精度な回答を実現する高精度RAG(Retrieval-Augmented Generation)技術を搭載しています。

● 3社の強みを結集：さくらインターネットのインフラ、neoAIのAI技術、そしてSTech Iのインテグレーション能力を結集した、エンタープライズ向けのソリューションパッケージです。





neoAI Chat for さくらインターネット 全体像





サービスの詳細はこちらをご覧ください。

https://www.sakura.ad.jp/aipf/ai-solution/neoai/









■STech Iの役割

STech Iは、本ソリューションにおいて、お客様が安全かつ効果的にAIを活用するためのインテグレーション活動を担います。





【neoAIの構築、伴走支援を中心としたインテグレーション活動】

お客様の既存システム環境や業務プロセスを深く理解し、本ソリューションの導入設計、環境構築、および導入後の定着化に向けた継続的な伴走支援を行います。これにより、AIチャットサービスを単なるツールとしてではなく、企業価値を高めるための戦略的なITインフラとして機能させます。









■今後の展望

双日テックイノベーションは、本ソリューションのインテグレーターとして、お客様の既存システム環境に最適化された導入支援を提供してまいります。今後も3社の知見と技術を結集し、安全で信頼性の高い国産AI環境の構築を通じて、日本企業のDX推進に貢献いたします。





本サービスは、金融機関、医療機関、製造業、官公庁など、高度なセキュリティと安定稼働が求められる業界を中心に展開し、日本企業のAI活用を強力に推進してまいります。当社は本ソリューションを主要なAIソリューションパッケージの一つと位置づけ、積極的な販売活動を展開してまいります。









■双日テックイノベーションについて

社名 ： 双日テックイノベーション株式会社

所在地 ： 東京都千代田区二番町3-5麹町三葉ビル(受付6F)

設立 ： 1969年2月24日

URL ： https://www.sojitz-ti.com/

事業内容：

国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、システム開発、運用・保守などのサービス提供、およびデジタルトランスフォーメーション支援。









■お知らせ

2024年7月1日より、当社の商号が「日商エレクトロニクス株式会社」から「双日テックイノベーション株式会社」に変更となりました。また、10月1日には、理念体系を策定、新たに略称STech I(エス・テック・アイ)のブランドシンボルを以下の通り発表いたしました。Vision(ありたい姿)に掲げた「ITで未来を切り拓く先駆者」を目指して、お客さまの歩む先の道を照らして次の未来をつくることで、ビジネスに貢献するイノベーションに挑戦しつづけます。





STech Iブランドシンボル





*記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

*記載の商品名、価格および担当部署、担当者、WebサイトのURLなどは、本リリース発表時点のものです。