【入学シーズン到来！26年新大学生のデバイス購入と新生活に関する意識調査】憧れの機種はMacがトップ。一方、7割以上がAppleの「学生・教職員価格」を知らないことが判明。

Paidy合同会社

業界をリードするあと払い（Buy Now Pay Later）サービス「ペイディ」を提供するPaidy合同会社は、大学進学準備シーズンのタイミングで、2026年春に大学進学予定の高校3年生・浪人生200人を対象に「26年新大学生のデバイス購入と新生活に関する意識調査」を実施いたしましたので、その結果を発表します。

調査の結果、26年新大学生に入学後に挑戦したいことを聞いたところ、1位は「専門分野のスキル習得」で、その他には「資格取得・語学学習」や「バイト」「人間関係の構築」が続きました。また、写真・動画・音楽・デザインなど、自分の“好き”を伸ばしたいとの声も上がっていました。

こうした様々な挑戦を支えるPCは、大学生活に必要だと思うアイテムの1位に選ばれ、大学生の必需品であることがわかりました。また、約8割の学生が入学のタイミングでPCを新調・買い替えを予定していると回答し、その中で最も欲しいPCとして約2人に1人が「Mac」を挙げました。さらに、理想の学習環境づくりに欲しいデバイスとしてもMac（50.0%）とiPad（57.5%）が上位に入り、Apple製品が大学生活を豊かにするアイテムとして認識されていることがわかりました。

一方、Macに関心が寄せられているにもかかわらず、Macをおトクに購入できるAppleの「学生・教職員価格（学割）」については、7割以上が「知らなかった」と回答しており、人気と情報のギャップが浮き彫りになりました。

「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る」をパーパスに掲げるPaidyは、日々の生活をさらに豊かにしてくれるApple製品を分割手数料0%*1の分割あと払いでスマートに購入いただける「ペイディあと払いプランApple専用」を提供しています。同プランは、Appleの学生・教職員価格*2の対象製品（MacやiPad、アクセサリ）の購入にもご利用いただくことが可能です。例えば14インチMacBook Pro (M5) は分割手数料0％*1の24回払いで月々9,741円から、11インチiPad Proは分割手数料0％*1の3回払いで月々50,933円からご購入いただけます。金利負担なく*1分割あと払いが利用できるため、お買い物の機会が多いこれからの新生活の季節に、支払い金額を分散させながらスマートに大学入学準備をしていただくことが可能です。

さらに、Appleの学生・教職員価格で対象のMacまたはiPadを購入された方に、4月8日（水）までの期間限定で、最高24,000円分のApple Gift Cardがもらえるキャンペーンも開催されています。

この機会に、Appleの学割で「ペイディあと払いプランApple専用」を活用し、学生生活をより自分らしく、創造的なものにしてみてはいかがでしょうか。学生の保護者の方も、お子さまのために学割でご購入いただけます。ペイディは、学生のみなさんの「やりたいこと」を叶えたい気持ちと、その成長を支えるご家族の想いを応援します。

ーーーー意識調査結果サマリーーーー

１. 新大学生の挑戦、「専門分野」「資格」「バイト」がトップ3、

3割以上が自分の“好き”を伸ばしたい

２. 新大学生の8割はパソコンを新調したい。欲しいPCブランド1位はMac、2人に1人が憧れ

３. 意外なギャップ。Mac人気の一方、7割以上がAppleの学割を知らない

４. 新大学生の55.5%のお金の不安のトップは「毎月の支出管理」

〇 新大学生の挑戦、「専門分野」「資格」「バイト」がトップ3、

3割以上が自分の“好き”を伸ばしたい

新大学生が大学生活で挑戦したいこととして、「専門分野をしっかり学び、将来につながるスキルを身につける（73.5％）」、「資格取得や語学学習（61.5%）」、「バイト（52.0%）」、「学内外の友人を増やし、充実した人間関係を築く（44.0%）」が上位に挙げられました。また「推し活」、「サークル」、「写真・動画・音楽・デザインなど、自分の“好き”を伸ばす」も3割以上が回答しており、好きなことに挑戦したい意向もみられました。大学生活の具体的な意気込みとしては「学内問わず大学でしかできない経験をしたい」「受け身ではなく、興味を持ったことには積極的に挑戦していきたい」などの意欲的な声が多数見られました。

〇 新大学生の8割はパソコンを新調したい。欲しいPCブランド1位はMac、

2人に1人が憧れ

大学生活に必要だと思うアイテムのTop3は「PC（79.0%)」「勉強道具（72.5%)」「衣類（62.5%)」で、PCが大学生活における必需品であることが明らかになりました。さらに、大学入学を機にPCを「新たに購入」または「買い替え」たいと考えている学生は80.5%にのぼります。最も欲しいPCとしては、約2人に1人（49.0%）がMacを挙げ、1位となりました。また、理想の学習環境づくりに欲しいデバイスとしても、Mac（50.0%）に加えてiPad（57.5%）が上位に入り、Apple製品が大学生活をより充実させる存在として認識されていることがうかがえます。

さらに、「最も欲しいPC」または「理想の学習環境づくりに欲しいデバイス」としてMacが欲しいと回答した125人に支持する理由を聞くと、「使い勝手の良さ（67.2%）」や性能への信頼に加え、「デザイン（44.0%）」が支持されているようです。

〇 意外なギャップ。Mac人気の一方、7割以上がAppleの学割を知らない。

新大学生から高い関心がうかがえるMacですが、おトクに購入できる「学生・教職員価格（学割）」については、7割以上が「知らなかった」と回答しています。「Macが欲しい」という意向がありながらも、おトクな購入方法があまり知られていないという大きなギャップが明らかになりました。

〇 新大学生の55.5%のお金の不安のトップは「毎月の支出管理」

大学生活のお金について「不安に感じていること」で最も多く回答されたのが「毎月の支出バランスの管理（55.5%）」でした。次いで「将来のための貯蓄がどれくらいできるか（49.0%）」、「思いがけない出費（旅行、病気、家電の故障など）に柔軟に対応できるか（38.5%）」が続きました。

１ヶ月で自由に使用できるお金を聞くと、45.5%が月3万円未満と回答しました。限られた予算の中で、いかに自分らしくやりくりするかが大学生活でのお金の重要なテーマとなっているようです。

ーーーー調査概要ーーーー

【調査名】 大学進学者のデバイス購入と新生活準備に関する意識調査

【 調査地域 】 全国

【対象者条件】 2026年春に大学進学予定の高校3年生・浪人生（18～19歳）

【 調査手法 】 インターネット調査

【 実査期間 】 2025年12月19日（金）～12月26日（金）

【サンプル数】 計200人

※本リリース内容を掲載いただく際は、出典として「Paidy調べ」とご記載ください。

[期間限定] Appleの高等教育機関向けキャンペーン

1月29日（木）から4月8日（水）まで期間限定で実施されるAppleの高等教育機関向けキャンペーン*1では、対象のMacまたはiPadを学生・教職員価格で購入すると最大24,000円のApple Gift Cardがもらえます。ぜひ、この特別な機会に「ペイディあと払いプランApple専用」を利用して、MacやiPadを手に入れてみませんか。

キャンペーン期間：2026年1月29日（木）5:00～2026年4月8日（水）23:59

【「ペイディあと払いプランApple専用」ついて】

「ペイディあと払いプランApple専用」は、Apple製品の購入に特化したお支払い方法です。Apple専用の特別なご利用可能額が設定され、iPhoneやMac、iPadはもちろん、アクセサリまで幅広く対象となります。一度登録すれば、Apple Storeオンラインやお近くのApple Storeで何度でも利用でき、審査は最短60秒で完了。分割手数料0％*1で購入できる、Apple製品を最も賢く手に入れる方法のひとつです。なお、Appleの「学生・教職員価格」のMac、iPad、アクセサリなどの購入でもご利用いただくことが可能です。

＜審査は最短60秒で完了。たったの3ステップ＞

Apple公式サイトまたはお近くのApple Storeで「ペイディあと払いプランApple専用」を選択します。 ペイディアプリをダウンロードします。 本人確認をして購入完了です。

※Appleの学生・教職員向けストア（ウェブサイト）をご利用の場合、UNiDAYSによる利用資格の確認を行う必要があります。これから進学する方は、入学することがわかる証明証などをご利用いただけます。

Appleの学生・教職員価格はこちら＞(https://www.apple.com/jp-edu/store)

ペイディあと払いプランApple専用についてはこちら＞(https://paidy.com/apple/)

【ペイディについて】

スマホだけで欲しいものを今すぐ購入できて、お支払いは「まとめてあとから」行っていただける「あと払い（Buy Now Pay Later）」サービス。翌月27日までにお支払いいただける一括あと払いに加えて、分割手数料無料*1の「3・6・12回あと払い」を提供。2020年10月に日本で初めて、BNPLの真髄ともいえる恒常的な分割手数料無料*1の3回以上の分割あと払いを開始しました。さらに、分割手数料0%*1の最大36回の分割あと払いでApple製品をスマートに購入いただける「ペイディあと払いプランApple専用」、翌月まで待たずにお好きなタイミングでお支払いいただける「すぐ払い」、シンプルなUXで賢くお金の管理ができるペイディアプリも提供しています。自分らしく使える「あなたに自由なあと払い」として多くの方にご利用いただいており、アプリダウンロード数は2,000万を突破。2024年10月にはサービス提供開始から10周年を迎えました。「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る」をパーパスとして掲げ、お買い物を通してすべての方の夢や目標の実現を応援することがペイディの大事な使命です。

https://paidy.com(https://paidy.com/)

*1 口座振替・銀行振込のみ分割手数料無料。

*2 大学生、高等専門学校および専門学校生、これらの学校に進学が決まった生徒のみなさん、そのご両親、教育機関の教職員の方々などが対象です。