株式会社N-LaBo(本社：東京都中央区、代表取締役：川辺 奈穂)が運営する美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、バレンタインシーズンに向けた新たな提案として、「美ドン デーツ」を取り入れたギフトを、2026年2月1日(日)より販売開始いたします。

「美ドン デーツ」を中心に、銀座ハリッチのスキンケアアイテムを組み合わせた複数のラインアップをご用意しております。

美と健康を叶えるアイテムを大切な方へ贈りませんか。





HARICCHI GIFT





■美ドン デーツとは

デーツは、ナツメヤシというヤシの木の果実で、ビタミンやミネラル、鉄分、食物繊維をバランスよく含む自然食品です。「美ドン デーツ」は、毎日のおやつ時間を、美容や健康を意識する習慣へとつなぐナチュラルフード。

持ち運びしやすいサイズ感で、日々の栄養補給にも取り入れやすく、銀座ハリッチが提案する新しい美習慣です。









■美ドン デーツギフト

美ドン デーツギフト

セット内容：・美ドン デーツ 1個

・ギフトバッグ

価格 ：1,620円(税込)





■美ドン デーツシロップギフト

美ドン デーツシロップギフト





セット内容：・美ドン デーツシロップ 1個

・ギフトバッグ

価格 ：2,700円(税込)









■美ドン デーツ＆シロップギフト

美ドン デーツ＆シロップギフト





セット内容：・美ドン デーツ 1個

・美ドン デーツシロップ 1個

・ギフトバッグ

価格 ：4,320円(税込)









■美ドン デーツ＆根幹美容マスクギフト

美ドン デーツ＆根幹美容マスクギフト





セット内容：・美ドン デーツ 1個

・根幹美容マスク「フェイシャルグロースマスク」5枚

・ギフトバッグ

価格 ：7,150円(税込)





■美ドン デーツ＆根幹美容液ギフト

美ドン デーツ＆根幹美容液ギフト





セット内容：・美ドン デーツ 1個

・根幹美容液「ハリッチ プレミアム リッチプラス」1本

・ギフトバッグ

価格 ：14,650円(税込)









■美ドン デーツ＆トラベル4点セットギフト

美ドン デーツ＆トラベル4点セットギフト





セット内容：・美ドン デーツ 1個

・トラベルセット 「ハリッチ プレミアム リッチプラス」

「レチベイビー」「L Shot リッチクリーム」

「Eki スキンベール プライマー」

10mlサイズ 各1本ずつ

・ギフトバッグ

価格 ：20,680円(税込)









■美ドン デーツ＆施術チケットギフト

美ドン デーツ＆施術チケットギフト





セット内容：・美ドン デーツ 1個

・施術ギフトカード 「銀座ハリッチ」「NEL」「明心」のいずれかで

ご利用可能な招待チケット

・ギフトバッグ

価格 ：7,150円(税込)









■商品情報・購入ページ

販売開始日：2026年2月1日(日)

販売場所 ：銀座ハリッチ公式オンラインストア





商品に関する詳細情報およびご購入については、下記の銀座ハリッチ公式ECサイト内「商品詳細ページ」をご覧ください。





▼商品詳細ページ

https://haricchi.com/shop/product_categories/gift

※本キャンペーンの商品は2026年2月1日(日)から表示されます。









■銀座ハリッチについて

『銀座ハリッチ』は、全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院。国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を実施。極細鍼を使用し痛みを抑えた心地よい施術体験の提供や、独自のツボ刺激や微弱電流(パルス)を活用し、美しさを最大限に引き出します。





Webサイト： https://haricchi.jp/

LINE ： https://line.me/R/ti/p/@byw0711h

Instagram： https://www.instagram.com/ginza_haricchi/

https://www.instagram.com/haricchi_skincare/

YouTube ： https://www.youtube.com/@kawabenao_ginzaharicchi









■株式会社N-LaBoについて

代表の川辺 奈穂は、自身の不調が鍼灸で改善した経験から『銀座ハリッチ』を開業。美容・睡眠・婦人科など多様な専門鍼灸院や、パーソナルトレーニングジムを展開。株式会社N-LaBoは、今後もこだわり抜いた鍼灸技術とサービスにより、お客様のライフパートナーで在り続けます。





【会社概要】

会社名 ：株式会社N-LaBo

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル4F

代表取締役：川辺 奈穂

事業内容 ：美容鍼灸院の運営(美容鍼灸院『銀座ハリッチ』16店舗／

睡眠改善鍼灸院『NEL』3店舗／

EMSパーソナルトレーニングジム『BCT』2店舗

鍼灸施術・化粧品事業