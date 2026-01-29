特殊詐欺被害を未然に防ぐ 株式会社ベルコ　シティホール九大前で東警察署協力「特殊詐欺被害防犯セミナー」開催

株式会社ベルコ2月18日 特殊詐欺被害防犯セミナー

株式会社ベルコ（本社：大阪府池田市）は、2026年2月18日（水）、シティホール九大前（福岡市東区）にて、地域の皆さまを対象とした「特殊詐欺被害防犯セミナー」を開催いたします。

近年、オレオレ詐欺や還付金詐欺、キャッシュカード詐欺盗、ロマンス詐欺など、特殊詐欺の手口はますます巧妙化しており、「自分は大丈夫」と思っている方ほど被害に遭うケースが増えています。

本セミナーでは、福岡県 東警察署 生活安全課の警察官を講師としてお迎えし、実際に発生している最新の詐欺事例をもとに、被害に遭わないための具体的な対策や心構えについて分かりやすく解説いたします。

「詐欺に遭わないために、今できること」を学ぶ機会として、どなたでも安心してご参加いただける内容となっております。

■ 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84326/table/207_1_fc85d14ac73f48366583f01e9b47c289.jpg?v=202601291121 ]

■ セミナーで扱う主な内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84326/table/207_2_cf11f2238360e2d4919265eecb86e8de.jpg?v=202601291121 ]

■ 主催・お問い合わせ先

株式会社ベルコ

福岡支社 千早・九大前支部代理店

TEL：092-692-6575

ご予約はこちらから :https://www.bellco.co.jp/eventform/8393