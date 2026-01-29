一般社団法人Toget-HER

女性活躍支援に向けた産官学ネットワークの創出を目指す、一般社団法人Toget-HER（東京都千代田区、代表理事：及川美紀）は、このたび、50以上の女性活躍支援団体のデータベースを含むプラットフォームを構築します。本プラットフォーム構築によって、各団体の協力体制を深め、女性リーダーの輩出や活躍に向けた活動を加速させることを目指します。データベースは順次拡大予定です。



政府は日本の女性活躍推進に向け、「2030年までに指導的地位に占める女性の割合を30%以上」と目標を定めていますが、政府の発表によると、管理的職業従事者に女性が占める割合は16.3％で、諸外国と比較しても低い水準に留まっています（※1）。

一方で、国内外には「研修・人材育成」「起業家・経営者支援」「地方女性の支援」「ヘルスケア・フェムテック」などの領域で、女性活躍支援に向けた様々な活動を行う企業や団体が活動しています。本プラットフォームの構築によって、それらの団体・企業の活動を可視化すると同時に、団体・企業間の連携や女性活躍支援を行う企業とのマッチングを促進します。



これに伴い、2026年３月10日に国際女性デー特別イベントとして「女性リーダーズ・サミット」を以下の通り開催します。50以上の女性活躍支援に関わる団体や企業、70人以上の団体・企業の代表、自治体の首長、ジャーナリスト等が一堂に介し、「2030年女性の意思決定層を30%にする」という目標に向けたアクション宣言を行います。

これまでも積極的に男女格差について問題提起されてきた赤澤亮正経済産業大臣にご挨拶いただく予定です。

女性リーダーズ・サミット 開催概要

日時：2026年3月10日（火）19：00～21：00

場所：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル8階 Deloitte Tohmatsu Innovation Park RoomD

プログラム概要（予定）

・赤澤亮正経済産業大臣ご挨拶（調整中）

・女性支援団体・企業リーダーらによる「2030年30％」実現に向けたアクション宣言

・パネルディスカッション

主催：一般社団法人Toget-HER

*¹内閣府 男女共同参画局 「男女共同参画白書 令和7年版」

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r07/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-15.html

＜報道機関の方からの問い合わせ先＞

一般社団法人Toget-HER 小林、毛利

Email:together@tohmatsu.co.jp

【一般社団法人Toget-HER概要】

設立：2025年2月

住所：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16 ヤマトビル405

代表理事：及川美紀

事業内容：社会を変革するための提言と実行、女性リーダーになるために必要な知識やスキルを学ぶ場の提供、女性活躍支援コミュニティの運用

URL：https://toget-her.amebaownd.com/