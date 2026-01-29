AUTOHUNT、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」 中途採用（エンジニア採用）カテゴリ総合1位に選出

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）が提供する「AUTOHUNT」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の中途採用（エンジニア採用）部門など合計5カテゴリにて総合1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

今回「AUTOHUNT」は中途採用（エンジニア採用）、中途採用(リファラル採用)、中途採用(ヘッドハンティング)、採用代行・採用アウトソーシング(RPO)、採用広報・ブランディングサービスの合計5カテゴリにて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されております。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

公式サイトはこちら :https://boxil.jp/ranking/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=boxilranking

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

■「AUTOHUNT」について

AUTOHUNTの詳細はこちら :https://boxil.jp/service/50015/?categoryId=288&utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=boxilautohunt

「AUTOHUNT」は、“転職市場にいない”優秀な人材と出会える採用支援SaaSです。

独自の技術で構築した非登録型の人材データベースを活用し、転職を顕在化していない潜在層人材へのアプローチを可能にします。また、自社で構築したタレントプールと連携することで、候補者との継続的なコミュニケーションやナーチャリングを実現。

採用競争の激化や採用コストの上昇といった課題に対し、早期から候補者と接点を築き、企業カルチャーや求めるスキルにマッチした人材の採用を支援します。

サービスページ：https://lp.autohunt.jp/

■XAION DATAについて

会社名：株式会社XAION DATA

代表者：佐藤 泰秀

本社住所：東京都千代田区麹町2-5-1 WeWork半蔵門PREX South 2F 内

(2025年11月26日より新住所へ移転予定)

事業内容：データ収集・構造化特許技術(特許第7116940号)を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供

URL：https://xaiondata.co.jp/