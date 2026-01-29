¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¶îÆ°·¿ÇÀ¶È¤Î¼Â¾ÚÀ®²Ì
¥°¥êー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¸Í¾å ¿ò¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀ¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡¢°Ê²¼¡Ö¥°¥êー¥ó¡×)¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×ºîÊª¤ÎÀ¸»ºÀ²óÉü¤È¡¢ÅÚ¾í±øÀ÷´ËÏÂ¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Õ¥£ー¥¸¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¤ò¡¢2025Ç¯3·î3Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë»ñ¶âµò½Ð¤Î¤â¤È¡¢¹ñÏ¢¹©¶È³«È¯µ¡´Ø(UNIDO)¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤«¤é¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤¿¿·»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥°¥êー¥ó»º¶ÈÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥£ー¥¸¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¥Çー¥¿¤È±ÒÀ±²èÁü¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Çー¥¿¶îÆ°·¿ÇÀ¶È¤Î¼Â¾Ú¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÚ¾í¤Î·òÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¼ý³ÏÎÌ¤Î¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¤Û¾ì¤Ë¹ç·×16Âæ¤Îe-kakashiÍÑ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤òÀßÃÖ¤·¤Æ´Ä¶¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢±ÒÀ±²èÁü¥Çー¥¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ÈÏ°Ï¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤ÈÍ½Â¬¤ò¹Ô¤¦AI¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ý³ÏÎÌ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÅ¬¤ÊÇÀºî¶È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤ÎAI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤ÇºÇÂç9.4¡ó¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÇÊ¿¶Ñ13.8¡ó¤ÎÁý¼ý¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡§AI¤Ë¤è¤ë¸ÏÃüºÞ»¶ÉÛ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ºÇÅ¬²½¤Ç¼ý³ÏÎÌ¸þ¾å
¤Û¾ì¤Ç¼ý½¸¤·¤¿´Ä¶¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÆâÌó400¤Û¾ì¤Î²áµî¤Î±ÒÀ±¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÊä´°¤·¡¢¸ÏÃüºÞ(¥Ç¥·¥«¥ó¥È)»¶ÉÛ¤ÎºÇÅ¬»þ´ü¤òÍ½Â¬¤¹¤ëAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»¶ÉÛ¤È¼ý³Ï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶è²è(Í¶Æ³¶è)¤È¡¢ÇÀ²È¤Î½¾Íè¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»¶ÉÛ¤È¼ý³Ï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶è²è(´·¹Ô¶è)¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ê¥ô¥£¥¦½£¤Î2¤Û¾ì¤Ç¡¢ºÇÂçÌó9.4¡ó¤Î¼ý³ÏÎÌ¸þ¾å¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡§AI¤Ë¤è¤ë¼ý³ÏÈ½ÃÇ¤Ç¼ý³ÏÎÌ¸þ¾å
AI¤¬Äó¼¨¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¼ý³Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿¶è²è(Í¶Æ³¶è)¤È¡¢½¾Íè¤Î´·¹ÔÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¶è²è(´·¹Ô¶è)¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢Í¶Æ³¶è¤ÎÊ¿¶Ñ¼ý³ÏÎÌ¤¬15.17t/ha¡¢´·¹Ô¶è¤Ï13.33t/ha¤È¤Ê¤ê¡¢º¹Ê¬¤Ï+1.84t/ha¤Ç¤·¤¿¡£Ìó13.8¡ó¤Î¼ý³ÏÎÌ¸þ¾å¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Èª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿e-kakashi¤È¡¢¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥³µÇ°¥ê¥ô¥£¥¦¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎPatsula½Ú¶µ¼ø
¢£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ÈÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ
ËÜ¥Õ¥£ー¥¸¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¤ÏÃ±Ç¯ÅÙ¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢IoT¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¶îÆ°·¿ÇÀ¶È¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÇÀ¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢ËÜ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ê£¿ôÇ¯¡¢Ê£¿ôÃÏ°è¤Ç¤Î´Ä¶¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤ò¿Ê¤á¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ²½¤·¡¢Â¾¤ÎºîÊª¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÀï¸åÉü¶½¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ¥°¥êー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡¸Í¾å ¿ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-2 ÂÀÍÛÀ¸Ì¿ÉÊÀî¥Ó¥ë28F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯4·î18Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÇÀ¶ÈAI¥Ö¥ìー¥óe-kakashi¤ÎÄó¶¡¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥»¥ó¥µー¥Çー¥¿¤ÈÀ¸°éÍúÎò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.greein.jp/