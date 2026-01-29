亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）が2026年2月5日（木）に発売するロールプレイングゲーム『ドラゴンクエストVII Reimagined』とのコラボレーション商品『37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味』(以下：『亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味』)、『37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味』(以下：『亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味』)を、2月3日（火）から2月末までの期間限定で全国のローソンにて販売します。

■現実世界で、あの“たね”が食べられる！夢のコラボレーションが実現！

亀田製菓の“たね”といえば代表商品の『亀田の柿の種』ですが、スクウェア・エニックスの大人気ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズのアイテムにも“たね”が登場します。今回、『亀田の柿の種』と、2026年2月5日（木）に発売する『ドラゴンクエストVII Reimagined』がついにコラボレーションし、本作にも登場する「ちからのたね」と「すばやさのたね」をイメージした新商品が亀田製菓から登場します。 ぜひ、『ドラゴンクエストVII Reimagined』をプレイしながらお召し上がりいただき、まるで主人公になったような気分で、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の世界観をお楽しみください。

■担当者コメント

「わたし自身、ドラゴンクエストをプレイする一人のファンとして、ゲームに登場する“たね”を実際に食べられたら…と夢見ていました。その想いを形にできた今回のコラボは、まさに夢の実現です。味わいやパッケージデザインを考える過程では、ゲームの世界観をどう表現するかにこだわり、ワクワクしながら取り組みました。ぜひ、ゲームを楽しみながらこの“たね”を味わって、主人公になった気分を感じていただけたら嬉しいです。」（亀田の柿の種担当）

■『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場するアイテム“たね”の味をイメージした味付け

『亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味』は、ゲームに登場する「ちからのたね」からイメージを膨らませ、チキンやしょうがの旨みをベースにひとくち目からにんにくのパンチをしっかりと感じられる味わいに仕上げています。食べるだけでちからがアップしそうな、力強い味わいです。 『亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味』は、ゲームに登場する「すばやさのたね」からイメージを膨らませ、唐辛子の辛みをアップさせた、辛いけれども止まらない味わいに仕上げています。ひとくち食べれば、スピードがアップしそうな、シャープな味わいです。

【商品概要】

1. 商品名 ・37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味・37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味2. 発売日 / 販売期間 2026年2月3日（火）から2月末まで3. 価格（税抜）/（税込） 148円 / 160円4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のローソン ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

■ 『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』について

『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』は、2026年2月5日（木）に発売予定の「ドラゴンクエスト」シリーズ新作。2000年に発売された『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』を人形のような温かみのあるアートスタイルの３ＤＣＧ《ドールルック》で描いたリメイク作品です。孤島に住む少年少女たちの小さな好奇心から始まる大冒険を、グラフィックだけではなく、シナリオ、バトル、寄り道要素、システム面、すべてを一から再構築（Reimagined）しています。 公式サイト：https://www.dragonquest.jp/dq7r/© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■ 「ドラゴンクエスト」について

「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり、世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険物語を紐解いていくという、日本を代表するロールプレイングゲーム（ＲＰＧ）です。1986年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『ドラゴンクエスト』から、2017年に発売された『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』までの本編11作品のほか、モンスターの育成・対戦要素に特化した「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズなど、100を超えるタイトルを生み出し、全世界でシリーズ累計9,500万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。