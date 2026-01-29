株式会社PHP研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、企業の人事教育責任者・ご担当者を対象に、「PHP公開セミナー〈2026新入社員研修〉プログラム説明会」を、2026年2月25日（水）に開催いたします。本説明会は、近年課題として指摘される新入社員の早期離職やコミュニケーション不全を背景に、2026年度版として刷新した新入社員研修プログラムの狙いや特徴を、開発担当者が直接ご説明するものです。Z世代新入社員の傾向などもご紹介いたします。

背景：Z世代新入社員に求められる「言語化力」

近年、入社してくる新入社員について、「自分の考えや気持ちを言葉にすることに苦手意識を持つ人が多い」「反応が薄く、職場になじんでくれない」といった声が、人事・採用担当者から多く聞かれます。こうした状況は、コミュニケーション不全やミスマッチを招き、早期離職の一因にもなっています。PHP研究所では、創設者・松下幸之助の人材観をもとに、「周りから愛され、信頼される社会人」を育成する新入社員研修を長年提供してきました。2026年度は特に、組織定着のカギとなる「言語化力」に着目し、ワークや相互フィードバックを通じて、新入社員の主体的な成長を促すプログラムへと進化させています。

開催概要

趣旨・ねらい

本説明会では、研修プログラムの開発に携わった担当者が、以下の内容を解説します。・ Z世代新入社員の特徴と指導のポイント・「2026新入社員研修」のコンセプトと期待される効果・ 映像教材・体験ワーク・教育ゲームの活用方法・人事担当者・受講者からの評価や実施事例2025年12月に開催した同説明会の内容をさらに掘り下げ、新入社員のオンボーディングに役立つTips等もご紹介予定です。

日時・定員など

・日時：2026年2月25日（水）13:30～14:30・形式：Zoomによるオンライン開催・対象：当社の新入社員研修導入を初めて検討される人事教育ご責任者・ご担当者・定員：50名・参加費：無料・申込締切：2026年2月24日（火）12:00

PHP公開セミナー「新入社員研修」について

PHPゼミナール「新入社員研修」が目指すのは、周りから愛され、信頼される社会人を育てることです。弊社創設者である松下幸之助（パナソニックグループ創業者）は、ビジネスパーソンにとって最も大切なことは何かと問われると、「多くの人に愛されること」と答えました。愛される社会人になれば、職場の人間関係もよくなり、思わぬ助力を得て仕事の成果も上がるというのです。この考え方は、幸之助の長年の人生経験・事業経験から導き出された知恵であり、信念でもありました。本研修では、職場の内外で愛されるためには、どんな心がまえで何を実践すればいいのか、自身の課題を明らかにしつつ、学生から社会人へ意識と行動の変革を促します。人事担当者満足度98％、受講者満足度96％（※）と高い評価を得ており、感動体験を通じて受講者の意識と行動の変化を促します。（※「公開セミナー」お客さま満足度調査・2025年度／「新入社員研修」受講者アンケート・2024年度）

PHP研究所の研修事業について

https://hrd.php.co.jp/seminar/course.php?course_cd=01AQ

PHP研究所は、松下幸之助の経営観・人間観を現代に生かした研修プログラム「PHPゼミナール」を展開し、新入社員から経営幹部まで一貫した人材育成を支援しています。累計1万2千社・120万人超の受講実績があり、異業種交流型の学びや、人間力あふれる講師陣による指導が特長です。

