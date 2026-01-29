「愛妻の日(1/31)」、「バレンタインデー(2/14)」、「ホワイトデー(3/14)」の3日間限定　横浜赤レンガ倉庫で特別イベント「Letter Bouquet（レターブーケ）」体験を開催

公益財団法人横浜市観光協会

公益財団法人横浜市観光協会は、大切な人と特別な一日を過ごす街として横浜の魅力を発信する企画、

「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS（ヨコハマプレシャスフラワーズ）」を実施しています。この度、記念日にふさわしい、1/31（土）「愛妻の日」、2/14（土）「バレンタインデー」、3/14（土）「ホワイトデー」の3日間限定で、「Letter Bouquet（レターブーケ）」の体験イベントを横浜赤レンガ倉庫にて開催します。

大切な人への想いを込めた手紙が花束に！3日間限定の特別なイベント

横浜市の観光スポットを代表する横浜赤レンガ倉庫のロマンチックな景観の中で、大切なご家族やパートナーへ日頃の想いを込めた手紙とミニブーケをプレゼントする「Letter Bouquet」体験イベントを開催。（一社）花の国日本協議会が、花を贈る習慣を提案するた

めに掲げている「3 LOVE STORIES（スリーラブストーリーズ）」から着想を得て、今冬３つの記念日限定で実施します。

◆「Letter Bouquet」について

誕生日やプロポーズ・結婚記念日など、大切な人に送る手紙の内容から花言葉を抽出し、その花言葉をもとにフローリストが花束を作成するサプライズプランです。横浜へ訪れる際に、宿泊施設などで相手に贈ることができます。

詳細：

https://www.welcome.city.yokohama.jp/anniversary/letter/

【開催日時】

2026年1月31日（土）、2月14日（土）、3月14日（土）

各日 11時00分～17時00分

【開催場所】

横浜赤レンガ倉庫２号館2F バルコニー※「幸せの鐘」付近

【参加方法】

１.公式Instagramアカウント（@yokohama_precious_flowers(https://www.instagram.com/yokohama_precious_flowers/)）をフォロー。

２.公式Instagramアカウントをタグ付けして横浜での思い出スポットを投稿。

３.その場でお渡しするカードにメッセージを書いて投稿内容と共にスタッフへ見せると、花言葉にちなんだミニブーケ（1組1点）をプレゼント。

※体験は各日、先着50組限定です。ミニブーケがなくなり次第終了となります。

※雨天決行・荒天中止になります。

３つの記念日「3 LOVE STORIES（スリーラブストーリーズ）」とは？

1月31日（土）の愛妻の日、2月14日（土）のバレンタインデー（フラワーバレンタイン）、3月14日（土）のホワイトデーの3つの記念日を「3 LOVE STORIES」として提案し、大切な人へ花を贈る文化を広げるキャンペーンです。この取り組みは、花き業界の企業や団体が参画する「一般社団法人花の国日本協議会」が中心となり、2011年よりスタートしています。全国約9,000店の花店が参加する大規模な取り組みで、今年で16回目を迎えます。「花を贈りたいけれど、きっかけがない」そんな方は、この機会に大切な方への花贈りにチャレンジしてみませんか？

・公式サイト：

https://www.flower-valentine.com/

・公式Instagram：

https://www.instagram.com/flowervalentine_official/

横浜での記念日の過ごし方を提案する「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS」

●横浜市観光協会が「記念日」の観光ブランディングに取り組む背景

近年、横浜市内では大型イベントの開催などを受けて週末を中心に多くの観光客が訪れています。また、宿泊施設の新規開業も相次いでいるため、観光消費の拡大に向けて宿泊客の増加を目指しています。一方で、来訪者の８割以上が日帰り観光にとどまっており、特に大型イベントの開催が少ない平日の宿泊需要の喚起が大きな課題となっています。

そこで、「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS」では、平日でも特別な日に位置づけられやすい“記念日”に着目。“記念日”をきっかけとした平日宿泊の需要創出につなげるため、2024年からブランディングおよびプロモーションを実施しています。

・WEBサイト：

https://www.welcome.city.yokohama.jp/anniversary/

●花に囲まれた記念日プラン「ふたりだけの特等席」販売中

2025年には、横浜の魅力的な観光資源を活用し、大切な人と過ごす特別な記念日プラン「ふたりだけの特等席」の販売を開始。春と秋に季節の花が咲き誇る庭園で朝食を楽しめるプランをはじめ、船から花火を見ながら横浜港を周遊できるクルージング、そして横浜の華やかな夜景を展望台で“ふたりじめ”できる３つのプランをご用意しています。

これからも、宿泊施設や市内事業者と連携し、「記念日を過ごしたい街・横浜」のブランド定着を目指して取り組みを推進していきます。

・詳細：

https://www.welcome.city.yokohama.jp/anniversary/memorableplace/