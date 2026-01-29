ビジコム、パスポートリーダー付き免税対応タッチPCの提供を開始

株式会社ビジコム

株式会社ビジコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：中馬 浩、以下ビジコム）は、パスポートリーダー搭載の免税対応タッチPC『Seav-ME』を、免税システムを開発・提供するベンダー向けに販売開始します。

あわせて、同社が提供する免税システム「eあっと免税」が、2026年11月に施行される新免税制度「リファンド方式（事後返金型）」に対応することを発表します。

さらに、「eあっと免税」の月額利用料について、利用形態にかかわらず恒久的に無料（0円）とする料金改定を実施します。本改定は、11月の制度施行を待たず、所定のお申込み手続きを完了いただいた店舗様から順次適用されます。

これにより、小売店舗様は追加コストをかけることなく今から新制度への準備を進めることができ、制度移行後も安心して免税販売を継続できる環境を整えることが可能になります。

■ コンパクトなパスポートリーダー付きタッチPC『Seav-ME』

価格：200,000円（税別）

パスポートリーダーを底面に完全収納パスポートをスリットに差し込み瞬時にデータ化

ビジコムが提供を開始する『Seav-ME』は、省スペース設計と高い実用性を両立したタッチPCです。免税業務を想定した設計で、専用パスポートリーダーを装着できます。パスポートをスリットに差し込むだけで、ICAO国際標準に準拠した旅券情報をOCRで瞬時に読み取り、免税手続きをスムーズに行えます。

免税システムを開発・提供するベンダー各社のソリューションの搭載端末としてご利用いただけます。

■ 【利用料無料】免税システム「eあっと免税」がリファンド方式に対応

主な特長- 特定用途端末向けOS「Windows 11 IoT Enterprise」搭載- スマートに一体化するパスポートリーダーユニット- レシートプリンターを内蔵、ケーブル不要でカウンター周りすっきり- 明るく鮮明な10.1インチタッチスクリーン（解像度1280×800）- 幅244mm×奥行200mmのコンパクトな筐体『Seav-ME』製品詳細 :https://www.busicom.co.jp/h/pc/seavme.html

国税庁公認の承認送信事業者であるビジコムは、2026年11月に施行される新免税制度「リファンド方式（事後返金型）」に対応した免税システム「eあっと免税」を提供します。

また、制度改正を見越した免税手続きをより一層支援するため、同システムの料金体系を無料化しました。

- 月額利用料の恒久無料化

2026年11月以降の運用において、すべての利用店舗を対象に月額利用料を0円とします。

- 制度改正前から無料利用が可能

制度施行前の現在においても、所定のお申込み手続きを完了いただくことで、月額利用料無料でご利用を開始いただけます。既存のユーザー様も同様に、お手続きにより無料化の対象となります。

これにより、免税販売に必要なシステムをコスト負担なく導入し、継続的に利用できる環境を提供します。

【厳格化する新免税制度「リファンド方式」への対応】

「eあっと免税」公式サイト :https://www.busicom.co.jp/product/taxfree/「eあっと免税」に関するお問い合わせ :https://www.busicom.co.jp/product/business/taxation_form/

2026年11月1日から導入されるリファンド方式(https://www.busicom.co.jp/product/taxfree/refund.html#newtax)（事後返金型）では、旅行者は購入時に税込価格で支払いを行い、出国時に税関で確認が取れた場合のみ消費税相当額が返金されます。

新制度では、販売時に登録される購入データの正確性がこれまで以上に重要となります。データに不備がある場合、旅行者が返金を受けられない可能性があるため、店舗側には正確かつ確実に処理できる免税対応環境の整備が強く求められます。

「eあっと免税」は新制度に完全対応しており、免税手続きを正確かつスムーズに電子化し、確実なデータ送信を支援します。

■ 「eあっと免税」ハードウェアのご案内

価格：200,000円（税別）『Seav-ME』 免税セット

セット内容：

・PC本体

・専用パスポートリーダー



【さらにPOSレジ「BCPOS」連動で免税業務をワンストップ化】

「eあっと免税」をビジコムのPOSレジ「BCPOS」(https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/)と連動させることで、販売から免税手続きまでをワンストップで完結できます。

- 商品スキャンによる自動連携で手入力不要- 入力ミスを防止し、正確な購入データを作成- 通常のレジ操作の流れで免税手続きが完了免税対応POSレジセット(https://www.busicom.co.jp/product/taxfree/refund.html#posset)価格：230,000円（税別）『Seav-ME』 POSレジセット

セット内容：

・PC本体

・専用パスポートリーダー

・キャッシュドロア

・バーコードリーダー

価格：1,025,000円（税別）『Seav-ME』セミセルフレジセット

セット内容：

・PC本体

・専用パスポートリーダー

・自動釣銭機（グローリーまたは富士電機）

・バーコードリーダー

・セカンドモニター

※「BCPOS」のソフトウェア利用料（買い切りまたはサブスクリプション）が別途必要になります。

【無料】免税制度改正対策セミナーのご案内

～「eあっと免税」新規導入をご検討中の店舗様向け～

2026年の免税制度改正に備え、店舗が押さえるべき実務ポイントと、システムを活用した具体的な対応策をわかりやすく解説する無料セミナーを開催します。

テーマ：免税制度の変更点と店舗の対応策

開催日時：2026年2月10日(火）以降順次開催予定（詳細は申込みフォームにてご案内）

対象：「eあっと免税」の新規導入を検討中の店舗様

参加費：無料

※既存ユーザー様、販売店様は別途セミナーをご案内します。詳しくはお問い合わせください。

■ 株式会社ビジコムについて

セミナーお申込み :https://forms.gle/72WyG3dnKT6t69wM9

株式会社ビジコムは、POSレジ・POSシステムの開発販売をはじめ、POS周辺機器の販売など店舗運営に必要なソリューションや業務用ハードウェアを提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ビジコム（BUSICOM Co., Ltd.）

代表者：代表取締役 中馬 浩

資本金：7,000万円

創 業：1986年3月

所在地：〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 住友不動産飯田橋ビル3号館 5階

事業拠点：東京本社・大阪支店・名古屋営業所・福岡営業所・岩国事業所・周防大島サテライトオフィス・柳井ラボ（柳井事業所）

事業内容：流通関連システムの開発と販売・流通関連機器販売

URL：https://www.busicom.co.jp/

※本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。