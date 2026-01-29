「日産スカイライン GT-R (BNR34) ブルー」 デザインのキーリング、Amazonで予約販売を開始。

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、名車「日産スカイライン GT-R (BNR34」をモチーフにした限定5000個のシリアルナンバー入りメタルキーチェーンの予約販売をAmazon.co.jpで開始いたしました。

本製品、「日産スカイライン GT-R (BNR34) 3D キーチェーン」は遊び心がありながらも、世代を問わずどのファンでも楽しめる高級感のある仕上がり。ボックス入りなので、大切な方へのギフトにも選びやすくなっています。日本を代表する自動車であるスカイラインをキーホルダーとして楽しむことができます。鮮やかなブルーで仕上げられた車体のモチーフはまるでミニカーのような完成度。小さいながら細部まで再現されており、色々な角度から車体を確認することができます。この機会にぜひお求めください。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=nAmazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G33C22FJ

**手のひらサイズで再現された“** スカイライン **”。**

本商品は、 **迫力のあるサイズ感と重厚な質感** が魅力のアイテムで、立体的な3D造形により、まるで本物のミニカーのようなリアリティを実現。小さいながらも、GT-Rのフォルムを細部にまで再現しています。またGT-Rの迫力あるロゴプレートキーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い **金属音が鳴り響き、まるで“鈴”のような存在感** を発揮します。**専用のボックス入り** で、ギフトとしても最適。スカイラインファンはもちろん、アウトドアや車好きの方への贈り物にもぴったりなアイテムとなっております。プレートの裏面に限定5000個のシリアルナンバーの刻印つきでお届けします。

【商品概要】

商品名：日産スカイライン GT-R (BNR34) クロームメッキキーチェーン素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）3チャーム：GT-R ロゴチャーム、ナスカン、V-spec Ⅱ Nür プレートパッケージ：専用ギフトボックス入り

**・日産スカイライン GT-R (BNR34) キーホルダーの新作が予約販売開始・5000個限定生産・ミニカーのような遊び心あるデザイン・しっかりとした重厚感あるつくり・日産自動車オフィシャルライセンス取得商品**

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/CAMSHOPメールマガジンhttps://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043Twitterhttps://x.com/camshop_byfaithインスタグラムhttps://www.instagram.com/camshop_by_faith/https://www.instagram.com/faithinc_norimono/https://www.instagram.com/faithinc__fun/商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n