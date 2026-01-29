キオクシア：8K動画や高速連写に適したUHS-II対応SDメモリカードを発売

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、8K動画や高速連写撮影に適したUHS-II対応の「EXCERIA PRO G2 SDメモリカードシリーズ」を新たに立ち上げ、2026年2月21日より量販店での販売を開始します。本シリーズでは、ビデオスピードクラス[注1]において、V90とV60モデルの2つのモデルを展開しています。V90モデルは、8K動画でのパフォーマンスを求めるプロフェッショナル向けのモデルで、V60モデルはUHS-IIのパフォーマンスを求める方に向けて、性能とコストのバランスの取れたモデルとなっています。

EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V90モデル

EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V90モデルは、8K動画や高速連写撮影に適しており、プロカメラマンや映像クリエイター、放送制作チームなど、作品のクオリティに妥協できないプロフェッショナルに適したSDメモリカードです。容量ラインアップは64GBから512GBまで取りそろえ、最大読出速度は310MB/s、最大書込速度は300MB/s[注2]を実現し、高解像度8K動画撮影にも対応できます。また、UHS-II規格対応により、ファイル転送の高速化によって編集を効率化し、ワークフローをスムーズにします。

EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V60モデルは、最大読出速度300MB/s、最大書込速度250MB/s[注2]を特長とし、性能と価格のバランスが取れたモデルです。容量ラインアップは128GBから512GBまで取りそろえています。野鳥撮影から日常のvlog・動画制作まで、幅広くパフォーマンスを発揮するメモリカードです。

新製品「EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V90モデル」および「EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V60モデル」の詳細は製品ページをご覧ください。

https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/sd-card/exceria-pro-g2-v90.html

https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/sd-card/exceria-pro-g2-v60.html

[注1] ビデオスピードクラスはSDアソシエーションで規格された動画撮影のための規格です。V90は、SDアソシエーションで規定された条件下で、UHS-II対応機器で使⽤した際の読み書き時の最低保証速度が90MB/秒になり、V60は60MB/秒になります。

[注2] 1MB/sを1,000,000バイト/秒として計算しています。キオクシアの試験環境で特定の条件により得られた最良の値であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読出/書込速度は使用する機器等の条件により異なります。書込速度は読出速度より遅くなります。UHS-I/従来SDインターフェースでの転送速度は、UHS-IIインターフェースに比べ低下します。

*本製品の容量表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しております。ご使用いただけるメモリ容量（ユーザー領域）は製品ページをご確認ください。（メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。）

*SDメモリカードは消耗品であり、書き込み回数などの製品寿命があります。なお、使用条件・状況によりSDメモリカードの寿命は短くなることがあります。

*SDXCロゴは、SD-3C LLCの商標です。

*その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

*本資料に掲載されている情報（製品の仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

