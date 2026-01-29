外壁・屋根塗装の工事完了を無料で保証する「あんしん完了保証」を開始【外壁塗装パートナーズ】

株式会社ソーラーパートナーズ

外壁・屋根塗装の見積りサイト「外壁塗装パートナーズ(https://www.gaihekitosou-partners.jp/)」を運営する株式会社ソーラーパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中嶋 明洋）は、紹介した塗装店が万が一倒産した場合でも、代替施工により工事完了を保証する新サービス「あんしん完了保証(https://www.gaihekitosou-partners.jp/wp-content/uploads/gt-anshinhosyou-flyer.pdf)」の提供を開始いたしました。

本サービスは、ご契約いただいた工事店が施工前・施工中に倒産等の理由で工事を継続できなくなった際、当社加盟の認定施工店が代わって工事を完了させるものです。利用者様の費用負担は完全無料で、より安心して外壁塗装をご依頼いただける環境を整備いたしました。

■ 背景：建設業界の倒産リスクに対する不安を解消

昨今、資材価格の高騰や人手不足の影響により、建設業界では倒産件数が増加傾向にあります。外壁塗装は高額なリフォーム工事であるため、「契約後に業者が倒産したら手付金はどうなるのか」「工事が中断されたらどうすればいいのか」といった不安を抱える施主様も少なくありません。 そこで「外壁塗装パートナーズ」では、厳しい審査を通過した優良業者のみを紹介するだけでなく、万が一の事態にも備える「セーフティネット」として、本保証制度を導入いたしました。

■ 「あんしん完了保証」サービス概要

本保証は、外壁塗装パートナーズから紹介された施工店と契約したお客様を対象に、倒産等の不測の事態が発生した際、工事の完成を約束するサービスです。元々の契約金額と差額が発生することなく「工事を最後まで完了させること」を目的としています。

・保証内容

ご紹介した施工店との契約後、対象業者が施工前または施工中に倒産し工事が遂行不能となった場合、外壁塗装パートナーズの加盟店が代替施工を行い、工事を完了させます。

・保証金額上限

「契約金額の50％」または「100万円」のいずれか低い金額を上限として、代替工事費用を保証します。

・費用

完全無料（お客様の追加負担はありません）

・申し込み方法

専用フォームからのWeb契約報告（※ご契約後30日以内）が必要です。

■ 保証適用の流れ

1.業者選定・契約

外壁塗装パートナーズを利用して塗装店と契約。

2.Web報告

契約日より30日以内にお客様専用フォームより契約内容を報告。

3.保証発行

当社にて内容確認後、保証適用となります。

4.万が一の際

施工店が倒産等の場合、当社へご連絡いただき、代替施工店の手配を行います。

■ 「外壁塗装パートナーズ」について

建築士が運営する、外壁・屋根塗装専門の一括見積りサイトです。「地元で一番評判の塗装店ってどこ？」「業者の選び方が難しい」といった悩みを解決するため、独自の厳しい審査基準（施工実績、資格保有、自社施工など）をクリアした優良な塗装店のみを最大5社までご紹介します。お断り代行サービスや、専門アドバイザーによる中立的なサポートも好評をいただいています。

◆会社概要

会社名：株式会社ソーラーパートナーズ

代表者：代表取締役 中嶋明洋

会社URL：https://www.solar-partners.co.jp/

事業内容：専門工事店とお客様のマッチングサービス

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル4F

◆運営メディア

・外壁塗装パートナーズ（https://www.gaihekitosou-partners.jp/）

・屋根工事パートナーズ（https://www.yanekouji-partners.jp/）

・ソーラーパートナーズ（https://www.solar-partners.jp/）

・外構・エクステリアパートナーズ（https://www.gaikouexterior-partners.jp/）

・シロアリ対策パートナーズ（https://www.shiroaritaisaku-partners.jp/）