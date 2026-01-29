弊社代表・原田真緒が共著で書籍を出版

株式会社フルバランス弊社代表の共著書は全国の書店、オンライン書店にて取り扱っております。

株式会社フルバランス（以下、当社）代表取締役の 原田真緒 が、弁護士の 三坂和也 氏との共著により、書籍 EC実務とトラブル対処のツボとコツがゼッタイにわかる本 を2026年1月27日に発売いたしました。

本書は、マーケティングおよび集客の専門的知見と、弁護士による法務・トラブル対応の実務知識を掛け合わせ、ECサイト運営において直面しやすい課題やトラブルの「予防」と「対処」について、実践的に解説した一冊になっております。





企画・構成にあたっては、実際にECサイトを運営する現場を具体的にイメージしながら、

・日々の運営で押さえるべき実務ポイント

・トラブルを未然に防ぐための考え方

・万が一問題が発生した際の適切な対応方法

などを、ケースベースで分かりやすくまとめています。





EC事業をこれから始める方はもちろん、すでに運営を行っている事業者・担当者の方にとっても、実務の指針として活用できる内容となっております。

是非書店や各種オンライン書店などでお手に取ってみてください！

秀和システム新社：https://www.shuwasystem.co.jp/book/9784798075693.html(https://www.shuwasystem.co.jp/book/9784798075693.html)

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4798075698(https://www.amazon.co.jp/dp/4798075698)

【書籍概要】

書名：EC実務とトラブル対処のツボとコツがゼッタイにわかる本

著者：

弁護士 三坂和也

株式会社フルバランス 代表取締役 原田真緒

発売日：2026年1月27日

出版社：秀和システム新社