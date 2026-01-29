株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区／総本店：東京都目黒区自由が丘）は、2026年2月5日(木)～2月25日(水)の期間、直販店舗（東京・神奈川17店舗）にて、『苺フェア』を開催いたします。苺の素材を使用した限定商品が勢ぞろい。2月限定販売の『ショコラ苺大福』をはじめ、静岡県オリジナルの苺「きらぴ香」を使用した、週末・祝日11日間だけ特別販売の『極み果実大福 静岡県産きらぴ香』、あまおう苺と発酵バターを使用した生地でビターチョコを包んだ『しっとり生チョコサブレあまおう苺』、発酵バターの風味豊かな生地でキリクリームチーズを使用した甘酸っぱいチーズ苺あんを包み、チェリーをのせ丁寧に焼き上げた『和菓子屋のチェリーパイ』、和三盆のやさしい甘みと苺のコンポートを合わせた『和三盆プリン苺仕立て』など、多彩なラインナップをご用意しました。亀屋万年堂ならではの“苺のおいしさ”を、この機会にぜひお楽しみください。WEBページ：https://www.navona.co.jp/information/?p=1#1766732102-704433

春の季節限定商品

つややかな濃紅色の果皮と上品な甘み、フルーティーな香りが特徴の静岡県オリジナル品種いちご「きらぴ香」を贅沢に一粒使用。一粒まるごときらぴ香を大福に挟むことで、果汁感と香りが際立ち、やわらかな滋賀県産羽二重餅と、白州名水を使用した甘さ控えめの粒あんが、きらぴ香本来の香りと上品な甘みを引き立てます。

【商品名】極み果実大福 静岡県産きらぴ香【価格】1個 432円(税込)【販売期間】2月週末＆祝日（金・土・日・祝）限定 (2月6～8日/11日/13～15日/20～23日 計11日間)【特定原材料(8品目)】特定原材料8品目に該当なし【カロリー】1個あたり176㎉ 【販売店舗】亀屋万年堂 直販17店舗 ※商品の性質上オンラインショップでは販売しておりません。 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

あまおう苺と発酵バターを使用したしっとり生地でクーベルチュールのビターチョコレートを加えた生チョコを包み焼き上げた、やわらか食感のサブレです。

【商品名】しっとり生チョコサブレ あまおう苺【販売価格】1個 129円(税込)【特定原材料(8品目)】乳・小麦・卵【カロリー】1個あたり120㎉ 【販売期間】2月5日(木)～4月上旬【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）17店舗

発酵バターを使用し焼き上げたパイ生地の中に、フランス産キリクリームチーズに苺を加えたチーズ苺あんを包み、仕上げにダークスイートチェリーをトッピングし丁寧に焼き上げました。ひと口頬ばれば、春の果実をひと口に閉じ込めたような贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

【商品名】和菓子屋のチェリーパイ【販売価格】1個 216円(税込)【特定原材料(8品目)】乳・小麦・卵【カロリー】1個あたり207㎉ 【販売期間】2月5日(木)～4月上旬【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）17店舗

なめらかな口どけのプリンに、和菓子の高級素材である和三盆を加え、やさしく上品な甘みを引き出しました。仕上げには、粒々感のある苺のコンポートとくちどけの良いホイップクリームをトッピング。ひと口ごとに苺の香りが広がる、春のプリンアラモードです。

【商品名】和三盆プリン 苺仕立て ※要冷蔵品【販売価格】1個 248円(税込)【特定原材料(8品目)】乳・卵【カロリー】1個あたり280㎉ 【販売期間】2月5日(木)～4月上旬【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）17店舗

1,200円(税込)以上のご購入で引けるハズレなしのお楽しみくじ開催！

2026年2月5日(木)～2月25日(水)の期間中、直販店舗にて1回のお会計につき1,200円(税込)以上お買い上げいただいたお客様を対象に、ハズレなしの「くじ引き大会」を実施いたします。2月26日(木)から亀屋万年堂直販店舗でご利用いただけるお菓子割引券が当たります！【備考】※1回のお会計につき1,200円(税込)以上のお買い物で1回抽選にご参加いただけます。※お菓子引換券の有効期間は2026年2月26日(木)～2026年3月31日(火)までとなります。

会社概要

【会社名】株式会社亀屋万年堂【創業】昭和13年12月18日【資本金】2600万【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地【社員数】390名【事業内容】和洋菓子製造・販売【店舗】東京・神奈川17店舗【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

