全メガネ業界関係者 待望の【秋の総合展示会】開催決定！　　　　　日本国際眼鏡展［JEX］-Begining-　出展社募集をスタート！

2026年1月29日

株式会社イノベント

日本国際眼鏡展 実行委員会（実行委員長：白山 聡一((一社)日本メガネ協会 副理事長)／運営：(株)イノベント）は、2026年10月7日(水)・8日(木)の2日間、東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区）にて、眼鏡業界のあらゆる関係者が一堂に集まる秋の一大総合展示会「日本国際眼鏡展［JEX］-Begining-」を開催することを決定いたしました。

● 展示会名 ： 日本国際眼鏡展［JEX］-Begining- （ジェックス ビギニング）

● 公式ホームページ ： https://www.jex-expo.jp/

● 会期 ： 2026年10月7日(水)・8日(木)

● 会場 ： 東京都立産業貿易センター浜松町館 2F～5F全館（東京都港区）

● 主催 ： 日本国際眼鏡展 実行委員会（実行委員長：白山 聡一）

● 運営事務局 ： (株)イノベント

（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階）

● お問合せ ： 日本国際眼鏡展［JEX］実行委員会事務局（(株)イノベント内）

TEL：03-6812-9422 メール：jex-expo@innovent.co.jp

● 出展社数 ： 200社（予定）

● 来場者数 ： 4,000名（見込み）

公式ホームページ（www.jex-expo.jp）より

＜実行委員長 あいさつ＞

当実行委員会は、これまで、複数の会場・主催者によってそれぞれの会期で開催されていた我が国の眼鏡業界の展示会を是正し、統合することを目的として設立いたしました。

眼鏡業界全体が一つに結集し、統一した展示会を開催することで来場者の利便性を高め発信力を強化し、関係者すべてにとって、有益なビジネスチャンスを創出し業界のさらなる飛躍につなげたいと考えております。

今後とも、温かいご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

日本国際眼鏡展実行委員会

委員長

白山 聡一

＜日本国際眼鏡展 実行委員会＞

【実行委員長】

白山 聡一 （一般社団法人日本メガネ協会 副理事長）

【副実行委員長】

薮下 和巳 （日本眼鏡卸組合連合会 会長）

佐々木 英二（一般社団法人福井県眼鏡協会 会長）

【実行委員】

開高 みどり（日本眼鏡卸組合連合会 副会長）

増永 宗大郎（全日本眼鏡工業連合会 会長）

山内 隆嗣 （一般社団法人福井県眼鏡協会 副会長）

堀 正人 （株式会社イノベント 取締役代表執行役社長）

美濃部 隆 （眼鏡光学出版株式会社）

＜発起人（３団体）＞

全日本眼鏡工業連合会 会長 増永 宗大郎

日本眼鏡卸組合連合会 会長 薮下 和巳

一般社団法人 福井県眼鏡協会 会長 佐々木 英二

＜賛同団体（５団体）＞

一般社団法人日本メガネ協会 理事長 風早 昭正

公益社団法人日本眼鏡技術者協会 会長 木方 伸一郎

日本眼鏡学会 理事長 魚里 博

福井県眼鏡工業組合 理事長 増永 宗大郎

福井県眼鏡卸商協同組合 理事長 宮本 隆晴

■出展社募集をスタート！

運営事務局では、出展社の募集を開始いたしました。26年３月末日までにお申込みいただいた企業には、早期割引料金が適用となり、通常よりも安価にご出展いただくことができます。

出展案内資料のご請求（無料）は、本展公式サイト（www.jex-expo.jp）よりお願いいたします。

公式サイト :https://www.jex-expo.jp/出展案内資料のご請求はこちらから（無料）

【報道関係者からのお問合せ先】

日本国際眼鏡展実行委員会 運営事務局（(株)イノベント） TEL：03-6812-9422

mail：press2@innovent.co.jp 担当：田口（080-6973-4968）