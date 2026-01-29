社員食堂・社内カフェ運営会社ボンディッシュの焙煎士が合格率2％の難関資格「コーヒー鑑定士」に合格！

ボンディッシュ株式会社

2026年1月1日をもちまして「株式会社ノンピ」は、「ボンディッシュ株式会社」に社名変更いたしました。

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：上形 秀一郎）は、自社で運営する自家焙煎工場に所属する焙煎士・香川映希が、J.C.Q.A.（全日本コーヒー鑑定委員会）が認定する「コーヒー鑑定士検定（最高位）」に合格したことをお知らせします。同検定は2003年に開始され、2025年6月時点で累計合格者は57名、直近回の合格率は約2％とされる、国内でも極めて難易度の高い資格です。社員食堂・社内カフェ運営を主軸とする事業会社において、自家焙煎工場を構え、かつ同資格の合格者を擁するケースは極めて珍しく、ボンディッシュのコーヒーづくりにおける専門性と品質への姿勢を示すものです。

合格率2％、累計合格者数57名の難関資格「コーヒー鑑定士」とは

「コーヒー鑑定士検定」は、J.C.Q.A（全日本コーヒー鑑定委員会）が主催しており、コーヒーに関する高度な専門知識と実務能力を総合的に判定する検定です。同検定は段階的な資格制度となっており、最上位資格である「コーヒー鑑定士」は、コーヒーインストラクター1級の合格者のみが挑戦可能。〈商品設計〉〈生豆鑑定〉〈品質管理〉、3種全てのマスターを取得した方のみが認定を受けます。2003年の検定開始以降、2025年6月時点での累計合格者数は57名にとどまっており、直近回における合格率は約2％と、国内でも屈指の難関資格として知られています。

ボンディッシュ焙煎士 香川映希

香川映希は、ボンディッシュが運営する自家焙煎工場に所属する焙煎士です。生豆の選定から焙煎、品質管理に至るまで一貫して携わり、日々提供するコーヒーの味わいと安定性の向上に取り組んできました。

今回の「コーヒー鑑定士」資格取得は、香川が焙煎士としての専門性を高めるために挑戦してきた成果であり、その知見と経験は、ボンディッシュのコーヒーづくりにおける高い品質水準の維持と再現性の向上にもつながっています。

「入社前から8年かけて挑戦してきた検定でしたが、社内メンバーの応援が大きな励みになりました。これからも、日々の焙煎や品質管理の精度を高め、日常に寄り添う“1日何杯でも飲めるコーヒー”の提供につなげていきたいと考えています。」（焙煎士・香川映希）

社内カフェの一杯にも、極上のこだわりを。

社員食堂・社内カフェ運営を主軸とする事業会社が、自社で焙煎工場を構え、焙煎士を配置し、さらに高度な専門資格を取得した人材を擁しているケースは、業界内でも決して一般的ではありません。

ボンディッシュでは、社内カフェを単なる福利厚生ではなく、働く時間の質やオフィスでのコミュニケーションを支える重要な要素と捉えています。毎日、誰もが口にするコーヒーだからこそ、味わいの良さに加え、高い品質水準を安定して維持・再現できる体制が欠かせないと考えています。

こうした考えのもと製造されるボンディッシュの自家焙煎コーヒーは、東京・豊洲のカフェ R.O.STARにおいても提供されています。1日2,000名以上が来店しており、日常的に多くの人に飲まれる環境においても、安定した品質を維持しています。

今後の展望

ボンディッシュでは今後も、専門性に裏付けられた自家焙煎体制を活かし、品質にこだわったコーヒーをオフィスで提供していきます。コーヒーを通じて、従業員がリラックスできる時間を創出し、働く時間の質の向上や社内コミュニケーションの促進につなげることで、オフィスで過ごす時間そのものが心地よくなる環境づくりを目指してまいります。

コーヒー鑑定士監修のコーヒーが味わえるオフィスカフェ

ボンディッシュでは、「1日中、出会えるオフィスカフェ」として、 コーヒーやサンドイッチを法人企業様の社内カフェとして提供しています。社員のリフレッシュや自然なコミュニケーションを促進し、エンゲージメント向上につながる場を創出。従業員の平均利用率は90％以上で「カフェがあることで、会社に行く理由ができた」という声もいただいております。

《BONDISH OFFICE CAFEの強み》

コーヒー鑑定士監修の自家焙煎コーヒー：合格率2％の難関を突破した一流の焙煎士が監修。生豆で仕入れ、自社焙煎したコーヒーは、1日に何杯でも飲みたくなるボンディッシュだけの“黄金比”の味わい。

注文から10秒で提供：1日2,500杯以上を販売する東京・豊洲で大人気のコーヒーショップ「R.O.STAR」のノウハウをオフィスで再現。お待たせしないスピードで利用率UP。

シャキシャキ野菜のサンドイッチ：コーヒーとの相性抜群なラインナップで、軽食からしっかり満足まで対応。朝食やランチはもちろん、ランチタイムを逃してしまった時にもぴったり

社内コミュニケーションを活性化：すべての拠点にボンディッシュのスタッフが在席。コミュニケーションスタッフとして、毎日のちょっとした会話を生みだします。

サスティナブル活動を推進：エチオピア・タデGG農園の豆などを使用し、村の雇用創出と利益の還元で支援。また、抽出後のコーヒーかすは堆肥に変え、米や野菜の栽培へ使用することで循環型社会にも貢献。

BONDISH OFFICE CAFE :https://www.bondish.co.jp/officecafe

【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

