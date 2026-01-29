CAメディスン株式会社(本社：宮崎県、代表：高野 義道)は、不調が出る動作(＝関節運動ROM)から関与しやすい筋肉の候補を抽出・提示するWebサービス「donokin(ドノキン)」において、各筋肉に付随して表示しているストレッチ説明を、順次「動画」で提供する予定です。





サービスURL： https://donokin.com





筋トレで不調→筋肉抽出





donokinは、動作(ROM)を選ぶことで関与しやすい筋肉の候補を抽出・提示し、情報の整理・理解を補助するツールです。運動・スポーツ用途を目的としたアプリではなく、診断・治療や原因の断定を行うものではありません。結果画面では、関与しやすい筋肉を多い順に表示し、各筋肉について参考情報としてストレッチ方法も確認できます。





今回の取り組みでは、このストレッチ説明について「文章のみでは動きが伝わりにくい」「説明や共有の際に同じ動きを確認しづらい」といった課題に対応するため、内容を順次動画化し、視覚的に確認できる形で提供することを目指します。動画は、利用者が“動きのイメージを揃える”ための補助情報として位置づけ、特定の効果や改善を保証するものではありません。





本サービスは診断・治療を目的としたものではなく、参考情報としてご利用ください。症状が強い場合や継続する場合は医療機関にご相談ください。









■会社概要

商号 ： CAメディスン株式会社

代表者 ： 高野 義道

所在地 ： 宮崎県宮崎市大塚台東2-11-13

法人設立： 平成15年8月8日(初めは個人事業として平成10年1月に開始)

事業内容： 鍼灸施術業(高野鍼灸リラクセーション)、大塚台薬店、IT関連

URL ： https://www.ca-medicine.jp/