AvePoint Japan、大塚商会の「たよれーる」サービスラインアップにMicrosoft 365向けバックアップおよびログ管理ソリューションを追加

AvePoint Japan 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塩光 献、以下 AvePoint）は、株式会社大塚商会(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司、以下大塚商会)が提供する、企業のIT運用を幅広く支援する総合サポートサービス「たよれーる」において、AvePoint の Microsoft 365 向けバックアップおよびログ管理ソリューションの提供を2026年2月3日より開始することを発表いたします。

背景と目的

ハイブリッドワークの普及により Microsoft 365 がビジネス基盤として定着する一方、企業が直面するデータリスクと運用負荷は増大しています。特に、近年猛威を振るうランサムウェア攻撃や、操作ミスによるデータ消失への備えとして、標準機能だけでは補いきれない高度なバックアップ体制の構築が喫緊の課題となっています。

また、内部統制やセキュリティコンプライアンスの観点から、「誰が・いつ・どのデータにアクセスしたか」を正確に把握するログ管理の重要性が高まっていますが、複雑な管理画面や膨大なログデータの精査は、専任の IT 担当者が不足する中堅・中小企業にとって大きな負担となっていました。

このたび、大塚商会が展開する「たよれーる」のサービスラインアップに、データ保護とログ管理を容易にする AvePoint のソリューションが加わることで、お客様は専門的な知識を必要とすることなく、安全かつ透明性の高い Microsoft 365 運用環境を短期間で構築することが可能になります。

「たよれーる」を通じて提供される主なソリューション

今回の連携により、以下の AvePoint ソリューションが「たよれーる」を通じて提供されます。

・Cloud Backup for Microsoft 365

Microsoft 365 上の Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Teams などのデータを 1 日最大 4 回自動バックアップします。万が一のランサムウェア感染や誤削除の際も、最短 1 分単位での迅速なリストア（復元）を可能にし、ビジネスの継続性を確保します。

・Complete Data Protection for Microsoft Cloud

Microsoft 365に加えて、認証・ID 基盤である Microsoft Entra ID、およびローコード開発基盤の Microsoft Power Platform（Power Apps, Power Automate など）を包括的に保護するバックアップソリューションです。アカウント情報から業務アプリ、データまでを一元的にバックアップし、不測の事態における迅速な復旧を実現します。

・ Cloud Management

Microsoft 365 の複雑な管理業務をシンプルに統合します。特にログ管理において、組織横断的なアクティビティの可視化やレポート抽出を容易にし、監査対応やセキュリティインシデントの早期発見、管理負荷の大幅な軽減を実現します。

各社からのコメント

昨今、クラウド環境におけるデータ保護の重要性がますます高まる中、当社ではお客様の安心・安全な業務運用を支援すべく、信頼性の高いバックアップソリューションを取り扱ってまいりました。

このたび、大塚商会の「たよれーる」サービスとAvePoint社のクラウドサービスをセットにした『たよれーる AvePoint Online Services』の提供を開始いたします。

当社は、導入から運用まで一貫してサポートする窓口となり、専門スタッフによるきめ細かな対応を提供します。これにより、エンタープライズのお客様から、中堅・中小企業のお客様まで、Microsoft 365環境をより安全に、より効率的にご活用いただけます。

今後も当社は、お客様のIT環境を支えるパートナーとして、セキュリティ強化と業務効率化を両立する価値あるサービスの提供に努めてまいります。

株式会社大塚商会 常務執行役員 十倉 義弘

国内最大級の顧客基盤と高い信頼を誇る大塚商会様の「たよれーる」において、当社のソリューションが採用されたことを大変光栄に思います。

DXの進展に伴い、Microsoft 365だけでなく、認証基盤であるEntra IDや業務アプリ開発のPower Platformまでを含めたクラウド基盤全体のデータ保護が不可欠な課題となっています。AvePointのデータ保護・管理ソリューションは、これら広範な領域のバックアップや操作ログの管理を自動化・効率化し、業務負荷を最小限に抑えつつ強固なガバナンス環境を実現します。今後も大塚商会様との連携を深め、日本の中堅・中小企業の皆様が真に安心してクラウドの利便性を享受できるよう、安全なデジタル基盤の構築を力強く後押ししてまいります。

AvePoint Japan 株式会社 代表取締役 塩光 献

