株式会社近江兄弟社は、配合成分にこだわった肌をおもう無添加(*1)・低刺激の「ベルディオUV」シリーズより、『ベルディオUVスプレー』＜43g(70mL)/1,320円(税込)＞を2026年2月2日から全国のドラッグストア、大手スーパーなどを通じて発売します。





「ベルディオUVスプレー」は、顔にも直接スプレーできるエアゾールタイプの日やけ止めです。無香料、エタノールフリーなのでツンとした刺激もなくご使用いただけます。白残りせず、さらさら軽い使用感で、メイクの上からもお使いいただけますので、外出時の塗り直し用途(*2)にもおすすめです。

5つの無添加［エタノール・香料・着色料・鉱物油・パラベン］の低刺激タイプにも拘わらず、SPF50+/PA++++/UV耐水性★★でしっかりと紫外線からお肌を守ります。

CICA(ツボクサエキス)など5種の植物エキス［うるおい成分］(*3)を配合。

持ち運びにも便利なスリムボトルを採用しており、紫外線が気になったときや塗り直しをしたいときにサッと取り出してお使いいただけます。





肌をおもう無添加(*1)UV「ベルディオUV」シリーズは、毎日お使いいただくことを考え、日やけ止め効果をキープしながら、できる限り肌への負担を軽く仕上げています。





同シリーズは既存商品としてベルディオUV「モイスチャージェルN(80g/220g)」「マイルドジェルN(80g/220g)」「トーンアップジェルシアーピンク(70g)」を展開しています。





(*1) 香料・鉱物油・パラベン・エタノール(「ベルディオUVシリーズ」共通成分)

(*2) 2025年9月に実施した当社調査で、73％の方が「外出中に日やけ止めを塗り直したい」と回答。

(*3) CICA(ツボクサエキス)、ハトムギエキス、オウゴンエキス、ツバキ花エキス、ユキノシタエキス









≪商品概要≫

『ベルディオUVスプレー』(NEW)

［販売名］ベルディオUVスプレー ＜日やけ止めスプレー＞





●SPF50+/PA++++/UV耐水性★★/スーパーウォータープルーフ

紫外線からお肌を守る。エアゾールタイプのUVスプレー。





●顔に直接使える

エタノールフリー、無香料なので顔にスプレーしてもツンとしない。





●5つの無添加

エタノール、香料、着色料、鉱物油、パラベン 無配合





●酸化亜鉛フリー





●しっとりうるおい続く［うるおい成分］

CICA(ツボクサエキス)、ハトムギエキス、オウゴンエキス、

ツバキ花エキス、ユキノシタエキス 配合





●皮膜ベール処方

油分・水分・摩擦から保護しメイクキープもサポート。





●低刺激処方

アレルギーテスト済み、パッチテスト済み

＊すべての方に刺激及びアレルギーが起こらないというわけではありません





●せっけんで落とせる





ベルディオUVスプレー





-------------------------------------------------





【ベルディオUV 既存商品ラインナップ】

＜しっかり紫外線ブロック 毎日のUVケアに＞

『ベルディオUVモイスチャージェルN』

［販売名] ベルディオUVMジェルN ＜日やけ止めジェル＞





●SPF50＋/PA++++/UV耐水性★

お肌をいたわりながら強烈紫外線をしっかりブロック。敏感肌やお子さまの肌にも。





●5つの無添加

香料・着色料・鉱物油・パラべン・エタノール 無配合。





●酸化亜鉛フリー

●うるおい成分

ツボクサエキス(CICA)、ハトムギエキス、モリンガエキス、オウゴンエキス、

エーデルワイスエキス配合。





●外的刺激をプロテクト

肌トラブルの原因となる紫外線・乾燥・花粉からお肌を守ります。





●低刺激処方

アレルギーテスト済み、パッチテスト済み。

＊すべての方に刺激及びアレルギーが起こらないというわけではありません





ベルディオUVモイスチャージェルN





容量 80g 販売価格 990円(税込)／ポンプタイプ：容量 220g 販売価格 1,760円(税込)





-------------------------------------------------





＜ノンケミカル処方(紫外線吸収剤無配合) お子さまとのおでかけに＞

『ベルディオUVマイルドジェルN』

［販売名] ベルディオUVマイルドジェルN ＜日やけ止めジェル＞





●SPF30/PA+++

敏感肌やデリケートなお子さまの肌を日常紫外線から守るマイルドタイプ。





●6つの無添加

紫外線吸収剤・香料・着色料・鉱物油・パラベン・エタノール 無配合。





●酸化亜鉛フリー





●うるおい成分

ツボクサエキス(CICA)、ハトムギエキス、モリンガエキス、オウゴンエキス、

エーデルワイスエキス配合。





●外的刺激をプロテクト

肌トラブルの原因となる紫外線・乾燥・花粉からお肌を守ります。





●低刺激処方

アレルギーテスト済み、パッチテスト済み。

＊すべての方に刺激及びアレルギーが起こらないというわけではありません





ベルディオUVマイルドジェルN





容量 80g 販売価格 990円(税込)／ポンプタイプ：容量 220g 販売価格 1,760円(税込)





-------------------------------------------------





＜素肌をふんわりカバー 透明感アップ＞

『ベルディオUVトーンアップジェル シアーピンク』

［販売名] ベルディオUVトーンアップジェルP ＜日やけ止めジェル＞





●SPF50＋/PA++++/UV耐水性★ /ウォータープルーフ/化粧下地にも

お肌にうるおいをあたえ、強烈紫外線をしっかりブロック。





●シアーピンク

素肌にとけこむ透け色ピンクで、くすみをとばして血色感のある自然な明るい肌へ。





●5つの無添加

香料・タール系色素・鉱物油・パラベン・エタノール 無配合。





●酸化亜鉛フリー





●しっとりうるおい続く［うるおい成分］

ツボクサエキス(CICA)、ハトムギエキス、モリンガエキス、オウゴンエキス、

エーデルワイスエキス 配合。





●外的刺激をプロテクト

肌トラブルの原因となる紫外線、乾燥、花粉から肌を守ります。





●低刺激処方

アレルギーテスト済み、パッチテスト済み。

＊すべての方に刺激及びアレルギーが起こらないというわけではありません





●せっけんで落とせる

ベルディオUVトーンアップジェル シアーピンク





容量 70g 販売価格 990円(税込)





-------------------------------------------------





＜一般の方からのお問い合わせ先＞

株式会社近江兄弟社

〒523-0867 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

お客様相談室TEL：0748-32-3135

受付時間 ：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)