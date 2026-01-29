パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、2026年1月29日（木）より、パソコン工房 WEBサイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗にて、パソコン工房セレクト商品『フルサイズメカニカルゲーミングキーボード』を順次販売いたします。

■ パソコン工房セレクト商品『フルサイズメカニカルゲーミングキーボード』

パソコン工房セレクト商品『フルサイズメカニカルゲーミングキーボード』は、打鍵感が良く、ゲームや素早いタイピングなどを求める方におすすめです。また、ゲームで欠かせない全キーアンチゴースト、Nキーロールオーバー機能、右上のスクロールで音量調節や、ボタンはLEDオン/オフ・ミュートの切り替えが操作できます。USBケーブルは取り外し・持ち運びに便利な着脱式で、メカニカルスイッチ赤軸/茶軸、ブラック/ホワイトから選べるテンキー付きのフルサイズタイプの日本語配列メカニカルゲーミングキーボードです。

■ キーボードの操作感を選べるフルサイズメカニカルゲーミングキーボード

本製品は、赤軸と茶軸の2種類からお選びいただけます。「赤軸」は打鍵音が静かで、軽く柔らかい押し心地が特徴です。打鍵音が小さいため、静かな場所でも使用いただけます。「茶軸」は赤軸と比べて静音性は落ちますが、赤軸よりもしっかりとクリック感があり初心者の方におすすめの軸です。

■ ゲームで必須！全キーアンチゴースト、Nキーロールオーバー機能搭載！

本製品は全キーアンチゴースト、Nキーロールオーバー機能を搭載しております。アンチゴースト機能は、複数のキー入力を正確に検知をして、誤入力を防いでくれます。Nキーロールオーバー機能は、複数のキーを同時に押した際に、入力したすべてのキーを認識してくれます。これらの機能により、キー操作を正確にゲームに反映させられるようになります。

■ RGBバックライトを搭載、5つのゲームモードや18種のバックライト効果を切り替え可能！

キーボードにRGBバックライトが搭載しているため、暗い場所でもはっきりと文字を確認できます。また5つのゲームモード切替のほか、LED点灯モード切替（合計18パターン）など好きな点灯パターンを設定できます。

◇ パソコン工房セレクト商品『フルサイズメカニカルゲーミングキーボード』商品情報

商品名：メカニカルゲーミングキーボード フルサイズ 日本語 赤軸 ブラック ( LEVEL∞ LEV-KB01FK-JRD-BK )販売価格：6,980円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1202323&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260129_1&utm_content=nonpay商品名：メカニカルゲーミングキーボード フルサイズ 日本語 茶軸 ブラック ( LEVEL∞ LEV-KB01FK-JBR-BK )販売価格：6,980円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1202324&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260129_1&utm_content=nonpay商品名：メカニカルゲーミングキーボード フルサイズ 日本語 赤軸 ホワイト ( LEVEL∞ LEV-KB01FK-JRD-WH )販売価格：6,980円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1202325&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260129_1&utm_content=nonpay商品名：メカニカルゲーミングキーボード フルサイズ 日本語 茶軸 ホワイト ( LEVEL∞ LEV-KB01FK-JBR-WH )販売価格：6,980円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1202326&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260129_1&utm_content=nonpay

■ 製品仕様

本体重量:約860g(ケーブルを除く)インターフェイス:USB Type-C(着脱式)キータイプ:メカニカルキー配列:107キー日本語配列キーキャップ:ABS製全キーアンチゴーストNキーロールオーバーポーリングレート:1000Hz消費電力:DC 5V / 500mA(MAX)RGBバックライト搭載

■ 付属品

キーキャップリムーバー×1USB Type-A - USB Type-Cケーブル(約1.5m)×1日本語マニュアル

◇ パソコン工房オリジナル・セレクト商品 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/pb_products.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260129_1&utm_content=nonpay

