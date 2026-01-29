広告クリエイティブ領域に特化したマッチングサービス『grooow』がサービスを提供開始

株式会社Setsubo.

株式会社Setsubo.（セツボウ）（本社：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F、代表取締役：定木 健太郎）は、合格率10%の厳正な審査を通過したクリエイティブ人材・チームと企業をつなぐ「grooow（グロー）」を、2026年1月29日に正式リリースいたしました。

https://grooow.jp/

サービス立ち上げの背景

grooowは、企業とクリエイターの双方の課題を解決するプラットフォームです。

プロジェクトにおいてディレクターやPMの存在と役割が成功の明暗を分けると言っても過言ではありません。

企業は進行やクリエイティブに関する知見や余力が社内にない。丸投げしたいのにできない。

クリエイターはディレクションが得意ではない。当初想定していた依頼と違う。

こんな悩みを絶えず耳にしてきました。

また責任の所在が曖昧になることでのトラブルもしばしば起こります。

▪️企業の声

「社内に上流工程を担えるディレクション人材がいない」

「大手代理店・制作会社ではコストやスピードが合わない」

「外部に依頼しても成果物の質にばらつきがある」

「適任のディレクターやデザイナーを探すのに時間がかかる」

「直接フリーランスに発注するのは不安だ」

▪️クリエイターの声

「実績はあるのに、スキルを活かせる案件に出会えない」

「スキルや経験に見合った適正な条件で取り組める案件を求めている」

「クライアントと円滑に連携し、成果を出せる案件を探している」

「継続的な案件や、ステップアップできるプロジェクトに挑戦したい」

「ディレクションや企画にも挑戦し、キャリアの幅を広げたい」

こういった悩みを解決し、プロジェクトを成功させる。そのために立ち上げたサービスがgrooowです。

grooowが選ばれる理由

▷ 企業

独自ランク制度で実績ある人材のみを紹介

スキル・成果に基づき格付けしたランクを導入。実績ある人材のみが登録されており、依頼時のミスマッチや期待外れを防ぎます。

専属CSが伴走し、リスクを早期検知

案件ごとに専任カスタマーサクセスが伴走し、進行状況をモニタリング。遅延や品質リスクを早期に発見し、安定した進行を実現します。

ディレクション＋制作をワンストップ提供

企画から制作まで一気通貫で対応。窓口を一本化することで指示の齟齬や手戻りを防ぎ、スピーディかつ高品質な成果物を納品します。

▷ クリエイター

スキルにマッチした案件紹介

登録時の面談と審査でスキルや経験を可視化。得意領域を活かせる案件を紹介され、キャリア成長にもつながります。

長期・継続案件のチャンスも豊富

単発だけでなく、月次運用・長期プロジェクトも多数。安定的にチャレンジできる環境が整っています。

キャリアが積み上がる仕組み

参画実績がデータ化され、次回以降の紹介や評価に反映。経験を重ねるほど、より挑戦的な案件に出会えます。



利用ステップ

▷ 企業

簡単3STEPでご利用いただけます！初期は登録だけでもOK！

案件登録

必要スキル・予算・納期を入力し、案件概要を登録

ディレクター/PM/クリエイターのご提案~面談

候補人材を選定し共有。面談設定をCS担当がサポート

マッチング成立

契約締結後、すぐにプロジェクト開始

▷ クリエイター

簡単なヒアリングに答えるだけ！まずは登録から！

エントリー

スキル・実績を登録

面談・認定

経験に基づきマッチするポジションや領域を設定

案件紹介・参画

最短即日でプロジェクト参画可能

代表からのコメント

昨今、企業の規模や事業の大小に関わらず、外注をする文化は完全に根付きました。

複業人材やフリーランスの増加も大きく影響しています。

そのため、正直マッチングのサービスはすでにたくさんあり、目新しいものではないかもしれません。

ただ、ビジネス・プロセス・アウトソーシングにおいて案件の5~10%は何かしらのトラブルになっているのではないか、という体感が個人的にはあります。

僕は事業会社(発注側)、広告代理店、制作会社の全てに実際に当事者として身をおいてきました。

結果として見えてきたのが、どちらかが一方的に悪い、ということよりもアウトプットに対して期待することや求めることに対して、受注者⇔発注者双方にズレが生じているということです。

また誰がどこに責任をもち意思決定を行うのか。この意思決定を行うディレクターやプロジェクトマネージャーが存在しているのかは、プロジェクトの成功を目指すにあたって必要不可欠です。

クリエイティブはビジネスにおいては手段であり、目的ではないと考えております。

目的を達成するためにやっているのに手段のところでつまづく。そういう状況を少しでも減らすために何かできることはないか。

クリエイティブの力でもっとビジネスは加速できるのではないか。

双方の目線から今回はgrooowを立ち上げるに至りました。

ぜひgrooowを活用していただけると嬉しいです。

サービス概要

サービス名：grooow（グロー）

提供内容：広告クリエイティブ領域において、ディレクションおよびプロジェクトマネジメントを代替する人材・体制を提供するサービス。 企画はあるが進まない、判断が遅れ手戻りが多い、成果の再現性が持てない。 そうした現場に入り、意思決定と進行を担い、プロジェクトを前に進め続けます。

対象領域：ディレクション／プロジェクトマネジメント

戦略設計、要件定義、進行管理、品質管理、関係者調整

対応範囲：広告・マーケティング施策における企画設計から実行管理までを統括

制作実務は、ディレクション設計のもと、案件ごとに最適なクリエイターで編成・統制。

クリエイターの紹介も行っております。

料金体系：

・実稼働時間に応じた従量制、または月額固定フィー

・制作物単位でのスポット見積もりにも対応

・月額費用なし／ミニマム発注金額5万円～

登録について

▷ ご依頼を検討される企業の方はこちら

まずは登録だけでOK！！ご相談もお気軽に！

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOtgif0tracNVkWygr3wJJagsJJxtEQkA70O9oTS_DbqnoNA/viewform

▷ クリエイターの方はこちら

まずは面談で詳しいお話を！

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8vtZd1Ccemi5qPJ8-Me7DCrTtv-RAdBvBaX7OpZKM5my9Hg/viewform

運営会社

株式会社Setsubo.（セツボウ）

代表取締役：定木 健太郎

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F

E-mail：info-grooow@setsubo.co.jp

コーポレートサイト：https://setsubo.co.jp