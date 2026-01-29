株式会社ニッポンダイナミックシステムズ(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平山 武司 以下、当社)が提供する『ez-PCLogger』は、キヤノンITソリューションズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 明、以下キヤノンITS)が提供するクラウド勤怠管理システム『SuperStream-NX 勤怠管理』との自動連携を開始しました。





『SuperStream-NX 勤怠管理』と『ez-PCLogger』の自動連携





■概要

本連携では、勤怠管理として『SuperStream-NX 勤怠管理』の導入企業に対して、『ez-PCLogger』で収集したPCのログオン＆ログオフ情報の自動連携を実現します。これにより、『SuperStream-NX 勤怠管理』で社員が打刻した出勤・退勤時間と『ez-PCLogger』から自動連携されたPCのログオン＆ログオフ時間との乖離が自動的に判定され、サービス残業の検知など、従業員の勤務実態のより正確な把握が可能となります。





連携イメージ図





■『ez-PCLogger』について

『ez-PCLogger』は、客観的な記録として活用できるPCログオン＆ログオフ情報収集に特化した低コストなツールです(1名あたり月額108円[税抜] ※ご利用人数100名までの場合)。データを集約するサーバは、クラウド／オンプレミスの選択が可能です。さまざまな勤怠管理システムと連携可能で、企業規模や業界を問わず、社員の自己申告による勤務報告の妥当性をチェックすることができます。また、2018年秋の販売開始から、早くも130,000ライセンスを突破。現在、多くのお客様にご採用いただいております。





※製品ページ： https://www.nds-tyo.co.jp/ez-pclogger/









■『SuperStream-NX 人事給与ソリューション』について

人事給与ソリューションは、従業員のスキル情報を一元管理する人事管理を中心に、複雑な給与体系にも柔軟に対応する給与管理と、多様な就業形態を支える勤怠管理に連携したソリューションです。

スキル情報をもとに従業員の今の姿(As Is)とあるべき姿(To Be)を明らかにするだけでなく、セルフサービス化によって従業員を人事業務へ参加させ、自立型社員の育成が可能な仕組みを提供します。グループ全体の人事情報を一元管理することでリソースの再配置を柔軟に行うことができ、経営戦略によるグループ全体のダイナミックな人事刷新を支援します。





※製品ページ：

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/superstream/products/wage

※アライアンス製品 SAF(SuperStream Applications Family)ページ：

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/superstream/alliance/ez-pclogger









■株式会社ニッポンダイナミックシステムズについて

商号 ： 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

代表者： 代表取締役社長 平山 武司

所在地： ＜本社＞

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル

＜札幌オフィス＞

〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東4丁目8番地1 北海創成ビル7F

設立 ： 1969年8月

URL ： https://www.nds-tyo.co.jp/









■キヤノンITソリューションズ株式会社について

会社名： キヤノンITソリューションズ株式会社

代表者： 代表取締役社長 金澤 明

所在地： 〒108-0075 東京都港区港南2-16-6 キヤノンSタワー

設立 ： 1982年7月

URL ： https://www.canon-its.co.jp/