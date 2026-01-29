肉の日(2・9の日)に食べたいNo.1は「やわらか厚切り牛肉 極とろっビーフシチュー」　ファミマの肉好き社員が本気で選んだ「ファミマル肉グルメランキング」を発表

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「もっと美味しく」の一環として、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」より「あふれる肉汁!!! 極じゅわハンバーグ」「コリッと食感 厚切り豚タン塩」などメインになるおかずからおつまみまでバラエティー豊かな肉商品を展開しております。

このたび、1月29日、2月9日の肉の日にちなんで、ファミリーマートの肉好き社員が厳選する肉の日に食べたい「ファミマル肉グルメランキング」を発表します。各商品のこだわりポイントや魅力を偏愛コメントとともにご紹介します。

また、濃厚な肉の旨みとスパイシーな味付けが特徴の新商品「骨付き肉の旨み！チキンバックリブ」399円（税込430円）を、2026年2月3日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■ファミマの肉好き社員を対象に社内試食会を実施

1位は肉の旨みと濃厚仕立てのソースがまるで専門店「やわらか厚切り牛肉 極とろっビーフシチュー」！

このたび、ファミリーマート社員192名を対象に、食肉に関する傾向についてアンケートを行いました。まず「肉好き」かを質問したところ、89.1％が「はい」と答え、肉を食べる頻度については、「週に5回以上食べる」と53.1％が回答し、普段から肉を食べる習慣が見受けられました。また、「肉の日（2・9の日）は、いつもより肉を食べたい気持ちは高まりますか」の質問に対しては、31.8％と約3人に1人が食べたくなる気持ちが高まると回答し、「肉を連想させる語呂」から「肉の日」は消費傾向にも影響を与える記念日であることが分かりました。

また、「肉料理でいちばん面倒な工程」について聞いたところ、「肉の下処理や焼くのに時間がかかる」「後片付けが面倒」と感じている人が多いことが調査から明らかになりました。ファミマルでは、購入後すぐに食べられる商品から、温めるだけで食べられる商品まで豊富に取り揃えております。

さらに、ファミリーマートの肉好き社員34名を対象に、当社が行った「肉の日に食べたい肉グルメランキング調査」で、肉好きが選ぶおすすめのファミマル肉商品が明らかになりました。調査の対象商品は計14種類。肉好きならではの熱のこもったコメントが多く集まりましたのでご紹介します。

”肉が溶けそうなぐらいに柔らかく、高級な洋食屋に出てくるような味わい”で食卓のメインディッシュとして高い評価を得た「やわらか厚切り牛肉 極とろっビーフシチュー」が1位。本格的な味わいで満足度の高い食事ができるとの声が多数寄せられました。

■ファミマの肉好き社員が本気で選ぶ“肉の日”に食べたいファミマル肉グルメランキング

＜第1位＞

【商品名】やわらか厚切り牛肉 極とろっビーフシチュー

【価格】499円（税込538円）

※沖縄県では価格が異なります。

【発売地域】全国

【内容】柔らかくとろっとした食感の厚切り牛肉と、コクのある味わい深いフォンドヴォーが特徴のビーフシチューです。

【肉好きファミマ社員のコメント】

濃厚な味わいとお肉の柔らかさが良かったです。ビーフシチューの味わいがお肉にしっかりと染み渡っていたのが印象的。（50代 デジタル事業本部）

お肉がほろほろで贅沢感がありご褒美ご飯にぴったり。（40代 商品本部）

＜第2位＞

【商品名】あふれる肉汁!!! 極じゅわハンバーグ

【価格】425円（税込459円）

【発売地域】全国

【内容】鉄板焼きで肉の旨みを閉じ込めた肉汁あふれるハンバーグです。フォンドヴォーを使用して濃厚な味わいに仕立てたソースが特徴です。

【肉好きファミマ社員のコメント】

肉感がしっかりとあり本格的な味わいで美味しい。（20代 商品本部）

後味が重すぎず、食べやすい。旨みがたっぷりあり、口の中に広がっていって、ソースと柔らかいお肉との相性が抜群です。（30代 デジタル事業本部）

＜第3位＞

【商品名】鶏肉付き やげん軟骨炙り焼き

【価格】369円（税込398円）

【発売地域】全国 ※沖縄県を除く

【内容】鶏のやげん軟骨にハラミ肉をつけてカットした鶏肉付きやげん軟骨の炙り焼きです。にんにくと黒胡椒で味付けした、おつまみにぴったりな商品です。

【肉好きファミマ社員のコメント】

軟骨にお肉がかなりついていて、いつもの軟骨を想像するなかれ！食べ応えもあり、お酒にも合います。（40代 マーケティング本部）

＜同率第4位＞

【商品名】たんぱく質16.6g鶏ももステーキ ペッパー&ガーリック

【価格】276円（税込298円）

【発売地域】全国

【内容】ジューシーな鶏もも肉を使用したステーキです。ペッパーとガーリックの風味を組み合わせた、パンチのある味わいに仕立てました。

【肉好きファミマ社員のコメント】

サラダチキンでもおかずになるような味付け。（30代 建設・管財本部）

濃すぎない味付けでバランスが良く、そのままでもサラダのトッピングとしても抜群に相性が良い。（30代 地域代表（首都圏））

＜同率第4位＞

【商品名】ハーブ&スパイス使用 直火焼きラム

【価格】462円（税込498円）

【発売地域】全国

【内容】ハーブが香るスパイスで味付けをしたクセになる商品です。直火で焼き上げ香ばしく仕上げました。

【肉好きファミマ社員のコメント】

ラム肉って、なかなか家で気軽には食べられないから嬉しいです。（40代 マーケティング本部）

※画像はイメージです。

※「たんぱく質16.6g鶏ももステーキ ペッパー&ガーリック」と「ハーブ&スパイス使用 直火焼きラム」はアンケートの結果、同率の4位となりました。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※一部地域では価格が異なります。

【調査概要】

・調査期間:2026年1月13日（火）～1月14日（水）

・調査対象:ファミリーマート社員 192人

・有効回答数:192人

・調査内容:肉・肉の日に関する意識調査

【ランキング調査概要】

・調査期間:2026年1月19日（月）

・調査対象:肉好きファミリーマート社員 34人

・有効回答数:34人

・実施対象商品：2026年1月末時点で販売している商品と、2月3日から発売開始する新商品「骨付き肉の旨み！チキンバックリブ」計14商品

（鶏肉付きやげん軟骨炙り焼き、直火焼き牛サガリ、ハーブ＆スパイス使用直火焼きラム、骨付き肉の旨み！チキンバックリブ、コリッと食感厚切り豚タン塩、じっくり煮込んだ極ほろっ豚角煮、4種合わせ味噌の濃厚な旨み豚もつ煮込み、あふれる肉汁!!!極じゅわハンバーグ、グリルチキン ブラックペッパー、サラダチキンスティック（3種のハーブ＆スパイス）、サラダチキン スモーク、鶏ももステーキ ペッパー＆ガーリック、肉の旨みとコク パンチェッタ）

■濃厚な肉の旨みとスパイシーな味付けが楽しめる骨付き肉「骨付き肉の旨み！チキンバックリブ」が

2月3日（火）より新登場！

”骨付きでも食べにくさを感じず、手軽に楽しめる”との声が多く集まり、濃厚な肉の旨みとスパイシーな味付けが特徴の新商品「骨付き肉の旨み！チキンバックリブ」399円（税込430円）を、2026年2月3日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

【商品詳細】

【商品名】骨付き肉の旨み！チキンバックリブ

【価格】399円（税込430円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【内容】背中周りの骨付き肉を炙り焼きした、濃厚な肉の旨みが特徴のチキンです。スパイシーな味付けが肉の旨みをさらに引き立てます。

■肉の日がより楽しくなる「ファミマル肉詰め合わせセット」が抽選で5名さまに当たるキャンペーンを実施

ファミリーマート公式X（@famima_now）をフォローのうえ、ファミリーマート公式Xからの対象の投稿に「#ファミマル」もしくは「ファミマル」とつけてリプライいただくと、抽選で5名様にファミマル肉詰め合わせセットをプレゼントいたします。

キャンペーン期間：2026/1/29(木)8：00～2026/2/9(月)23:59

※キャンペーン内容は予告なく変更になる可能性があります

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報：ファミマルについて＞

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用



2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：2021年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。