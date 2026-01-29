文化ファッション大学院大学、開学20周年特別シンポジウムに代表取締役社長 CEO 下地 毅が登壇

株式会社TSIホールディングス

文化ファッション大学院大学（学長：櫛下町 伸一、渋谷区代々木）が、2026年1月26日（月）～30日（金）まで開催する「第18回 文化ファッション大学院大学ファッションウィーク（BFGU FW）」の特別企画シンポジウムに弊社、（株）TSIホールディングス（本社：東京都港区赤坂）代表取締役社長 CEOの下地 毅が登壇いたしました。

シンポジウムは、文化ファッション大学院大学創立20周年記念イベントの一部として、BFGU FW期間中の2026年1月27日（火）に開催され、ファッション業界をリードする著名人を招き、ファッションビジネスの可能性と未来を切り開いていく視点について多角的にディスカッションするというもので、（株）大丸松坂屋百貨店デジタル戦略推進室 DX推進部長兼アナザーアドレス事業責任者の田端 竜也氏を迎え、弊社代表の下地と（株）ゴールドウイン理事兼ザ・ノース・フェイス事業本部副本部長の大坪 岳人氏の2名が登壇いたしました。

シンポジウムのテーマは「ファッション×あそび×デジタル：Let’s Play Fashion ! ―さあ、ファッションで演じよう！―」。

“ファッションビジネスは今、何に縛られているか” では今のファッションビジネスにはどのような “あそび” の要素があると考えるかを、また “デジタルは何を壊し、何を開放したのか” ではデジタルによって失われたもの、提供してくれた新たな体験を、そしてLet’s Play Fashionをどう実装するかでは、将来、ファッションブランドは何を売っている存在になっているか、そのときの顧客の立場は？など、これまでの歩みや研究・教育の蓄積を踏まえ、未来のファッション産業に向けた知の創造や発信のあり方を議論いたしました。

シンポジウム終了後には、作品審査により選抜されたファッションクリエイション専攻（ファッションデザインコース、ファッションテクノロジーコース）の院生による修了作品を、フィッティング、舞台演出、音響効果、進行などを院生が手がけ、コレクション形式で披露する、個性豊かで華やかなファッションショーも開催されました。

シンポジウム

日時：2026年1月27日（火）15:30～17:00（開場15:00）

会場：学校法人文化学園 B201（B館20階）

参加費：無料

■開催概要

「第18回 文化ファッション大学院大学ファッションウィーク（BFGU FW）」

会期：2026年1月26日（月）～1月30日（金）

内容：シンポジウム・修了ショー・作品展示・研究発表

会場：学校法人文化学園 遠藤記念館大ホールほか（東京都渋谷区代々木3-22-1）

特設サイト：https://bfgu-bunka.ac.jp/bfgufw/18/

■文化ファッション大学院大学（BFGU）

日本最初で唯一のファッション分野の専門職大学院。2006年開学。

ファッションビジネス研究科の下、ファッションクリエイション専攻（ファッションデザインコース、 ファッションテクノロジーコース）、ファッションマネジメント専攻（ファッション経営管理コース）を設置。コースごとに実践的なカリキュラムを構築し、それぞれに高い専門性を備えた人材を育成しています。

お問い合わせ先：

学校法人文化学園 文化ファッション大学院大学

住所：〒151-8547 東京都渋谷区代々木 3-22-1

Tel：03-3299-2701

E-mail：otoiawase@bfgu-bunka.ac.jp

Web：https://www.bfgu-bunka.ac.jp/

Instagram：@bfgu_official（https://www.instagram.com/bfgu_official/

▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com