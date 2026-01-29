【Z世代に調査】 「この人が振袖モデルなら成人式に着ていきたい」調査レポート
ミスユニバースジャパン東京代表 岡林美空
調査概要
近年、成人式の振袖選びにおいて「価格」や「デザイン」だけでなく、
“誰が着ているか”＝振袖モデルの存在が購買・来店動機に大きな影響を与えています。
そこで今回、成人式を控えるZ世代女性を対象に
**「この人が振袖モデルなら成人式に着ていきたいと思うか」**をテーマとした意識調査を実施しました。
本調査では、
・振袖モデルに求める条件
・支持される人物像
・従来モデルとの意識の違い
を明らかにし、令和の成人式トレンドを可視化しています。
調査概要
調査対象：18～20歳 女性（Z世代）
調査方法：インターネット調査
調査期間：2026年1月
有効回答数：1000名
調査主体：振袖gram 編集部
【調査結果１.】
Z世代が「振袖モデル」に求めるものは“完璧さ”ではなかった
「振袖モデルに求める要素（複数回答可）」の質問では、
以下の結果が上位を占めました。
1位：自分と感覚が近そう（共感できる）
2位：SNSでの発信が自然・リアル
3位：派手すぎず、真似しやすい
4位：写真が“盛りすぎていない”
5位：振袖が主役で、人が目立ちすぎていない
かつて主流だった
**「完成されすぎたモデル」「非日常的な美しさ」**よりも、
**“等身大で想像できる存在”**が支持されていることが分かります。
【調査結果２.】
「芸能人モデル」よりも支持された意外な存在
「この人が振袖モデルなら着てみたいと思う人物像」についての自由回答では、
以下のキーワードが多く挙がりました。
同世代インフルエンサー
ミスコン出身だが親近感がある人
フォロワー数より“世界観”が好きな人
振袖を大切に着ているのが伝わる人
“有名だから”ではなく、“感情移入できるか”が判断軸になっている点は、
Z世代ならではの特徴と言えます。
【調査結果３.】
「成人式に着ていきたい」と感じる決め手は◯◯だった
「この人がモデルなら成人式に着たいと思う決定要因」を分析すると、
最も多かったのは以下の回答でした。
「自分がその振袖を着ている姿が想像できた」
これは、
・ポージング
・表情
・振袖と人のバランス
が自然であるほど、“自分ごと化”しやすいことを示しています。
【考察】Z世代の振袖選びは「憧れ消費」から「共感消費」へ
今回の調査から見えてきたのは、
振袖選びが単なる衣装選択ではなく、
「どんな成人式を迎えたいか」
「どんな自分でいたいか」
を投影する自己表現の一部になっているという事実です。
振袖モデルはもはや
「魅せる存在」ではなく
**“未来の自分を重ねる存在”**へと役割が変化しています。
振袖業界への示唆
モデル選定はフォロワー数より“共感性”
写真は作り込みすぎないことが重要
世界観・ストーリー性が来店動機になる
「人物×感情×トレンド」が強い
今後の振袖プロモーションでは、
「誰を起用するか」＝「どんな成人式像を提示するか」
という視点が、これまで以上に重要になると考えられます。
Z世代から名前が挙がった「振袖モデルとして着てみたい人物」
今回の調査では、自由回答形式において
特定の実名モデル・著名人の名前が複数挙がりました。
Z世代の声をもとに、特に支持が集中した人物像を紹介します。
■ 玉城ティナ
https://www.furisode-gram.net/furisode/tamashiro-tina-furisode/
「振袖が“派手すぎないのに印象に残る」
「大人っぽいけど、背伸びしすぎていない」
モデル・女優として活躍する玉城ティナは、
Z世代から
「一生に一度の成人式にちょうどいい距離感」
として支持を集めました。
華やかさと落ち着きを両立した存在感が、
「自分が着たときの完成形を想像しやすい」という声につながっています。
■ 今田美桜
「明るくて前向きな成人式になりそう」
「写真映えするのに、嫌味がない」
親しみやすさと華のある表情が特徴の今田美桜は、
“晴れの日の象徴”としての振袖モデル像として評価されました。
特に
「家族にも褒められそう」
「親世代からの印象も良さそう」
という意見が目立ち、三世代受けの良さが強みとして挙げられています。
■ Kōki,
「世界観があって、振袖がアートになる」
「写真を見た瞬間に記憶に残る」
ファッション性を重視する層からは、
Kōki,の名前が多く挙がりました。
Z世代の中でも
**“自分の個性を振袖で表現したい層”**からの支持が高く、
「人と被らない成人式にしたい」というニーズを象徴する存在です。
■ ミスコン出身モデル（ミスユニバースジャパンファイナリスト経験者など）
「等身大でリアル」
「自分も頑張れば近づけそう」
芸能人に限らず、
ミスコン出身モデルへの支持も非常に高い結果となりました。
理由として多かったのは、
年齢が近い
成人式を経験していそう
振袖を“特別扱いしすぎていない”
といった点で、
**「共感できるロールモデル」**として選ばれていることが分かります。
https://furisode-gram.net/matome/press/3675/
【実名モデル調査から見える傾向まとめ】
今回、実名が挙がった人物には共通点がありました。
強すぎるカリスマ性より、親近感
振袖より“人”が目立ちすぎない
写真から「自分が着た姿」を想像できる
SNS時代に合った自然体の表情
これは、
振袖モデル選びがブランディングそのものになっていることを示しています。
【メディア向け補足コメント）】
「Z世代にとって振袖モデルは“憧れの存在”ではなく、
成人式当日の自分を重ねる“未来の自分像”です。
今回の調査は、その変化を数値と実名で可視化した初の試みです。」
今後の展開
振袖gramでは今後、
実際にZ世代から支持を集めた振袖モデルの特集
成人式前撮り×SNS発信の最新トレンド
振袖選びにおけるZ世代心理の継続調査
を順次発表予定です。
