小田急沿線の大型ショッピングセンター8施設で、2月16日(月)～3月15日(日)にて「小田急のショッピングセンターdポイントスタート記念！もれなく20倍キャンペーン」を開催

株式会社小田急ＳＣディベロップメント

株式会社小田急ＳＣディベロップメント（本社：東京都新宿区 取締役社長：細谷 和一郎）は、運営する「相模大野ステーションスクエア」「本厚木ミロード」など小田急沿線の大型ショッピングセンター8施設に出店する一部の対象店舗※1にて、2026年2月2日(月)から株式会社NTTドコモが提供するポイントサービス「dポイント」がご利用いただけるようになります。※2

これを記念して、2月16日(月)～3月15日(日)まで通常の20倍の「dポイント」（期間・用途限定※3）を進呈する「小田急のショッピングセンターdポイントスタート記念！もれなく20倍キャンペーン」を開催※4いたします。

さらに、2月2日(月)から、各施設の「dポイント」サービス対象店舗では、「dポイント」と小田急グループの「小田急ポイント」が一度のお買い物で同時にたまる「同時進呈」も開始いたします。加えて、新たに他社クレジット決済や小田急ポイントを利用した決済時にも小田急ポイントを進呈するサービスを開始するなど、小田急ポイントのサービスを変更・拡充いたします。

ぜひお得に各施設でのお買い物をお楽しみください。

■背景

昨今の物価高に伴い、家計の節約意識が高まる中、ポイントを活用してお得に買い物を楽しむ「ポイ活」需要が拡大しています。こうした流れを受け、お客さまが利用するポイントサービスは多様化し、複数のポイントを効率的にためたいというニーズも強まっていると考えています。当社の各ショッピングセンターには、アパレル・雑貨・飲食など多様な業種の店舗が出店しており、国内最大級の会員基盤を持つ「dポイント」を導入することで、お客さまにより利便性の高い、お得なショッピング体験を提供いたします。さらに、小田急ポイントの同時進呈やサービス拡充を通じて実質的なポイント還元率を高めることで、地域のお客さまの満足度向上と地域経済の活性化に貢献します。加えて、出店店舗への新規顧客獲得やリピート来店の促進を図ることで、店舗とともに施設全体の価値向上を目指してまいります。

1.「小田急のショッピングセンターdポイントスタート記念！もれなく20倍キャンペーン」実施概要

名称：小田急のショッピングセンター dポイントスタート記念！もれなく20倍キャンペーン

期間：2026年2月16日(月)～3月15日(日)

対象施設：新宿フラッグス、新宿西口ハルク、経堂コルティ、成城コルティ、新百合ヶ丘エルミロード、相模大野ステーションスクエア、ビナウォーク、本厚木ミロード

内容：キャンペーン期間中にキャンペーンサイト※5からエントリー※6の上、小田急ショッピングセンターの8施設の対象店舗※7で「dポイントカード」をご提示いただき、1ポイント以上ためる※8※9と、もれなく20倍分の「dポイント」（期間・用途限定、進呈上限500ポイント）※2を進呈いたします。詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

本キャンペーンの注意事項：

※1 OdakyuOX等、各施設内で「dポイント」進呈・利用の対象外となる店舗がございます。詳細は、お会計の前に当社ホームページ内の「対象店舗」を必ずご確認ください（ https://odakyu-sc.com/opcard-dpoint/(https://www.odakyu-sc.com/opcard-dpoint/) ）。

※2 現物の「dポイントカード」、「モバイルdポイントカード」、「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」のいずれかのご提示でdポイントをおためいただけます。「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」は券面裏面のdポイントバーコードを読み取ってポイントをおためいただけます。

※3 通常進呈されるポイントを1倍分として、残りの19倍分は本キャンペーンでのポイント（期間・用途限定）として、2026年5月末に進呈予定です。ポイント有効期限は進呈日から約2か月です。進呈上限は500ポイントです。

※4 本キャンペーンは予告なく、変更終了する可能性がございます。

※6 スマートフォン・PC・タブレットからのみエントリーが可能です。フィーチャーフォンには対応しておりません。

※7 キャンペーンの対象店舗は、キャンペーンサイトをご確認ください。

※8 エントリーとdポイントをためていただく順番は問いません。キャンペーン期間中であれば、エントリー前にためていただいたポイントも対象となります。

※9 現物の「dポイントカード」、「モバイルdポイントカード」、「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD(R)」、「dカード GOLD U」、「dカード(R)」のいずれかのご提示でdポイントをためた場合が対象です。「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」は券面裏面のdポイントバーコードを読み取ってポイントをためた場合のみが対象です。

＊「d払い」「dカード GOLD」「dカード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

2.「 dポイント」サービス開始 および 小田急ポイントサービスの変更・拡充について

（1）「dポイント」サービス

１.開始日：2026年2月2日(月) 各施設の対象店舗開店時間より順次開始

※新宿フラッグスは、2月2日(月)～3日(火)が休館日のため、2月4日(水)開店時間から開始

２.「dポイント」サービス対象施設

新宿フラッグス、新宿西口ハルク、経堂コルティ、成城コルティ、新百合ヶ丘エルミロード、相模大野ステーションスクエア、ビナウォーク、本厚木ミロード

※各施設内で「dポイント」進呈・利用の対象外となる店舗がございます

詳細は、お会計の前に、「dポイント」サービス対象の店舗一覧を必ずご確認ください

https://odakyu-sc.com/opcard-dpoint/(https://www.odakyu-sc.com/opcard-dpoint/)

（2）「dポイント」と「小田急ポイント」の進呈・利用条件について[表: https://prtimes.jp/data/corp/63373/table/278_1_c63d60c81f35b4b94ee09dafddb667a8.jpg?v=202601291121 ]

＼さらにお得に！／

「dポイント」と小田急ポイントの同時進呈：

「dポイント」および小田急ポイントカードサービス対象店舗にて、お会計時に、dポイントカードと小田急ポイントカードをご提示いただくことで、両方のポイントを同時におためいただくことが可能となります。

※「dポイント」と小田急ポイントの同時利用はできません

一度の決済で利用できるポイントは、どちらか一方のポイントのみとなります

（3）小田急ポイントサービスの拡充（進呈条件の拡充）について

2026年2月2日(月)より、お客さまの利便性向上を目的として、以下のとおり小田急ポイントの進呈条件を変更します。

１.他社クレジットカード決済での進呈開始：

OPクレジットカード以外の他社クレジットカード決済でも、小田急ポイントを進呈いたします。

２.ポイント利用分への進呈開始：

「ためたポイントのお支払いでの利用分」に対しても、小田急ポイントを進呈いたします。

※OdakyuOX等、各施設内で小田急ポイントサービス拡充の対象外となる店舗がございます。詳細は、当社ホームページ内の「小田急ポイント進呈条件拡充対象外店舗」（2月2日公開予定）を必ずご確認ください

（ https://odakyu-sc.com/opcard-dpoint/(https://www.odakyu-sc.com/opcard-dpoint/) ）

▼「dポイント」、小田急ポイントの進呈条件一覧

※1 「クーポン券同等の金券」を利用した取引の場合は、クーポン券での受入額を除外した取引金額に対して、ポイントを進呈いたします

※2 ポイント倍付などのキャンペーン時には、進呈上限を設定する場合がございます

注意事項

・各施設内で「dポイント」・小田急ポイントの進呈・利用の対象外となる店舗がございます。また、OdakyuOX等、小田急ポイント進呈条件拡充の対象外店舗がございます。お支払いの前に、詳細を必ずご確認ください（ https://odakyu-sc.com/opcard-dpoint/(https://www.odakyu-sc.com/opcard-dpoint/) ）。

・「dポイント」「d払い」「dカード GOLD」「dカード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

・キャンペーンは、予告なく内容が変更または中止になる場合がございます。

・掲載画像はイメージです。

・各施設の営業時間等の詳細は、各施設のホームページをご確認ください。

■参考

【参考1】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントについて

小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/

【参考2】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントの「地域共生ステートメント」について

当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を制定いたしました。

今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/csr/local_relationship/

【参考3】小田急ポイントについて

OPカード（小田急ポイントカード）は、お買い物やレジャー、通勤・通学など小田急沿線のさまざまな生活シーンで、ポイントを「貯めて・使える」カードです。

URL：https://www.odakyu-card.jp/create/about.html