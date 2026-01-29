【シーホース三河】「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」に#5 元澤誠選手が参戦！2/2(月)より投票開始

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


今シーズンも「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」が開催されます！！


シーホース三河からは#5 元澤誠選手がエントリーします！！


B.LEAGUE CARD投票(スマートフォンアプリもしくはブラウザ)、WEB投票からそれぞれ投票可能ですので、元澤誠選手への投票よろしくお願いします！


投票期間

2月2日(月)12:00～10日(火)23:59


投票方法

投票方法の詳細は、「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」特設ページでご確認ください！


１.WEB投票


特設ページ :
https://www.bleague.jp/valentine/2026/?_ga=2.202688537.922763749.1769389358-911200872.1743659680


２.B.LEAGUE CARD投票


※アプリをダウンロードしてアプリから投票します


#5元澤選手フォトアルバム