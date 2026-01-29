【シーホース三河】「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」に#5 元澤誠選手が参戦！2/2(月)より投票開始
シーホース三河株式会社
特設ページ :
https://www.bleague.jp/valentine/2026/?_ga=2.202688537.922763749.1769389358-911200872.1743659680
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
今シーズンも「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」が開催されます！！
シーホース三河からは#5 元澤誠選手がエントリーします！！
B.LEAGUE CARD投票(スマートフォンアプリもしくはブラウザ)、WEB投票からそれぞれ投票可能ですので、元澤誠選手への投票よろしくお願いします！
投票期間
2月2日(月)12:00～10日(火)23:59
投票方法
投票方法の詳細は、「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」特設ページでご確認ください！
１.WEB投票
特設ページ :
https://www.bleague.jp/valentine/2026/?_ga=2.202688537.922763749.1769389358-911200872.1743659680
２.B.LEAGUE CARD投票
※アプリをダウンロードしてアプリから投票します