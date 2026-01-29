【参加者募集】学生 × アントレプレナーシップ × グローバルの最前線が集う1日「EMC GLOBAL SUMMIT 2026」を開催

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太、以下「TIMEWELL」）は、東京都協定事業の一環として、一般社団法人EMC GLOBALおよび武蔵野大学アントレプレナーシップ学部と共に、2026年1月31日（土）に「EMC GLOBAL SUMMIT 2026」を開催いたします。TIMEWELLは本サミットにおいて、企画・運営面でのサポートを担い、当日の運営支援を行います。本サミットは、日本・アジアを中心とした国内外の学生、教育関係者、起業家が一堂に会し、学生のリアルな挑戦と学びを共有し、次の一歩につながる対話と共創を生み出すことを目的とした大規模イベントです。

EMC GLOBAL SUMMIT 2026について

詳細を見る :https://emc-global.jp/media/18146/

「EMC GLOBAL SUMMIT」は、

EMC GLOBALが世界各地で展開してきたグローバル・アントレプレナー育成プログラムの成果発表

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（EMC）におけるプロジェクト型授業の集大成の発表

という2つの要素を軸に、「学生 × アントレプレナーシップ × グローバル」の最前線が集うイベントです。

当日は以下のようなプログラムを予定しています。

- EMC全学年（1年生～4年生）によるポスターセッション- 選抜学生によるプロジェクトピッチ（日本語・英語）- 海外プログラム参加学生による英語ピッチ- 日本・海外の参加者が交わるディスカッション・分科会

国籍、立場、専門領域を越えた対話を通じて、教育・起業・グローバルを横断する新たな視点とつながりが生まれます。

TIMEWELLの役割と本事業への想い

TIMEWELLはこれまで、挑戦者・教育機関・企業・行政をつなぎ、学びと実践が循環する場の設計と運営に取り組んできました。本サミットにおいても、多様な参加者が自然に交わるイベント設計や学生の挑戦が社会と接続される仕組みづくりを通じて、「単なる発表の場」に留まらない、次の行動につながる学びと出会いの創出を目指します。

開催概要

イベント名：EMC GLOBAL SUMMIT 2026

日時：2026年1月31日（土）

本編：12:00～18:00（オンライン配信あり）

懇親会：18:00～20:00（予定）

会場：ベルサール新宿南口（東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目31-11）

参加費：無料（※懇親会参加の場合のみ 3,000円）

対象：ビジネスパーソン、起業家、VC、企業、行政、中学・高校・大学教職員、教育委員会関係者、教育実践者、大学生 など

申込URL：https://emcglobalsummit2026.peatix.com/

※高校生以下は受験の公平性の観点から会場参加不可。オンライン視聴のみ。

昨年の開催実績

昨年のEMC GLOBAL SUMMITでは、現地参加約800名、オンライン参加200名超、合計1,000名以上が参加。

アジア各国から選抜された学生、日本全国の大学生、海外大学関係者、教育関係者、企業関係者が集い、100件を超えるポスターセッションや英語分科会を通じて、会場全体が学びと挑戦の熱気に包まれました。

関連イベントのご案内

アントレプレナーシップ教育 共創フォーラム

日時：2026年2月1日（日）13:00～18:00

場所：武蔵野大学 武蔵野キャンパス

対象：小・中・高・大学教職員、教育委員会関係者、教育実践者 など

参加費：無料

URL：https://emc-entre-eduforum.studio.site/





株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェントを提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TIMEWELL

Email: timewell@timewell.jp





