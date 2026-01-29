【CHARLES & KEITH】日本の春を象徴する桜からインスピレーションを得た SAKURA COLLECTION

CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）は、日本限定のSAKURA COLLECTION（サクラコレクション）を、2026年1月28日（水）よりブランド公式オンラインストアと全国のストアにて発売中です。

本コレクションは、淡くやさしいピンクカラーを基調に、桜が持つ儚くも美しい佇まいを表現した特別なカプセルコレクションです。日本文化に深く根付く桜は、毎年春になるとその開花を目当てに世界中から多くの人々が日本を訪れる存在であり、その象徴的な美しさが本コレクションの着想源となりました。

コレクションは全4型で構成され、メタリックバックルが印象的な「Aubrielle オブリエル トップハンドルバッグ」、カード類をすっきり収納できるリストレットカードホルダー、そしてローズとチューリップをモチーフにした2種類のバッグチャームがラインアップします。桜を思わせる淡いピンクカラーを主役に、ミニマルで洗練された印象のデザインが魅力です。ビジュアルには、モデルの中野恵那さんを起用し、サクラコレクションのやわらかく上品な世界観を表現しています。

SAKURA COLLECTIONは、チャールズ&キース公式オンラインストア（https://charleskeith.jp）および全国のストアにて、数量限定で展開しております。

Dixie ディクシー マルチスロットリストレットカードホルダー / 3,900円(税込)Aubrielle オブリエル トップハンドルバッグ / 12,500円(税込)ローズチャーム / 3,900円(税込)チューリップチャーム / 3,900円(税込)

■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。

