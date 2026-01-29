Zenkyu Matcha、World of Coffee Dubai 2026に出展

株式会社BLUEGON

東京発の抹茶ブランドZenkyu Matcha（株式会社BLUEGON、東京都港区、代表取締役 筋健亮）は、健康やウェルネスへの関心が高まる中東市場の動向を探るため、アラブ首長国連邦・ドバイで開催された世界最大級のスペシャルティコーヒー展示会「World of Coffee Dubai 2026」に出展しました。

また、同時期にドバイのカフェ「Milk」との協働により、現地の人々に抹茶を提供し、その受け取られ方を確かめる取り組みも実施しました。

World of Coffee Dubai 2026への出展について

World of Coffee Dubai 2026は、世界各国のコーヒーロースター、カフェ運営者、飲食関連事業者、流通関係者が集まる国際的な展示会です。

Zenkyu Matchaは、中東市場における業界動向の把握に加え、抹茶が業務用途としてどのように受け入れられるかを確認することを目的に、本展示会へ出展しました。

会場では、抹茶の品質や味わいに加え、中東地域ならではの提供方法や活用シーンについて、業界関係者との意見交換や商談を行いました。

ドバイ現地での人気カフェ「Milk」とのコラボレーション

現地カフェ「Milk」との協働により、ドバイの人々に向けて抹茶を提供する取り組みを行いました。

京都・宇治産の石臼挽き抹茶を、薄茶やアイス、麹ミルクで割った甘味を加えない抹茶ラテなど、複数の提供方法で実際に味わってもらい、直接フィードバックを得ました。

ドバイでは、ココナッツミルクやシロップを加えた甘味の強い抹茶ラテが一般的ですが、こうした市場においても、抹茶本来のうまみや香りを生かした味わいには、美味しさに対する驚きの声や好意的な反応が多く見られ、あわせて味のバランスや飲みやすさについての具体的な意見も寄せられました。

今後の展開と、共創パートナー・チームメンバーの募集

Zenkyu Matchaは今後も、抹茶を通じて心身の健康やマインドフルネスを広げる活動を継続します。

中東をはじめ、ヨーロッパやアジア各地でのイベント・コラボレーションも予定しています。

また、Zenkyu Matchaでは、ブランドの理念に共感し、抹茶を通じた体験づくりをともに行うコラボレーションパートナーおよびチームメンバーを募集しています。イベントや商品開発などの共同企画に関心のある企業・ブランド、そしてZenkyu Matchaの世界観をともに育てていく仲間からのご連絡をお待ちしています。

Zenkyu Matchaについて

Zenkyu Matcha（禅休抹茶）は、茶道と禅の哲学に根ざし、東京を拠点にグローバルに展開する抹茶ブランドです。「Matcha Ritual（抹茶を点てて味わう習慣）」を掲げ、抹茶を通じて忙しい日常の中にも立ち止まる時間をつくり、心身の健康を育むことを目指しています。

京都・宇治の一番茶を日本最高峰の茶師がブレンドし、石臼で丁寧に挽いた抹茶は、鮮やかなグリーンの色味と、豊かなうまみ、香りが特長です。さらに、抹茶を点てて味わう時間をより豊かなものにするため、国内外の作家とのコラボレーションで、茶筅や茶碗などの茶道具も展開しています。

公式サイト：https://zenkyumatcha.com

Instagram：@zenkyu_matcha_jp(https://www.instagram.com/zenkyu_matcha_jp/)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社BLUEGON（Zenkyu Matcha運営）

代表者：筋 健亮

Email：contact@zenkyumatcha.com

所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア9階