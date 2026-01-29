『HUNTER』オリジナルチェルシーブーツのアップデートモデルが新登場

Hunter Japan株式会社

1856年の創業以来、過酷な環境や厳しい天候から人々の足元を守り続けてきた、英国伝統ブランド 『HUNTER（ハンター）』。今年、2026年にブランド創立170年、そしてブランドのアイコン「オリジナルトールブーツ」は、誕生から70周年という大きな節目を迎えます。170年の歴史が生み出す次なる一歩として、SS26コレクションより、「Original Neoprene Chelsea （オリジナルネオプレーンチェルシー）」を、2月5日（木）にローンチします。ハンターオリジナルのトレッドパターン、そして 伝統的なチェルシーブーツのアイコニックな特徴はそのままに、足首周りの素材をソフトで快適なネオプレンへアップデート。アッパーとアウトソールには防水性・耐久性に優れた天然ラバーを使用しています。泥や水から足を守りながら、より幅広いライフスタイルやシーンに対応する、現代的な機能性を担保します。ブランドのプレイフルなムード漂う、豊富なカラーバリエーションで、ファッション性も兼ね備えた、ハンターならではのラバーブーツです。ブランド創立170周年。それは単なるアニバーサリーではなく、ハンターが守り続けてきた価値と、これからも進化し続ける意志を祝うセレブレーションです。

BLACK

MILITARY RED

YELLOW

HUNTER NAVY

ENERGY CLAY

ENERGY RED / BLACK

BLACK / ENERGY RED

BLACK / ENERGY FUCHSIA

モデル名：ORIGINAL NEOPRENE CHELSEA / オリジナル ネオプレーンチェルシー

価格：\20,900(税込)

カラー展開

Women’s：BLACK, HUNTER NAVY, MILITARY RED, YELLOW, ENERGY CLAY, BLACK / ENERGY RED, BLACK / ENERGY FUCHSIA

Men’s : BLACK, ENERGY CLAY, ENERGY RED / BLACK

サイズ展開：Women’s : UK3-6(22cm-25cm) Men’s : UK6-9 (25cm-28cm)

素材：

アッパー/ 天然ラバー

アウトソール/ 天然ラバー

ライニング/ネオプレン

履き口/ ネオプレン

着脱に便利なヒールのプルタブ、アウトソール前方とヒールに凹凸構造を施した一体型ラバーアウトソール、伝統のマスタッシュデザインのトゥキャップ、HUNTER レッドボックスロゴ、アウトソールのHUNTERレッドスケールドットを採用

<販売店舗>

ハンター銀座フラッグシップストア

ハンター公式オンラインショップ

伊勢丹新宿2F婦人靴HUNTER

新宿高島屋2F婦人靴売場HUNTER

横浜高島屋3F婦人靴売場HUNTER

JR名古屋高島屋4F婦人靴売場HUNTER

阪神梅田本店3F婦人靴HUNTER

京都高島屋2F婦人靴HUNTER

History of HUNTER

ブランド創立170周年の誕生軌跡 革新と防護の歴史は、1856年に始まった

1856年の創業以来、HUNTER（ハンター）では、老舗ブランドとしての地位を確固たるものにしながらも、先駆的なビジョンを持ち、革新的な歴史を紡いできました。ブランドの代名詞ともいえる「オリジナルトールブーツ」は、誕生から70周年という大きな節目を迎えます。ハンターの原点から現在に至るまでの軌跡を辿りながら、時代を超えて受け継がれてきたブランド価値と、機能美を追求し続けるものづくりの精神をご紹介します。

1856

ハンターの起源は1856年。過酷な自然環境や厳しい天候下でも確かな防護性を発揮するプロダクトを生み出すことを使命に、その歴史はスタートしました。

1914

1914年、アメリカの実業家ヘンリー・リー・ノリスにより、 スコットランドで前身となる「ノース・ブリティッシュ・ラバー・カ ンパニー」が設立。革新的なゴム加硫製法をいち早く導入し、高い耐久性を誇るラバーブーツの製造を可能にしました。

1914年の第一次世界大戦開戦中にラバーブーツの需要は爆発的に増加しました。兵士たちを防護するための頑丈なラバーブーツとしてブリティッシュ・ラバー・カンパニー(現在のハンター)は、当初から防護用品としてのブランド力を陸軍省より高く評価されていました。その後も、その確かな堅牢性で多くのラバーブーツを受注し、信頼を築き上げました。

ABOUT HUNTER

1856年にアメリカの起業家ヘンリー・リー・ノリスによってスコットランドで設立されたハンターは、象徴的なオリジナルブーツで有名な英国ブランドです。世界的に有名であるウェリントンのブーツは、28個におよぶパーツを用いて今日でも手作業で作られ、職人の手によって丁寧に1956年と同じ靴型で仕上げられています。ハンターは、 170年以上の歴史の中で革新性と伝統を兼ね備えた英国ブランド。フットウェアの可能性を広げ、天候から足元を保護し、すべての地形にフィットするアウターウェア・バッグ・アクセサリーを提供し続けています。

ブランド問い合わせ先：ハンタージャパン△カスタマーサービス

0120-563-567 / https://www.hunterboots.co.jp

LINE公式アカウント @hunterboots、Instagram公式アカウント @hunterbootsjp(https://www.instagram.com/hunterbootsjp/)