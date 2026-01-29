ÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿ÍÄ¶¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥×¥íÁðÌîµå¥Áー¥à ¥Ùー¥Á¥ã¥ó¡ª¡×¡¢Êó½·¤¬½Ð¤ë¡È¥×¥íÁðÌîµå¡É¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò³«ºÅ～2/8¡ÊÆü¡Ë¡¦2/15¡ÊÆü¡Ë ÂçµÜ¤±¤ó¤Ý¡¿»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¦Î¾Æü»²²ÃOK～
ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ®¤¤»×¤¤¡×¡Ö¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢Êó½·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡È¥×¥íÁðÌîµå¡É¤ÎÉñÂæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Î¾Æü»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡Û
¥Ùー¥Á¥ã¥ó¡ª¤Ïº£´ü¤Ç4Ç¯ÌÜ¡£¾¡ÇÔ¤ä·ë²Ì¤ò¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤¡È´°Á´¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¡¢ÁðÌîµåÂç²ñ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹²áÄø¤òYouTube¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö5Ç¯´Ö¤ÇÅ·¹Ä»òÇÕÍ¥¾¡¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶¯²½¡¦¿Ê²½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡È¥×¥íÁðÌîµå ¥Ùー¥Á¥ã¥ó¡ª¡É¤ÎÆÃÄ§¡Ê»²²Ã¥á¥ê¥Ã¥È¡Ë¡Û
- ³èÌöÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤¬½Ð¤ë¡Ê¢¨Êó½·³Û¤ÏÀ®²Ì¡¦¹×¸¥ÅÙÅù¤Ë¤è¤êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
- ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥áー¥«ーÍÍ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÌµ½þÄó¶¡¤¢¤ê
- ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥áー¥«ーÍÍ¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊÄó¶¡¤â¤¢¤ê
- MVP¤Ë¤Ï¹â³Û¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤â
- ³èÆ°Èñ¤Î¸Ä¿ÍÉéÃ´¤Ê¤·¡Ê¢¨¥Áー¥àµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¡Ë
- ³èÆ°¤´¤È¤Ë¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡Ê·Ú¿©¡¦°û¤ßÊª¡Ë¤òÍÑ°Õ
- Æ°²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í°Ê³°¤ÎÊý¤«¤é¤â±þ±ç¤µ¤ì¤ë´Ä¶
¡¡¢ª¡ÖÌîµå¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¸½¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¿Ìîµå¶µ¼¼±¿±Ä¼Ô¡¿¥È¥ìー¥Êー¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢È¯¿®ÎÏ¤äÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤Êý¤â´¿·Þ¡£
½Ð±éÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î³èÆ°¤ÎPR¤Ë¤â·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁª¹ÍÊý¿Ë¡Êµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤Þ¤»¤ó¡Ë¡Û
¥Ùー¥Á¥ã¥ó¡ª¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷¡¦ÂÇ·â¡¦Åêµå¤Ê¤É¤Î¼Âµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ê²¼¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
- Ç®¤¤»×¤¤¡¿À®Ä¹°ÕÍß¡Ê¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡Ë
- ¥Áー¥à¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È
- Ä©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í´ÖÀ
¡Èµ»½Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¡É¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤ò´Þ¤á¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÄ©Àï¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÉ÷·Ê(2025Ç¯1·î)
ÂÇ·â¡¦ÁöÎÝ¼Âµ»
Åêµå¼Âµ»
´ÆÆÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ
¡Ú¿·ÂÎÀ©¡§Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÄ¹Ã«ÀîÂó¿¿»á¡×½¢Ç¤¡Û
º£µ¨¤è¤ê¡¢¸µÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÄ¹Ã«ÀîÂó¿¿ »á¤¬¡¢Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤Þ¤¹¡£
»ØÆ³ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«ÀîÂó¿¿ ¿·´ÆÆÄ
¡Ú¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È³µÍ×¡Û
- ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
- ²ñ¾ì¡§ÂçµÜ¤±¤ó¤Ý¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡§¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤â´Þ¤á¡¢Ìîµå·Ð¸³¼Ô¡ÊÇ¯Îð¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÉÔÌä¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- »²²Ã¡§¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏÎ¾Æü»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
- »þ´Ö¡§10:00～14:00¡Ê9:00¼õÉÕ³«»Ï¡¿10:00³«»Ï¡Ë
- »²²Ã»þ´Ö¡§»²²Ã»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤
- ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§¼Âµ»¡Ê¼éÈ÷¡¦ÂÇ·â¡¦Åêµå Åù¡Ë¡¿ÌÌÃÌ¡Ê»ÖË¾Æ°µ¡¡¦³èÆ°°ÕÍß¡Ë
- »ý¤ÁÊª¡§¡Ú¥°¥íー¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡ÊÇ¤°Õ¡ËÅù¡Û
- ±þÊçÊýË¡¡§YouTubeÆ°²èÆâ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤¼¤Ò¤´±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJFVSy-M1ceV9N_MgKTCy_gh2nysxpO1HVBt9bLJKy5pggqg/viewform?usp=header
- ±þÊçÄùÀÚ¡§¡Ú2/8Ê¬¡§2/4ÄùÀÚ¡Û¡¿¡Ú2/15Ê¬¡§2/11ÄùÀÚ¡Û
- ÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¡§ÅöÆü¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤ÆÊÌÅÓ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹
¢¨ÅöÆü¤ÏYouTube¤Î»£±Æ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅù¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂÀÓ½Å»ë¡Û¼ÂÀÓ½Å»ë¡ª½ñÎàÁª¹ÍÏÈ¡ÊÊÌ¥ëー¥È±þÊç¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÀ³Î¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡Ú¼ÂÀÓ½Å»ë¤Î½ñÎàÁª¹ÍÏÈ¡Û¤â¼õÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¦¼ÂÀÓ¤¬ÌÀ³Î¤ÊÊý¡Ê¹â¹»/Âç³Ø/¼Ò²ñ¿Í/ÆÈÎ©¥êー¥°¤Ê¤É¡Ë
¡¦Âç²ñ½Ð¾ì/¾å°Ì¿Ê½Ð/É½¾´/ÁªÈ´Îò¤Ê¤É¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÊý
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezZS1V-ZWvzRKVUf9dLfvtf0Zc4_jpO6GXubHIjXnR44LgVQ/viewform?usp=header
ËÜÁª¹Í¤Ï¼ÂÀÓ¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢Áª¹Í¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
±þÊçÆâÍÆ¡¢Áª¹Í·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈëÌ©¸·¼é¤È¤·¡¢¸½ºßÂ¾¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢
³°Éô¤ËÏ³¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ñÎàÁª¹Í¹ç³Ê¼Ô¤Î¤ß¤Ë¸åÆü¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥Ùー¥Á¥ã¥ó¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿ÍÄ¶¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢ÁðÌîµåÂç²ñÍ¥¾¡¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¦¡È¥×¥íÁðÌîµå¡É¥Áー¥à¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÁðÌîµå¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î¿¿·õ¤µ¤È¡¢Ä©Àï¤ÎÊª¸ì¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- YouTube¡§¥×¥íÁðÌîµå¥Áー¥à ¥Ùー¥Á¥ã¥ó! THE BASEBALL CHAMP
https://www.youtube.com/channel/UCcnTKMBr7_DchEiLI3_FsBQ/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=GDoc1Obt5T8 ]
¢¨¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
- ¸ø¼°SNS¡§
https://www.instagram.com/bbch_5589/
TikTok
https://vt.tiktok.com/ZSvgW1x9/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒB.B.T.¡ÊÌîµåÍÑÉÊ¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¿¥¦¥ó¡Ë
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ú¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤ÎEC±¿±Ä¡¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±¿±Ä Åù¡Û
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.rakuten.co.jp/bbtown/
³ô¼°²ñ¼ÒB.B.T.¡ÊÌîµåÍÑÉÊ¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒB.B.T.
MAIL¡§web@bbtown.co.jp