香ばしく焼き上げた十勝豚丼とすた丼屋の秘伝のニンニク醤油が融合！自社ブランド共創で生まれた“新時代のスタミナ丼”が新登場！1/30(金)～全国の伝説のすた丼屋で『北海道十勝すた丼』を含む4商品を発売！

株式会社アントワークス

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークス（所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：早川 淳）は、2026年1月30日 (金)より、『北海道十勝すた丼』を含む4商品を、全国の店舗(一部店舗を除く)にて期間限定で販売いたします。

公式サイト :https://sutadonya.com/2026/01/23/1-30%e9%87%91%ef%bd%9e%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%e3%80%8c%e5%8c%97%e6%b5%b7%e9%81%93%e5%8d%81%e5%8b%9d%e3%81%99%e3%81%9f%e4%b8%bc%e3%80%8d%e3%82%92%e5%90%ab%e3%82%804%e5%95%86/

本場帯広の味×すた丼が織り成す、ここでしか味わえない十勝豚丼と油そばが登場！

年明けから1か月が経ち、日常の生活リズムが戻る2月。1年の中でも特に寒さが厳しくなるこの時期は、寒さに負けないスタミナを求めて「肉をしっかり食べたい」というニーズが高まる季節です。『食を通じて、日本全国さらには世界の人々の底力となる』という企業理念を掲げる当店は、寒さや疲れがたまりやすいこの時期こそ、ボリューム満点で本格的な十勝豚丼を召し上がっていただき、スタミナをつけていただきたいと考えました。

十勝豚丼を専門に扱う店は決して多くなく、本場の味を気軽に楽しめる機会も限られています。そこで、自社運営ブランドである北海道肉料理専門店「喜久好（きくよし）」で培ってきた豚丼ダレと調理ノウハウを活かし、ボリューム感と食べ応えを兼ね備えた、『北海道十勝すた丼』を含む計4商品を開発いたしました。

中でも、十勝豚丼を油そばというジャンルに落とし込んだ『北海道十勝すたみな油そば』『北海道十勝ホルモン合盛りすたみな油そば』は、十勝豚丼専門店の豚丼ダレをベースに、油そばに合う味わいにアレンジし、豚丼のコクと香ばしさが麺に絡む、他では味わえない唯一無二の油そばに仕上げました。

さらに、合盛りに使用している牛ホルモンは当店でも特に人気の高い部位で、あえて脂を削らず旨みとジューシーさを最大限に引き出した“脂付きホルモン”にこだわっています。とろけるようなコクと食べ応えを追求した濃厚な味わいが、多くのお客様から支持を集めています。

自社ブランドだからこそ実現できる、本場の味を新たな形で楽しめる“新時代のスタミナ丼”で、寒さに負けず日々を頑張る皆さまの活力となることを目指します。

甘辛で香ばしい風味とニンニクのパンチが食欲を刺激する、寒い冬を乗り切るスタミナ満点の一杯！

『北海道十勝すた丼』1,290円（税込）

豚肩ロースを甘辛すたみなダレで香ばしく焼き上げ、大盛りご飯の上に盛り付けた、総重量500g超の十勝豚丼です。飯量は330gに抑えつつ、肉量はすた丼比約1.5倍となる約150g。甘辛すたみなダレは「喜久好」で親しまれている“甘辛醤油豚丼ダレ”をベースに、すた丼屋で受け継がれている“秘伝のニンニク醤油ダレ”をブレンド。甘辛さとニンニクのパンチが重なる、食欲を直撃する濃厚な味わいに仕上げました。（同一価格で定食変更可）

※画像は麺2玉です『北海道十勝すたみな油そば』1,190円（税込）

豚肩ロースを特製ダレで香ばしく焼き上げ、特注の全粒粉麺の上に盛り付けた、総重量600g超（麺2玉）の十勝豚焼き油そばです。香ばしく焼き上げた肉の旨みと、噛むほどに広がる全粒粉麺の小麦の香りを楽しめる、食べ応え抜群の一杯に仕上げました。（麺1.5玉・2玉まで同一価格）

『北海道十勝ホルモン合盛りすた丼』1,490円（税込）

豚肩ロースと牛ホルモンを特製ダレで香ばしく焼き上げ、大盛りご飯の上に盛り付けた、総重量500g超の合盛り十勝豚丼です。飯量は330g、肉量は約160g（牛ホルモン70g+豚肩ロース90g）で、牛ホルモンのジューシーな肉汁と豚肩ロースの旨みが特製ダレと絡み合い、食欲をかき立てる一杯に仕上げました。（同一価格で定食変更可）

※画像は麺2玉です『北海道十勝ホルモン合盛りすたみな油そば』1,390円（税込）

豚肩ロースと牛ホルモンを特製ダレで香ばしく焼き上げ、特注の全粒粉麺の上に盛り付けた、総重量600g超（麺2玉）の合盛り十勝豚焼き油そばです。香ばしく焼き上げた豚肩ロースと牛ホルモンの旨み、特製ダレのコクが全粒粉麺に絡み合い、最後の一口まで飽きずに楽しめる一杯に仕上げました。（麺1.5玉・2玉まで同一価格）

お好みに合わせたボリュームアレンジも！

お好みに合わせて選べるよう『北海道十勝すた丼』『北海道十勝ホルモン合盛りすた丼』では、並の1/2量の『腹五分目盛り』、すたみな唐揚げ3つを合盛りにした『唐揚げ合盛り』、肉量を並の2倍にした『肉W盛り』も取り揃えています。また、『北海道十勝すたみな油そば』『北海道十勝ホルモン合盛り油そば』では、1.5玉・2玉まで麺増量が無料であるため、並と同価格でボリューム満点の一杯をお楽しみいただけます。

『腹五分目』1,090円(税込)『唐揚げ合盛り』1,590円(税込)『肉W盛り』1,990円(税込)

※画像は『北海道十勝すた丼』です

商品概要

■販売商品・価格：

・北海道十勝すた丼 1,290円(税込)

・北海道十勝すた丼 腹五分目 1,090円(税込)

・北海道十勝すた丼 唐揚げ合盛り 1,590円(税込)

・北海道十勝すた丼 肉W盛り 1,990円(税込)

・北海道十勝すた定食 1,290円(税込)

・北海道十勝すたみな油そば 1,190円(税込)

※並(1玉)/1.5玉/2玉まで同一価格

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 1,490円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 腹五分目 1,290円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 唐揚げ合盛り 1,790円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 肉W盛り 2,190円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 定食 1,490円(税込)

・北海道十勝ホルモン合盛りすたみな油そば 1,390円(税込)

※並(1玉)/1.5玉/2玉まで同一価格

※玉子・味噌汁付（※『北海道十勝すたみな油そば』『北海道十勝ホルモン合盛りすたみな油そば』には味噌汁は付きません）

※各種デリバリーサービスでの販売価格は、店内でご飲食の場合と異なります

※一部店舗では価格が異なる場合がございます

※当商品は、食材がなくなり次第販売終了いたします

■発売日 ：2026年1月30日(金)より 期間限定

■販売店舗：「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗

※一部店舗、デリバリー専門店を除く。詳細はホームページ：https://sutadonya.com/をご覧ください

「伝説のすた丼屋」概要

“すた丼”とは、低温で油通しし余分な脂を溶かし落としつつ旨味を閉じ込めたジューシーで柔らかな豚バラ肉に“秘伝のニンニク醤油ダレ”を絡めて、高火力と鍋を操る職人技で一気に炒め上げ、並盛でも茶碗約3杯分もの大盛りご飯の上に盛ったすたみなとボリューム満点の丼ぶりです。1971年に多摩地区で創業したラーメン店の創業者が『若いやつらに安くて旨いものを腹いっぱい食べさせてやりたい』という想いを込めて試行錯誤の末に生み出したまかない飯がルーツとなっております。この“すた丼”を軸に、すた丼の秘伝のニンニク醤油ダレで漬け込んだ”鬼盛りすたみな唐揚げ”などすたみなとボリューム満点の商品を取り揃え、首都圏を中心に北は北海道、南は沖縄まで全国196店舗（2026年1月現在）を展開しております。

会社概要

■社名 ： 株式会社アントワークス

■本社所在地： 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-21-7

■代表取締役社長： 早川 淳

■事業内容 ： 飲食事業「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」「伝説の肉そば屋」「デンバープレミアム」「伝説のステーキ屋」「き久好」運営

■創業／設立： 1971年／1989年

■資本金 ： 4,500万円

■従業員数 ： 社員216名、アルバイト1,375名(2026年1月現在)

■URL ： https://antoworks.com/