一番人気の客室と本館ラウンジでのご滞在をより贅沢に。COMORIVERが「デラックスキャビン」のサービスをアップデート

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する宿泊施設「COMORIVER」（埼玉県比企郡ときがわ町、以下 コモリバ）は、一番人気の部屋タイプ「デラックスキャビン」の設置備品や客室サービスを2026年2月1日よりアップデートします。

デラックスキャビンは、各部屋ごとにトイレやバスルーム、キッチンを備え、お部屋の前のプライベートデッキにはBBQグリルも完備しています。もちろん暖房も付いているので室内ではあたたかく過ごすことができます。新たに追加されるこだわりのアイテムや、埼玉県産のフルーツでこれまで以上に贅沢なひとときをお過ごしください。

また、2026年2月1日～2月28日までの土日限定で、通常は10時～18時で利用可能な本館ラウンジを10時～20時まで延長して解放します。さらに19時～20時の1時間は宿泊のお客さま限定でアルコールのフリーフローをご提供します。ラウンジでは、炎が灯る暖炉の暖かさを感じながら読書をしたり仕事をしたりも可能。ビリヤードやボードゲームなども自由にお楽しみいただけます。秩父蒸留所で製造されるイチローズモルトや、羽生蒸留所で製造されるゴールデンホースなど、埼玉県産のこだわりのウイスキーを片手にお過ごしください。

＜デラックスキャビン アップデート内容＞

内容：

・ReFaのヘアドライヤー、アイロンを設置

（ReFa STRAIGHT IRON PRO、ReFa CURL IRON PRO 32、ReFa BEAUTECH DRYER S+）

・ウェルカムフルーツとして各部屋に埼玉県産の旬の果物をご用意（季節によりフルーツの種類は変わります）

期間：2026年2月1日から

＜ラウンジ夜間営業時間延長＞

内容：本館ラウンジ営業時間を「10時～18時」から「10時～20時」へ延長して営業

期間：2026年2月1日から2月28日までの土日限定

＜宿泊者限定 埼玉ウイスキーのフリーフローサービス＞

内容：7種の埼玉県産ウイスキーをご提供します

期間：2026年2月1日から2月28日までの土日限定

時間：19時～20時

対象：キャビンまたはテントタイプの客室にご宿泊の方（持ち込みキャンプや日帰り利用の方はご利用できません）

■COMORIVER

美しい都幾川の清流沿いに位置する全12室のアウトドアリゾート。「しぜんたいのひととき」をコンセプトにグランピング・BBQ・アウトドアサウナなど様々なアクティビティを提供しています。

https://comoriver.com/

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/